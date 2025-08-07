Connect with us

Eveniment

Perseide 2025: Când și de unde pot fi observate cel mai bine ”stelele căzătoare”. Spectacol pe cer în luna august

Publicat

acum 2 ore

Perseide 2025: stelele căzătoare fac spectacol pe cer și în vara acestui an. Punctul maxim al curentului de meteori Perseidele va putea fi observat la mijlocul lunii august.

Perseide 2025. Când și de unde pot fi observate

Perseidele pot fi văzute pe cer în perioada iulie-august, însă cele mai multe stele căzătoare vor apărea în jurul datei de 12 august. Acesta este momentul de vârf al curentului de meteori. Cum maximul are loc ziua, când nu pot fi observați meteori, cele mai bune nopți pentru privit cerul sunt 11-12 august și 12-13 august, potrivit astro-urseanu.ro.

Totodată, fenomenul rămâne vizibil și în nopțile următoare, până pe 14 august.

Perseidele se văd cel mai bine din locuri unde cerul este senin și în zone unde nu sunt lumini artificiale. Astfel, în oraș vor fi mai greu de observat.

Cea mai bună variantă este să mergeți la ieșire din oraș, unde cerul este mai întunecat. Cei care privesc din locurile mai întunecate pot vedea chiar și până la 100 de meteori pe oră. În schimb, din orașe, se pot observa doar 10 – 20 de stele căzătoare pe oră.

VEZI ȘI VIDEO: Cum s-au văzut Perseidele, de la Oașa

Luna va fi pe cer pe tot parcursul nopților. Din această cauză, luminozitatea cerului va crește, deci se vor vedea doar meteorii cei mai strălucitori, potrivit sursei citate.

Meteorii se observă cu ochiul liber, nu veți avea nevoie de niciun instrument astronomic pentru a vă bucura de acest fenomen.

Pentru o experiență cât mai spectaculoasă:

  • alege un loc la țară, la munte sau la marginea orașului, cu cer curat
  • ia cu tine un sac de dormit sau un șezlong și îmbrăcăminte corespunzătoare
  • privește cerul cel puțin o oră, preferabil după miezul nopții, când rata meteorilor crește

Perseide 2025. De ce sunt speciale

Perseidele par că vin din zona constelației Perseus, denumite chiar după aceasta, ele sunt rămășițele cometei 109P/Swift-Tuttle.

”Pentru o fracţiune de secundă, vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numeşte meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numeşte meteorit. Toate aceste particule de praf vin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu”, menționează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Cea mai bună perioadă pentru observare este după miezul nopții, până dimineața, când cerul este mai întunecat.

Perseide 2025. Observațiile tale pot fi utile

Dacă vrei să contribui la observațiile astronomice, notează ora, direcția și strălucirea fiecărui meteor. Datele pot fi trimise către Societatea Astronomică Română de Meteori (SARM). Asociația organizează și o tabără pentru pasionații de astronomie care vor să vadă Perseidele.

Dacă vreți ca observațiile voastre să fie utile, puteți nota:

  • ora, minutul și secunda apariției meteorului,
  • locul din cer de unde părea că vine (constelația),
  • strălucirea sa, comparând-o cu stelele din apropiere.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum O oră

Prevenția și sancţionarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în școli. Proiect, în consultare publică
Evenimentacum 2 ore

Guvernul adoptă reforma pensiilor private. Nu vor mai putea fi retrași toți banii, se înființează pensiile viagere
Evenimentacum 2 ore

Perseide 2025: Când și de unde pot fi observate cel mai bine ”stelele căzătoare”. Spectacol pe cer în luna august
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT
Administrațieacum 4 ore

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 7 ore

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum 14 ore

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

7 august 2025 – Zi de doliu național în România. Reguli și interdicții pentru instituții și populație
Evenimentacum 2 zile

Viză cu garanție de până la 15.000 de dolari pentru intrarea în SUA. Condiție pentru unii călători străini
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 12 ore

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum o zi

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia
Evenimentacum 16 ore

7 august: Sfânta Teodora de la Sihla, pomenită de credincioșii ortodocși români. Povestea călugăriței care a trăit într-o peșteră
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o săptămână

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 13 ore

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum o zi

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Prevenția și sancţionarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în școli. Proiect, în consultare publică
Educațieacum 12 ore

Admitere liceu 2025, a doua etapă: locuri libere în Alba, calendar înscrieri, reguli pentru repartizarea elevilor
Mai mult din Educatie