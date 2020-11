JOI: Exponatul Memoriei Unirii, prezentat la Alba Iulia – biroul pe care s-a semnat Declarația de Autodeterminare a românilor

La început nu existau pantofii, ci doar niște branțuri foarte confortabile. cum au ajuns niște branțuri să se tansforme în adidașii cei mai apreciați și cei mai căutați? Așa au apărut New Balance și totul a pornit de la picioarele unui pui.

Astăzi, adidașii New Balance fac obiectul dorinței pentru sneakerheads, techie și fashioniste. Cu toate acestea, istoria sa este mai tradițională decât ne imaginăm.

Observarea este, în majoritatea cazurilor, un avantaj pe care puțini îl aplică. În 1906, un chelner și cizmar pe nume William J. Riley a făcut-o. Observând picioarele de pui cu trei „pernuțe” de sprijin, el a dezvoltat un branț în formă de arc pe care l-a vândut în SUA sub numele de New Balance Arch.

Invenția a constat dintr-un „tampon” care a fost așezat pe talpa pantofilor, chiar acolo unde talpa piciorului creează o arcadă, ceea ce a făcut încălțămintea mult mai confortabilă. Acum ți se pare un lucru banal, pentru că acum toată încălțămintea sportivă are aceste branțuri.

A fost o modificare minoră. Cu toate acestea, Riley a fost primul care a dezvoltat-o, ​​din cauza obsesiei sale pentru confort și pentru potrivirea perfectă și și-a depășit toți competitorii.

Dar invențiile sale nu s-au încheiat aici. În 1933, l-a angajat pe Arthur Hall ca director de vânzări și partener, care a dezvoltat un studiu de piață la domiciliu pentru a adapta acel New Balance Arch pentru fiecare client. Au numit-o „cutie de pedograf” și consta din două bucăți de hârtie de calc care au fost folosite pentru gravarea formei picioarelor clienților lor.

Atunci când au apărut primii pantofi New Balance? La sfârșitul anilor 1930 și au fost special concepuți pentru un club local cunoscut sub numele de Boston Brown Bag Harriers. Reclama din gură în gură a făcut restul și în curând toți alergătorii au dorit adidași New Balance, cei mai buni pentru sport.

Ce s-a întâmplat când s-au inventat primii adidași New Balance?

În 1953, Riley a vândut compania fiicei lui Hall, Eleanor Kidd, iar sub conducerea ei a venit primul model cu adevărat modern de la New Balance: Trackster, primul pantof de alergare ultralejer cu talpă zimțată. Talpa sa ondulată a reprezentat o piatră de hotar în designul de adidași și a promis să ofere sportivilor „Go Power” de care aveau nevoie de la început până la linia de sosire.

Cu toate acestea, cel mai important lucru pentru marcă a fost că au fost primii adidași disponibili în diferite lățimi și până în prezent rămâne la fel: modelele lor sunt fabricate cu dimensiuni cuprinse între 2E (sau X-Narrow) și 6E pentru a se potrivi pe orice fel de picior.

Tot în acel moment a fost stabilită și nomenclatura numerică caracteristică a mărcii. La revedere numelor ciudate, totul era denumit cu cifre. În general, acestea merg de la cel mai mic la cel mai mare pe măsură ce se adaugă caracteristici tehnice, dar criteriile pentru atribuirea unui număr exact fiecărui pantof nu sunt cunoscute cu siguranță. Legenda spune că acestea reflectă prețul introductiv. Conform acestui mit, 1.300 din 1986, de exemplu, s-au vândut cu 130 de dolari.

În anii 1970, tânărul om de afaceri Jim Davis și-a cumpărat niște Trackster, la fel ca orice american de atunci, dar a fost atât de impesionat încât a decis să cumpere întreaga companie. Astfel, după două decenii la comandă, Eleanor Kidd și soțul ei au decis să vândă compania în 1972. Ceea ce nu știa dl. Davis a fost atunci că compania avea doar șase persoane care produceau o duzină de adidași pe zi. În ciuda faptului că a revoluționat lumea adidașilor într-un timp foarte scurt, aceștia erau încă o afacere de familie.

David s-a apucat de treabă și a adunat o echipă de specialiști pentru a extinde afacerea. De exemplu, el a fost cel care a decis să planteze un N pe partea laterală a tuturor pantofilor pe care i-au făcut.

Primul lor triumf a venit odată cu modelele de nailon 320 lansate în 1976. Au fost ușori, strălucitori și fabricați la standardele de performanță pe care marca le cultivase. Cu toate acestea, ceea ce a stimulat vânzările a fost faptul că a fost numit cel mai bun pantof de alergare de către Runner’s World Magazine. Dintr-o dată, New Balance a fost marca momentului, producând peste 500 de pantofi pe zi.

Mai târziu, deja în anii 80, vor sosi 620 (primul model care a rupt bariera de 50 de dolari) și 990 (care s-a vândut cu 100 de dolari). Toată lumea a prezis că Davis nu va avea succes. Cu toate acestea, alergătorii (și oamenii simpli, de pe stradă) își doreau cei mai buni adidași și toate așteptările au fost depășite.

Steve Jobs nu a vrut să poarte nimic altceva. De la acestea, modelul 990 și tehnologia dezvoltată, cum ar fi amortizarea ENCAP, au fost folosite inovații tehnice pentru lansarea modelelor 574, 576 și 577 și pentru a extinde compania, continuând să producă în SUA și Europa.

Așa că până la 247, una dintre ultimele sale versiuni și cea mai căutată, de departe, în Europa. Și totul pentru că un bărbat a descoperit cum să facă papucii mai confortabili, urmărind felul în care calcă găinile.