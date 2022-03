Ministrul Energiei: Nu vor fi prețuri la carburanți de 9-10-11 lei, creșterea va fi de 15 bani. Premierul a dispus controale

Afișarea unor prețuri uriașe la benzină și motorină la o stație MOL din România a provocat o isterie națională. Cozi uriașe s-au format la toate stațiile de carburanți din țară.

La ora 19,oo ministrul Energiei a postat un mesaj prin care anunța că nu sunt probleme cu aprovizionarea cu carburanți. Nimic despre prețurile la carburanți care au explodat ci numai despre stocuri.



”România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți.

Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!

Ministrul Energiei: De mâine o să înceapă controalele

UPDATE 19,30. Ministrul Energiei: „Nu există motive ca benzina să ajungă la 11 lei. Au apărut poze cu 9, 10 lei. De mâine o să înceapă controalele. Speculațiile trebuie aspru pedepsite, mai ales când avem război la graniță. E o panică în toate benzinăriile”, a spus Virgil Popescu, la Digi24.

Ministrul Energiei: Prețul carburanților va crește cu maxim 15 bani

UPDATE 19,40 Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat că prețul carburanților va crește cu maxim 15 bani în perioada următoare.

„Nu au niciun motiv să fie îngrijorați, deoarece nu o să fie prețuri de 9-10-11 lei. Am vorbit cu reprezentanții marilor lanțuri de benzinării și nu se pune problema unei crize de carburanți.

Am o singură informație, vor crește prețurile cu 15 bani. Nu vorbim de prețurile care au apărut pe rețelele de socializare. Oamenii nu au de ce să stea la coadă, nu vor crește prețurile cât s-a. E un fake news care are rolul de a destabiliza lucrurile”, a declarat Virgil Popescu, într-o intervenție la Știrile Protv.

Fost ministrul al Energiei: autoritățile trebuie să se clarifice dacă este o tentativă de manipulare a pieței

Un preţ de 11 lei la pompă este nejustificat, a declarat fostul ministru al Energiei Răzvan Nicolescu. Acesta a precizat că autorităţile ar trebui să clarifice dacă este o tentativă de manipulare a pieţei, iar companiile să se comporte cu respect faţă de consumatori, pentru că războiul produce nişte consecinţe, dar ”nimeni nu ar trebui să încerce să profite de pe urma acestei nenorociri”.

„Fac un apel la calm, şi către cei care ne urmăresc, consumatori şi companii. Preţul de 11 lei la pompă, în acest moment, nu e justificat, iar autorităţile trebuie să clarifice dacă este o tentativă de manipulare a pieţei sau dacă într-adevăr au fost condiţii economice care să justifice acest preţ. Din punctul mei de vedere, 11 lei preţ la pompă este un lucru nejustificat”, a declarat Răzvan Nicolescu.

Fostul ministru al Energiei a precizat că ”războiul produce nişte consecinţe, însă nimeni nu ar trebui să încerce să profite de pe urma acestei nenorociri” a afimat Nicolescu