Perseide 2025: Când și de unde pot fi observate cel mai bine ”stelele căzătoare”. Spectacol pe cer în luna august

Perseide 2025: stelele căzătoare fac spectacol pe cer și în vara acestui an. Punctul maxim al curentului de meteori Perseidele va putea fi observat la mijlocul lunii august.

Perseide 2025. Când și de unde pot fi observate

Perseidele pot fi văzute pe cer în perioada iulie-august, însă cele mai multe stele căzătoare vor apărea în jurul datei de 12 august. Acesta este momentul de vârf al curentului de meteori. Cum maximul are loc ziua, când nu pot fi observați meteori, cele mai bune nopți pentru privit cerul sunt 11-12 august și 12-13 august, potrivit astro-urseanu.ro.

Totodată, fenomenul rămâne vizibil și în nopțile următoare, până pe 14 august.

Perseidele se văd cel mai bine din locuri unde cerul este senin și în zone unde nu sunt lumini artificiale. Astfel, în oraș vor fi mai greu de observat.

Cea mai bună variantă este să mergeți la ieșire din oraș, unde cerul este mai întunecat. Cei care privesc din locurile mai întunecate pot vedea chiar și până la 100 de meteori pe oră. În schimb, din orașe, se pot observa doar 10 – 20 de stele căzătoare pe oră.

Luna va fi pe cer pe tot parcursul nopților. Din această cauză, luminozitatea cerului va crește, deci se vor vedea doar meteorii cei mai strălucitori, potrivit sursei citate.

Meteorii se observă cu ochiul liber, nu veți avea nevoie de niciun instrument astronomic pentru a vă bucura de acest fenomen.

Pentru o experiență cât mai spectaculoasă:

alege un loc la țară, la munte sau la marginea orașului, cu cer curat

ia cu tine un sac de dormit sau un șezlong și îmbrăcăminte corespunzătoare

privește cerul cel puțin o oră, preferabil după miezul nopții, când rata meteorilor crește

Perseide 2025. De ce sunt speciale

Perseidele par că vin din zona constelației Perseus, denumite chiar după aceasta, ele sunt rămășițele cometei 109P/Swift-Tuttle.

”Pentru o fracţiune de secundă, vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numeşte meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numeşte meteorit. Toate aceste particule de praf vin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu”, menționează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Cea mai bună perioadă pentru observare este după miezul nopții, până dimineața, când cerul este mai întunecat.

Perseide 2025. Observațiile tale pot fi utile

Dacă vrei să contribui la observațiile astronomice, notează ora, direcția și strălucirea fiecărui meteor. Datele pot fi trimise către Societatea Astronomică Română de Meteori (SARM). Asociația organizează și o tabără pentru pasionații de astronomie care vor să vadă Perseidele.

Dacă vreți ca observațiile voastre să fie utile, puteți nota:

ora, minutul și secunda apariției meteorului,

locul din cer de unde părea că vine (constelația),

strălucirea sa, comparând-o cu stelele din apropiere.

