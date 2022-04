Performanță internațională pentru un elev de la Colegiul Militar Alba Iulia. Premiul II la un concurs de eseuri

Elevul Daniel Popa, din clasa a XI-a la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a reușit performanța unui premiu doi la un concurs internațional de eseuri. Lucrarea sa a fost despre semnificația misiunii în Kosovo a Națiunilor Unite pentru pace și securitate.

”Încurajarea elevilor militari spre a fi creativi, a-și forma opinii independente și a participa la diferite concursuri naționale și internaționale, duce nu doar la obținerea de performanțe care îi va motiva pe viitor, ci și la dezvoltarea personalității acestora, creșterea încrederii în forțele proprii și conturarea domeniilor de interes pentru viitoarea profesie.

Prin punerea în valoare a creativității, a cunoștințelor de istorie și limba engleză, elevul sergent Daniel Popa (clasa a XI-a) a reușit să obțină Premiul II la Concursul Interațional de Eseuri, organizat de Forumul Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate (International Forum for Peace, Security & Prosperity). Eseul scris de Daniel și intitulat <The significance of the United Nations Mission in Kosovo to Peace, Security & Prosperity> a impresionat juriul concursului, fiind declarat finalist alături de alte două lucrări, din peste 100, înscrise în concurs la nivel mondial”, anunță reprezentanții colegiului.

Calificat în marea finală, Daniel și-a prezentat lucrarea online, în fața juriului și a celorlalți membri participanți, în cadrul celei de-a patra reuniuni a Forumului, în data de 8 aprilie.

Lucrarea, prezentată online unor oficialități civile și militare din mai multe țări

„Să particip la acest concurs internațional de eseuri a fost o experiență personală inedită. Am fost plăcut surprins să aflu că lucrarea mea intitulată <The significance of the United Nations Mission in Kosovo to Peace& Security and Prosperity> a plăcut juriului și a fost nominalizată cu Premiul II.

Satisfacția a fost și mai mare prin participarea online la întâlnirea Forumului pentru Pace, Securitate și Prosperitate din Agira, Sicilia, unde mi-am prezentat lucrarea în fața a multor oficialități civile și militare, senatori, deputați, ofițeri și studenți din Franța, Italia, Canada, SUA sau Australia.

Experiența, dialogul, schimbul de idei și valori cu persoane din afara țării, m-au ajutat să înțeleg mai bine spiritul european și unitatea în diversitate, ce asigură pacea și coeziunea la nivel global. Acest domeniu al relațiilor internaționale m-a fascinat mereu și nu pot decât să fiu mândru de această realizare.

Îmi doresc profund ca în viitor să pot reprezenta din nou atât instituția din care fac parte, cât și România la orice activitate de acest gen, promovând imaginea națională a poporului și integrarea țării în concernul cultural mondial”, a mărturisit elevul sergent Daniel Popa, după câștigarea acestui premiu.

În obținerea acestei performanțe internaționale deosebite, Daniel a fost coordonat de profesorii Cornelia Bratu (limba engleză) și Dan Anca (istorie).

