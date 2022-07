Primăria Abrud a obținut o finanțare de 10 milioane de lei pentru Spitalul Orășenesc, fără să pună niciun ban. Investițiile vizate

Peste 41.700 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional și 520 de locuri la nivel european, prin rețeaua EURES. Pentru România, cele mai multe pentru muncitori necalificaţi, potrivit datelor furnizate de agenţii economici, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit unui comunicat al instituţiei, transmis miercuri Agerpres, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (3.576), lucrător comercial (2.368) şi muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.023).

Din cele 41.774 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă:

2.753 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (contabil; programator; inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; specialist resurse umane etc.),

7.735 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent servicii client; agent de vânzări; vânzător etc),

10.766 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; sudor; confecţioner-asamblor articole din textile; conducător auto transport rutier de mărfuri; electrician de întreţinere şi reparaţii etc.),

20.520 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro. Caută AICI: Locuri de muncă în România

Locuri de muncă în străinătate ( Spațiul Economic European)

În Spaţiul Economic European sunt 520 locuri de muncă vacante oferite prin intermediul reţelei EURES România.

În Belgia sunt disponibile 251 locuri de muncă pentru ospătar şi muncitor necalificat în agricultură,

în Olanda – 111 locuri de muncă pentru culegător mere şi pere, culegător cireşe, culegător căpşuni, culegător fructe, muncitor în pepinieră de flori în seră, culegător zmeură şi legumicultor,

în Norvegia – 53 locuri de muncă pentru muncitor în producţie, sticlar/ şlefuitor sticlă, sticlar/ artiza sticlă şi manager instalaţii sanitare.

Polonia oferă 32 locuri de muncă pentru zidar, muncitor depozit – operator stivuitor, asistent producţie, operator maşină CNC, lăcuitor/vopsitor, strungar/frezor, sudor MIG/MAG sau gaz, lăcătuş şi operator CNC,

Germania – 30 locuri de muncă pentru şofer camion, curier colete şi scrisori, încărcător/ sortator corespondenţă, educator/ educatoare, Irlanda – 20 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane,

Finlanda – 14 locuri de muncă pentru muncitor în construcţii, dulgher şi sudor,

Malta – 9 locuri de muncă pentru coordonator proiecte cercetare şi dezvoltare inovare, farmacist, tehnician proiectant, auditor de monitorizare a conformităţii (PART-CAMO), inginer servicii IT, director de departament şi proiectant Autocad 2d/3d.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând AICI: Locuri de muncă în străinătate sau consultând lista de mai jos.

Oferte de locuri de munca EUROPA – 526 posturi

Ofertă locuri de muncă: Olanda

culegător pere

Firma: Sprangfruit

Regiunea: Brabantul de Nord

Localitatea: Heijningen

Ocupatia: culegator pere

Nr. posturi: 6

Descriere loc munca: Compania cultiva pere pe o suprafata de 14 ha,nu are angajati permanenti, lucreaza cu 30 muncitori sezonieri.

-se lucreaza 48 ore/saptamina,6 zile

-duminica zi libera

Cerinte loc munca: -de preferat persoane cu experienta in agricultura,dispuse sa lucreze in diferite conditii meteorologice,cu conditie fizica buna,dispuse la un program flexibil,cu atitudine pozitiva -de preferat sa posede carnet de conducere categ.B

Limbi straine: -engleza

Salariu: 10,67 euro brut/ora pentru persoanele cu vârsta > de 21 ani

Alte beneficii:

-angajatorul asigura transportul de la cazare la locul de munca -cazarea se face in camere de 2 persoane,complet mobilate -bucataria,dusurile toaletele se folosesc la comun -se pun la dispozitie masini de spalat,frigidere,lenjerii de pat,TV -acces la internet Costul cazarii pe saptamina este de 70 euro -asigurarea medicala este de 27,65 euro/saptamina

Durata contractului: 23.08.2022-15.09.2022

Termenul limita pentru aplicare: 10-09-2022

Mod de aplicare: se trimite CV in limba engleza la:sprangfruit@gmail.com si pentru monitorizare la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro

Ofertă locuri de muncă: Olanda

culegător mere si pere

Firma:

Regiunea: Gelderland

Localitatea: Leuth

Ocupatia: culegator mere si pere

Nr. posturi: 4

Descriere loc munca: Munca se desfasoara in aer liber,ajutati de o platforma de pina la 1,5m.In ferma lucreaza in jur de 22 persoane,cu preponderenta polonezi,cazarea este in cadrul fermei,se pun la dispozitie biciclete,supermarketul este la 1km distanta la granita cu Germania,linga Nijmegen

-se lucreaza 6 zile/saptamina,55 ore

-sporadic se poate lucra si duminica

Cerinte loc munca:

-persoane carora le place sa lucreze in aer,liber,in diferite conditii meteorologice,dispuse sa presteze o munca buna si care pot lucra bine in echipa -peroane oneste,flexibile,cu atitudine pozitiva -se lucreaza in grupuri de 3-4 persoane

Limbi străine: -nu se solicita

Salariu: 10,67 euro brut/ora pentru persoanele cu virsta >21 ani

Alte beneficii:

-angajatorul pune la dispozitie cazare,in camere de doua persoane,complet mobilate si lenjerii de pat -bucataria,dusurile,toaletele se folosesc la comun -exista spatiu de socializare,TV,internet -aveti la dispozitie frigidere,congelatoare,masini de spalat -angajatorul pune la dispozitie si biciclete Costul pe saptamina este de 35 euro -asigurarea de sanatate costa 27,37 euro/saptamina

Durata contractului: 25.08.2022-01.10.2022

Termenul limita pentru aplicare: 25-08-2022

Mod de aplicare: se trimite CV la adresa:wilfriedbaltussen@hetnet.nl si pentru monitorizare la: simona.palcu.dj@anofm.gov.ro

Ofertă locuri de muncă: Malta

COORDONATOR PROIECTE CERCETARE & DEZVOLTARE INOVARE

Firma: Aquabiotech Ltd

Regiunea: Nord

Localitatea: Il-Mosta

Ocupatia: COORDONATOR PROIECTE CERCETARE & DEZVOLTARE INOVARE

Nr. posturi: 1

Descriere loc munca:

Persoana extrem de organizata, cu bune abilitati de comunicare si management de proiect pentru a lucra cu o echipa si cu inginerii.

Cercetarea, planificarea si coordonarea proiectelor, in primul rand pentru cercetare bazata pe granturi cu Uniunea Europeana si finantare nationala si proiecte de dezvoltare interna. Candidatul de succes va trebuie sa posede capacitatea de a lucra cu o echipa internationala de personal, mentinand legatura cu agentii si organizatii de cercetare partenere.

Persoana calificata pentru a lucra ca si coordonator de proiect de cercetare in domeniul pescuitului, acvaculturii si stiintelor marine

Responsabilitati : Coordoneaza activitatea expertilor interni si cercetatorilor companiei si gestioneaza la timp depunerea de livrabile alocate proiectelor de C&D&I. Participa activ la activitatea de cercetare si dezvoltare, asigurand ca tot personalul sa isi finalizeze sarcinile si livrabilele la timp, gestionand si documentarea proiect

Cerinte loc munca: Candidatul de succes este probabil sa aiba cunostinte despre managementul si administrarea UE si proiecte cu finantare nationala, experienta in managementul proiectelor comerciale si utilizarea avansata a MS Office sau alte aplicatii de management de proiect. Cunostinte de acvacultura/marina stiintele vor fi considerate un atu, desi nu esentiale.

Candidatul selectat trebuie sa cunoasca fluent limba engleza (scris si vorbit), sa poata vorbi in public si sa faca prezentari. Scrierea intr-o engleza clara si capacitatea de a corecta rapoartele si trimiterile intocmite de tertii este de asemenea esential.

Pentru a avea succes in aceasta pozitie, bune abilitati de conducere si interpersonale sunt esentiale. Candidatul selectat trebuie sa aiba un pasaport, cazier curat si permis de conducere.

Limbi straine: Engleza fluent

Salariu: 22.000 – 28.000 EUR pe an

Alte beneficii: Candidatului castigator i se va oferi un contract pe termen lung, pe durata determinata, cu compania.

Inceputul pachetul oferit pentru acest post va fi structurat in mare parte pe candidatul ales, reflectand experienta pe care candidatul o aduce companiei, dar si in conformitate cu costul vietii in Malta si ar putea include un pachet de cazare, daca este necesar. Instruire oferita

Durata contractului: Determinata

Termenul limita pentru aplicare: 30-07-2022

Mod de aplicare: Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in limba engleza la eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la subiect ca aplica pentru postul de „Research & Development & Innovation Project Coordinator” cu nr. de referinta 387323.

Ofertă locuri de muncă: Malta

TEHNICIAN ACVACULTURA

Firma: Aquabiotech Ltd

Regiunea: Nord

Localitatea: Il-Mosta

Ocupatia: TEHNICIAN ACVACULTURA

Nr. posturi: 1

Descriere loc munca: Consultant acvacultura / tehnician acvatic intr-o varietate de proiecte de cercetare la unitatea noastra de cercetare si dezvoltare cunoscuta sub numele de ABT Innovia.

Responsabilitatile candidatului selectat: Lucrarile se concentreaza pe laboratoarele umede ale AquaBioTech Group (ABT Innovia), cu sarcini privind intretinerea animalelor si sistemele RAS.

Aceste sarcini implica in principal hranirea si sanatatea monitorizarea animalelor, intretinerea sistemului RAS, inspectie si menaj, monitorizare calitatea apei si activitati experimentale si raportare.

Coordonarea si executia zilnica a tuturor proiectelor de cercetare nationale si internationale, asigurandu-se ca toate contractele de cercetare sunt gestionate si executate in termenele si bugetele prevazute.

Asigurarea faptului ca toate SOP si acreditarile necesare, cum ar fi GLP si GMP, sunt realizate si mentinute.

Persoana care este foarte motivata, metodica si organizata. Persoana selectata trebui

Cerinte loc munca: Un candidat de succes este probabil sa aiba un fundal solid bun in stiinte ale acvaculturii,de preferinta cu cel putin un B.Sc. nivelul de educatie, desi candidatii tehnicieni cu experienta sunt de asemenea, incurajat sa aplice.

Candidatul selectat trebuie sa aiba un pasaport UE clar, fara restrictii de calatorie, cazier curat si sa fie in posesia unui permis de conducere.

Limbi straine: Engleza fluent

Salariu: 16.000 – 18.000 EUR pe an

Alte beneficii: Pachetul de start oferit pentru acest post va fi structurat in mare parte pe candidatul ales, reflectand experienta pe care candidatul o aduce companiei, dar si in concordanta cu costul vietii in Malta si ar putea include un pachet de cazare, daca este necesar. Instruire oferita

Durata contractului: nedeterminata

Termenul limita pentru aplicare: 30-07-2022

Mod de aplicare: Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in limba engleza la eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la subiect ca aplica pentru postul de „Aquaculture Technician” cu nr. de referinta 387315.

Ofertă locuri de muncă: Malta

Farmacist

Firma: Pisani Pharmacy

Regiunea: Sud

Localitatea: Ta’ Sannat

Ocupatia: Farmacist

Nr. posturi: 2

Descriere loc munca: In prezent cautam un farmacist entuziast, experimentat, automotivat, care sa ne infrumuseteze echipa dinamica din farmacia noastra ocupata pentru o perioada de contract deschis.

Rolul principal va fi de a ajuta la indeplinirea comenzilor si furnizarea servicii si consiliere exceptionale pentru clienti.

Solicitantul de succes trebuie sa fie un farmacist calificat cu experienta in farmacie comunitara, cunostinte exceptionale despre produse si un stil de lucru flexibil. De asemenea, trebuie sa fii deschis si orientat spre echipa.

Responsabilitatile de zi cu zi vor include: Eliberarea medicamentelor intr-o maniera exacta si in timp util; Lucrul cu alti membri ai echipei pentru a oferi un serviciu excelent pentru clienti; Asistarea farmacistului responsabil;

Furnizarea de programe de promovare a sanatatii dupa cum este necesar; Asigurarea faptului ca toate operatiunile farmaciei sunt efectuate in conformitate cu politicile farmaciilor si proceduri, cerinte le

Cerinte loc munca: Licentiat in Farmacie

Limbi straine: Engleza fluent

Salariu: va fi intre 25.000 € si 28.000 €, in functie de experienta candidatului

Alte beneficii: Angajatorul ofera sprijin pentru a gasi o cazare potrivita in Gozo

Durata contractului: Nedeterminata

Termenul limita pentru aplicare: 27-07-2022

Mod de aplicare: Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in limba engleza la eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la subiect ca aplica pentru postul de „Pharmacist” cu nr. de referinta 387258.

Ofertă loc de muncă: Malta

Tehnician proiectant

Firma: Jobsplus

Regiunea: Centru

Localitatea: L-Imsida

Ocupatia: Tehnician proiectant

Nr. posturi: 1

Descriere loc munca: Planuri de proiectare folosind software-ul de proiectare și desenare asistată de calculator (CAD),

Lucrează sub supravegherea inginerilor, Proiectarea de planuri folosind software-ul de proiectare și desenare asistată de calculator (CAD), Precizarea dimensiunilor și materialelor, Lucrul din schițe brute și specificații create de ingineri, Adăugarea detaliilor la planurile de inginerie din cunoștințele lor despre tehnicile de bază de construcție

Cerinte loc munca: Cunoștință în software CAD. Experiența anterioară în proiectarea serviciilor de inginerie ar constitui un avantaj

Limbi straine: Engleza fluent

Salariu: 15.000,00 € până la 17.000,00 €

Alte beneficii: Asistență și formare de supraveghere la locul de muncă

Durata contractului: Nedeterminata

Termenul limita pentru aplicare: 28-07-2022

Mod de aplicare: Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in limba engleza la eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la subiect ca aplica pentru postul de „Draughtsperson” cu nr. de referinta 387293.

Locuri de muncă: Malta

AUDITOR DE MONITORIZARE A CONFORMITATII (PART-CAMO)

Firma: Galistair Trading Ltd

Regiunea: Centru

Localitatea: Ta’ Xbiex

Ocupatia: AUDITOR DE MONITORIZARE A CONFORMITATII (PART-CAMO)

Nr. posturi: 1

Descriere loc munca: Efectueaza audituri de monitorizare a conformitatii catre CAMO / Furnizori si dezvolta sarcini asociate, Urmarirea constatarilor interne si externe, Emiterea rapoartelor de monitorizare a conformitatii, Controlul calitatii inregistrarilor CAMO, Editia si modificarea CAME, Controlul inregistrarilor de monitorizare a conformitatii (dosare de personal, instruire etc.), Sprijin pentru personalul CAMO in sarcinile de navigabilitate

Cerinte loc munca: Cunoasterea tehnicilor de audit, Cunoasterea sistemelor de monitorizare a conformitatii/calitatii, Instruire in partea M, partea CAMO si partea 145,

Formarea in HHFF, FTS, EWIS si SMS va fi considerata un avantaj. Experienta dovedita de cel putin 2 ani intr-o pozitie legata de audit sau conformitate/sistem de calitate (auditor general) sau cel putin un an de experienta practica in mediul de lucru care urmeaza sa fie auditat (auditor dedicat), demonstrat prin certificate de munca, scrisori de recomandare si orice alte documente.

Candidatii cu experienta de audit in partea 145 vor fi luati in considerare. Candidatii cu experienta de audit in industria auto sau marina sunt, de asemenea, incurajati sa aplice, Diploma universitara

Limbi straine: Engleza fluent

Salariu: intre 25.000 – 30.000 euro

Alte beneficii: Angajatorul este dispus sa ajute candidatul ales sa gaseasca o cazare potrivita in Malta. Acest loc de munca are sediul in Malta (deci trebuie sa fiti fizic in Malta), totusi se ofera posibilitatea de telemunca, astfel incat candidatul ales poate lucra cateva zile de la birou si cateva zile de acasa

Durata contractului: Nedeterminata

Termenul limita pentru aplicare: 24-07-2022

Mod de aplicare: Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in limba engleza la eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la subiect ca aplica pentru postul de „Compliance Monitoring Auditor (Part-CAMO)” cu nr. de referinta 387208.

Locuri de muncă: Finlanda

muncitor in constructii, dulgher

Firma: Jisarak Oy

Regiunea: vest

Localitatea: Vampula

Ocupatia: muncitor in constructii, dulgher

Nr. posturi: 4

Descriere loc munca: persoana cu experienta care sa execute lucrari precum: armare, betonare, placare, lucrari pentru acoperisuri, pereti si plafoane

Cerinte loc munca: experienta intre 1 si 5 ani

Limbi straine: nu se specifica

Salariu: intre 13,89 si 15,30 euro brut/ora, plus alte indemnizatii

Alte beneficii: angajatorul ofera ajutor in gasirea unei locuinte

Durata contractului: intre 3 si 6 luni

Termenul limita pentru aplicare: 29-07-2022

Mod de aplicare: CV-ul, model Europass, se trimite la adresa de e-mail jiri.satola@jisarak.fi si pentru monitorizare la adresa dana.herisanu.ag@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Belgia

OSPĂTAR

Firma: RESTAURANT „DE HEREN VAN LIEDEKERKE”

Regiunea: Flandra

Localitatea: Kasteelstraat 33 9470 DENDERLEEUW

Ocupatia: OSPATAR

Nr. posturi: 1

Descriere loc munca: Veti primi clientii si ii veti servi intr-o atmosfera autentica; veti consilia clientii si le veti sugera variante de meniu; veti ajuta la bar. Veti avea nevoie de masina pentru a ajunge la restaurant, deoarece este dificil sa ajungeti acolo cu mijloace de transport in comun.

Cerinte loc munca: Nu sunt cerinte specifice pentru studii sau experienta; se cauta o persoana politicoasa, prietenoasa si vesela, cu o infatisare ingrijita; care sa aiba abilitati lingvistice si sa ii placa sa socializeze; sa fie dispusa sa lucreze in weekend; iubitoare de bere- cunoasterea unor informatii de baza despre bere si despre fabricile de bere este cu siguranta un avantaj; care sa isi asume responsabilitatea; sa poata lucra in echipa si sa impartaseasca filozofia afacerii; persoana rezistenta la stres; limba engleza sau franceza- conversational; persoana comunicativa, responsabila, cooperanta, flexibila, orientata catre client.

Limbi straine: limba engleza sau franceza- conversational

Salariu: initial 2750 euro brut/ luna. Dupa ce se va demonsta experienta in domeniu salariul se va mari. Veti primi pregatire la locul de munca si veti fi platit corect, conform baremelor din industria de catering.

Alte beneficii: Pentru prima saptamana cazarea este oferita la un pret mic de catre angajator. Apoi angajatorul va va ajuta in vederea gasirii unei locuinte permanente.

Durata contractului: loc de munca permanent, contract de munca pentru perioada nedeterminata, norma intreaga; veti avea liber luni seara, marti si miercuri; veti lucra 1-2 weekenduri pe luna

Termenul limita pentru aplicare: 30-09-2022

Mod de aplicare: Se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”waiter „” la urmatoarele adrese de email: info@heerenvanliedekercke.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Locuri de muncă: Belgia

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (LUCRATORII IN ACTIVITATI DIN PEPINIERA: TAIERE COPACI, ETC.)

Firma: ANGAJATOR BELGIA

Regiunea: Flandra

Localitatea: Flandra

Ocupatia: MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (LUCRATORII IN ACTIVITATI DIN PEPINIERA: TAIERE COPACI, ETC.)

Nr. posturi: 25

Descriere loc munca: Pepinierele de copaci sunt destul de răspândite în Flandra, dar sunt concentrate mai mult în Flandra de Est.

Acestea includ în principal arbori ornamentali din regiunile Wetteren, Oosterzele, Laarne, Wichelen și Lede. Cultivarea arborilor forestieri este localizată în principal în zonele Maldegem, Waarschoot și Evergem.

Esența acestei activități constă în recoltarea, adică tăierea copacilor, pregătirea lor pentru vânzare și plantarea de noi copaci.

Plantarea de noi copaci include și activități ulterioare, cum ar fi curățarea de crengi, plivitul, întreținerea plantațiilor etc.

Cerinte loc munca: Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare.

Se solicita persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica repetitiva- este necesara o conditie fizica buna; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe tari.

Limbi straine: limba engleza- avantaj

Salariu: minim 9,69 euro brut/ ora

Alte beneficii: se ofera cazare contra unei sume mici de bani, care sa acopere in general utilitatile ( pana la 250 euro/luna)

Durata contractului: august 2022 – decembrie 2022; loc de munca sezonier, norma intreaga; se lucreaza in mod normal 38 ore/saptamana; in plin sezon se pot lucra pana la 11 ore/zi ajungand la 50 ore/saptamana

Termenul limita pentru aplicare: 28-10-2022

Mod de aplicare:Se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”seasonal work”” la urmatoarele adrese de email: international@vdab.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate .

Locuri de muncă: Belgia

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (LUCRATORII CARE RECOLTEAZA LEGUME IN AER LIBER: CONOPIDA, PRAZ)

Firma: ANGAJATOR BELGIA

Regiunea: Flandra

Localitatea: Flandra

Ocupatia: MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (LUCRATORII CARE RECOLTEAZA LEGUME IN AER LIBER: CONOPIDA, PRAZ)

Nr. posturi: 25

Descriere loc munca: Cultivarea legumelor în aer liber se face în principal în Flandra de Vest și în regiunea din jurul Mechelen. Aici veți găsi culturi precum praz, conopidă, dovlecei, varză de Bruxelles, ciuperci etc.

De asemenea, în provincia Limburg există multe ferme care cresc sparanghel. Cicoarea este cultura principală în Brabantul Flamand. Recoltarea diferitelor tipuri de legume se face în moduri diferite și depinde foarte mult de produs.

Câteva exemple:

Recoltarea produsului: Conopidă, varză, dovlecei: se taie și se pun pe curea sau în cutie; Varza de Bruxelles: se introduc tulpinile tăiate în mașina de recoltat

Sortarea și pregătirea pentru piață: Conopidă/Varză de Bruxelles: se îndepărtează frunzele și produsul de calitate inferioară de pe banda de sortare; Praz: se curăță și se pune în cutii

Cerinte loc munca: Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica repetitiva- este necesara o conditie fizica buna; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe tari.

Limbi straine: limba engleza- avantaj

Salariu: minim 9,69 euro brut/ ora

Alte beneficii: se ofera cazare contra unei sume mici de bani, care sa acopere in general utilitatile ( pana la 250 euro/luna)

Durata contractului: august 2022 – decembrie 2022; loc de munca sezonier, norma intreaga; se lucreaza in mod normal 38 ore/saptamana; in plin sezon se pot lucra pana la 11 ore/zi ajungand la 50 ore/saptamana

Termenul limita pentru aplicare: 28-10-2022

Mod de aplicare: Se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”seasonal work”” la urmatoarele adrese de email: international@vdab.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate .

Locuri de muncă: Belgia

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (LUCRATORI CARE CULEG FRUCTE MOI/ FRUCTE DE PADURE)

Firma: ANGAJATOR BELGIA

Regiunea: Flandra

Localitatea: Flandra

Ocupatia: MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (LUCRATORI CARE CULEG FRUCTE MOI/ FRUCTE DE PADURE)

Nr. posturi: 25

Descriere loc munca: Cultivarea fructelor moi se face pe întreg teritoriul Flandrei, cu grupări în nordul Anversului, în sudul Limburgului și răspândite în Flandra de Est și de Vest.

Esența acestei activități este de a culege fructele fără a le deteriora. Este important să recunoașteți fructele coapte și să știți cum să le culegeți. Fructele culese trebuie puse în cutii.

Cerinte loc munca: Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare.

Se solicita persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica repetitiva- este necesara o conditie fizica buna; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe tari.

Limbi straine: limba engleza- avantaj

Salariu: minim 9,69 euro brut/ ora

Alte beneficii: se ofera cazare contra unei sume mici de bani, care sa acopere in general utilitatile ( pana la 250 euro/luna)

Durata contractului: august 2022 – decembrie 2022; loc de munca sezonier, norma intreaga; se lucreaza in mod normal 38 ore/saptamana; in plin sezon se pot lucra pana la 11 ore/zi ajungand la 50 ore/saptamana

Termenul limita pentru aplicare: 28-10-2022

Mod de aplicare: Se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”seasonal work”” la urmatoarele adrese de email: international@vdab.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate .

Locuri de muncă: Belgia

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (LUCRATORI CARE CULEG FRUCTE TARI: PERE, MERE, ETC.)

Firma: ANGAJATOR BELGIA

Regiunea: Flandra

Localitatea: Flandra

Ocupatia: MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (LUCRATORI CARE CULEG FRUCTE TARI: PERE, MERE, ETC.)

Nr. posturi: 20

Descriere loc munca: Există o concentrație mare de culturi de fructe tari (mere și pere) în sudul provinciei Limburg și în estul Brabantului Flamand (Hageland).

Regiunea Waasland este, de asemenea, o zonă specializată în cultivarea perelor. Esența acestei activități este de a culege fructele fără a le deteriora.

Când vine vorba de mere și pere colorate, este important să recunoașteți fructul copt și să știți cum să îl culegeți.

Pentru a culege din vârfurile copacilor se folosesc scări sau camionete de cules. Fructele culese sunt adunate în lăzi mari de lemn.

Cerinte loc munca: Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica repetitiva.

Este necesara o conditie fizica buna; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe tari.

Limbi straine: limba engleza- avantaj

Salariu: minim 9,69 euro brut/ ora

Alte beneficii: se ofera cazare contra unei sume mici de bani, care sa acopere in general utilitatile ( pana la 250 euro/luna)

Durata contractului: august 2022 – decembrie 2022; loc de munca sezonier, norma intreaga; se lucreaza in mod normal 38 ore/saptamana; in plin sezon se pot lucra pana la 11 ore/zi ajungand la 50 ore/saptamana

Termenul limita pentru aplicare: 28-10-2022

Mod de aplicare: se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”seasonal work”” la urmatoarele adrese de email: international@vdab.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate .

Locuri de muncă: Olanda

culegator mere si pere

Firma: Mts. Smits

Regiunea: Zeeland

Localitatea: Ovezande

Ocupatia: culegator mere si pere

Nr. posturi: 8

Descriere loc munca: Compania cultiva meri si peri,in perioada sezonului lucreaza cu 32 muncitori din Polonia,Lituania si Olanda.Pentru compania este foarte important ca atmosfera de lucru sa fie una placuta atit in timpul culesului cit si intre angajati.

-se lucreza 6 zile/saptamina,45 ore

-munca incepe la 7 a.m.-5 p.m -include pauzele

-simbata se lucreaza o jumatate de zi,duminica liber

Cerinte loc munca: -de preferinta experienta in agricultura -se solicita persoane motivate care doresc sa presteze o munca buna,capabile sa lucreze atit individual cit si in echipa.

Conditie fizica buna,care au placerea de a lucra in aer liber -permis de conducere categoria B,constituie un avantaj -persoanele sa nu sufere de alergii,sa aiba o atitudine pozitiva si flexibila,oneste -persoanele trebuie sa-si aduca haine de lucru

Limbi straine: -engleza sau germana

Salariu: -10,67 euro brut/ora

Alte beneficii: -transportul de la locul de cazare la locul de munca se face cu bicicleta -cazarea este in camere atit single cit si duble,complet mobilate,cu bai individuale

-se pun la dispozitie masini de spalat si uscat,frigidere,congelatoare,lenjerii de pat,biciclete

Costul cazarii este de 75 euro/saptamina -costul asigurarii medicale este de 27,37 euro/saptamina

Durata contractului: 05.08.2022-05.10.2022

Termenul limita pentru aplicare: 15-08-2022

Mod de aplicare: se trimite CV in limba engleza sau germana la: ajsmits41@gmail.com si pentru monitorizare la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Olanda

culegator cirese

Firma: P.J. Strik-Basten

Regiunea: Olanda de Sud

Localitatea: Alphen

Ocupatia: culegator cirese

Nr. posturi: 10

Descriere loc munca: Compania cultiva cirese dulci,munca se desfasoara in aer liber,pomii sint acoperiti pentru a putea fi protejati impotriva ploii si pasarilor.Cautam muncitori sezonieri pentru culesul si sortatul cireselor,preferam grupuri de 3,4 persoane care pot aplica impreuna.

-munca incepe cit de curind posibil,dse lucreaza 6 zile/saptamina,45 ore,duminica este zi libera-simbata se lucreaza o jumatate de zi

Cerinte loc munca: -nu se solicita experienta nici pentru cules ,nici pentru sortare.

persoane motivate care sa presteze o munca buna, capabile sa lucreze bine atit individual cit si in echipa, dispuse la un program flexibil, cu atitudine pozitiva

Limbi straine: -engleza -daca se aplica in grup este suficient ca doar o persoana sa vorbeasca engleza

Salariu: 10,67 euro brut/ora pentru persoanele cu virsta m>21 ani

Alte beneficii:

-angajatorul pune la dispoziltie locuri de cazare in apropierea locului de munca,in spatii complet mobilate,dormitoare de cite 4 persoane

-bucataria,dusurile,toaletele ,masini de spalat,frigidere,congelatoare,TV,se folosesc la comun -exista spatiu pentru socializare costul pentru

-cazare-77 euro/saptamâna -asigurarea medicala este de 27,65 euro/saptamina

Durata contractului: 11.07.2022-28.08.2022

Termenul limita pentru aplicare: 06-08-2022

Mod de aplicare: se trimite CV in limba engleza la: strik-basten@hotmail.com si pentru monitorizare la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Polonia

Zidar

Firma: Rafal Lesien-Kozica

Regiunea: Strzelin

Localitatea: Strzelin

Ocupatia: Zidar

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca: Constructii de case si finisaje interioare

Cerinte loc munca: Educatie primara, experienta in domeniu constituie avantaj, aptitudini generale in domeniul constructiilor, permis de conducere.

Limbi straine: Cunostinte limba poloneza

Salariu: Initial 6000-7000 zloti polonezi brut/luna

Alte beneficii: Contract cu perioada de proba, 40 ore/saptamana, un schimb/zi

Durata contractului:

Termenul limita pentru aplicare: 21-07-2022

Mod de aplicare:

Cv in limba poloneza la adresa angajatorului martakozica@wp.pl si pentru monitorizare la adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Norvegia

Muncitor in productie

Firma: SalMar As

Regiunea: Trøndelag

Localitatea: Frøya

Ocupatia: Muncitor in productie

Nr. posturi: 40

Descriere loc munca:

activitati specifice in cadrul unei întreprinderi de acvacultură integrată vertical, a cărei producție se întinde de la icre până la vânzarea de produse finite de somon de crescătorie ( recoltarea și prelucrarea somonului, inclusiv tăierea manuală, ambalarea, pregătirea, sortarea și altele asemenea);

program de lucru 37,5 ore pe săptămână, se lucreaza în ture, astfel încât să se schimbe tura de zi și tura de seară la două săptămâni;

vor exista posibilități de a lucra suplimentar, iar alteori ar putea fi mai puțin de 37,5 ore pe săptămână

Cerinte loc munca:

experiența din producția de somon sau alte produse alimentare este un avantaj, dar nu o necesitate

Limbi straine: engleză

Salariu: 199,78 NOK pe oră

Alte beneficii: Ajutor pentru a gasi locuinta

Durata contractului: Contract permanent

Termenul limita pentru aplicare: 10-08-2022

Mod de aplicare: Se va trimite CV la Junnette.hernandez@salmar.no

Locuri de muncă: Norvegia

Sticlar / slefuitor sticla

Firma: Hadeland Glassverk AS

Regiunea: Viken

Localitatea: Jevnaker

Ocupatia: Sticlar / slefuitor sticla

Nr. posturi: 2

Descriere loc munca:

activitati specifice in cadrul unei fabrici de productie artizanala de pahare de vin, boluri, lampi, vase, pahare cu flori, vaze, sticlă de artă și figuri de cristal, slefuire, nivelare lustruire dupa model; program de lucru 37, 5 ore pe săptămână posibil in perioada 14.30-23.00 la inceput;

Cerinte loc munca: certificat de artizan sticla sau minim 5 ani experienta in domeniu

Limbi straine: scandinava sau engleză fluent

Salariu: 190-213 NOK pe oră (brut) în funcție de experiență

Alte beneficii: În primele două luni, este posibil să închiriați o casă mică la sediu la un preț redus

Durata contractului: Contract permanent

Termenul limita pentru aplicare: 31-12-2022

Mod de aplicare: Se va trimite CV si scrisoare de intentie la merete.finsen@3norske.no

Locuri de muncă: Norvegia

Sticlar / artizan sticla

Firma: Hadeland Glassverk AS

Regiunea: Viken

Localitatea: Jevnaker

Ocupatia: Sticlar / artizan sticla

Nr. posturi: 3

Descriere loc munca: activitati specifice in cadrul unei fabrici de productie artizanala de pahare de vin, boluri, lampi, vase, pahare cu flori, vaze, sticlă de artă și figuri de cristal, in special lampi si pahare de vin; program de lucru 37, 5 ore pe săptămână

Cerinte loc munca: certificat de artizan sticla sau minim 5 ani experienta in domeniu

Limbi straine: scandinava sau engleză fluent

Salariu: 190-213 NOK pe oră (brut) în funcție de experiență

Alte beneficii: În primele două luni, este posibil să închiriați o casă mică la sediu la un preț redus

Durata contractului: Contract permanent

Termenul limita pentru aplicare: 31-12-2022

Mod de aplicare: Se va trimite CV si scrisoare de intentie la merete.finsen@3norske.no

Locuri de muncă: Malta

Inginer servicii IT

Firma: Jobsplus

Regiunea: Nord

Localitatea: Tas – Sliema

Ocupatia: Inginer servicii IT

Nr. posturi: 1

Descriere loc munca: In calitate de inginer de servicii IT, veti fi responsabil pentru instalarea si configurarea hardware si software pentru a se asigura ca toti utilizatorii au resurse suficiente.

Acest rol va necesita o abordare metodica si disciplinata a rezolvarii problemelor atat fata in fata, cat si la distanta, intr-o gama larga de tehnologii.

Veti fi de asteptat sa oferiti asistenta si sa cooperati cu alte echipe pentru a va asigura ca toate serviciile sunt livrate in cadrul obiectivelor si la standardele convenite.

Munca de zi cu zi este interesanta, provocatoare si in ritm rapid.

Angajam oameni cu un set larg de abilitati tehnice care sunt gata de abordare unele dintre cele mai mari provocari ale tehnologiei.

Cerinte loc munca: Rezolvarea tichetelor la nivel de linie 1 si 2 si escaladare la linia a 3-a atunci cand este necesar pentru a castiga cea mai rapida rezolutie.

• Inregistrarea tuturor tichetelor pentru incidente sau solicitari raportate la nivel local.

• Punerea in functiune, atribuirea, intretinerea si scoaterea din functiune a intregului hardware desktop, inclusiv PC-uri, laptopuri si imprimante. • Mentinerea registrului de active pentru echipamentele noi, realocate si retrase, completarea stocului atunci cand este necesar.

• Efectuarea deplasarilor de birou si asigurarea ca toate locatiile PC locale sunt documentate si actualizate, Raspuns rapid la alertele de virusi, Crearea si mentinerea grupurilor Active Directory si aplicarea la drive-urile partajate unde necesar.

• Abilitati puternice de relationare cu clientii si relatii cu clientii.

• Abilitati excelente de analiza si depanare, cu o buna atentie la detalii.

• Abilitatea de a lucra independent cu supraveghere limitata. • Experienta co

Limbi straine: Engleza fluent

Salariu: Intre 29000 EURO – 31000 EURO/an

Alte beneficii: Oferim zboruri pentru a veni in Malta, primele cateva saptamani cazare in companie si platim indemnizatie de cazare (indemnizatie 3 ani inclusiv sejurul initial de cazare in firma) pt. candidatii care calatoresc din strainatate pentru aceste roluri.

Scheme de bonusuri, Programul de asistenta pentru angajati, Ingrijirea ochilor, Asigurare de sanatate, Evenimente sociale, Protectia venitului, Asigurare de viata.

Durata contractului: Nedeterminata

Termenul limita pentru aplicare: 21-07-2022

Mod de aplicare: Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in limba engleza la eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la subiect ca aplica pentru postul de „It Services Engineer” cu nr. de referinta 387013

Locuri de muncă: Norvegia

Manager instalatii sanitare

Firma: VVS Comfort AS

Regiunea: Østfold

Localitatea: Spydeberg

Ocupatia: Manager instalatii sanitare

Nr. posturi: 3

Descriere loc munca:

Asigurarea că rutinele HSE și QC sunt respectate pe durata proiectului, controlul orar și raportarea eventualelor deficite, facilitarea dezvoltarii abilităților cursanților, participarea la întâlniri privind construirea, progresul și HSE în cooperare cu liderul de proiect, planificarea și comandarea de piese și materiale, echipamentele necesare și returnarea oricărui material în exces

Cerinte loc munca:

Calificare sau minim 5 ani experienta, bună înțelegere a instrumentelor digitale și a sistemelor de control al calității, Permis de conducere clasa B, bune abilități de comunicare

Limbi straine: Limba engleza mediu

Salariu: 272-322 NOK pe oră, în funcție de beneficiile incluse

Alte beneficii: Locuința, telefon al companiei și posibilități auto, un sistem de bonusuri, cursuri și dezvoltarea competențelor

Durata contractului: Contract perioada nedeterminata

Termenul limita pentru aplicare: 01-08-2022

Mod de aplicare: Se va trimite CV la adresa shelley@vvscomfort.no

Locuri de muncă: Norvegia

Instalator

Firma: VVS Comfort AS

Regiunea: Østfold

Localitatea: Spydeberg

Ocupatia: Instalator

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca: Activitati specifice in echipa sau individual

Cerinte loc munca: Calificare sau minim 5 ani experienta, bună înțelegere a instrumentelor digitale și a sistemelor de control al calității, permis de conducere cat. B

Limbi straine: Limba engleza mediu

Salariu: 272-322 NOK pe oră, în funcție de beneficiile incluse

Alte beneficii: Locuința, telefon al companiei și posibilități auto, un sistem de bonusuri, cursuri și dezvoltarea competențelor

Durata contractului: Contract perioada nedeterminata

Termenul limita pentru aplicare: 01-08-2022

Mod de aplicare: Se va trimite CV la adresa shelley@vvscomfort.no

Locuri de muncă: Finlanda

sudor (lucrator in metal)

Firma: Vahterus Oy

Regiunea: sud – vest

Localitatea: Kalanti

Ocupatia: sudor (lucrator in metal)

Nr. posturi: 10

Descriere loc munca: activitate specifica sudurii; principalele materiale cu care se lucreaza sunt otel carbon, AISI 316L, AISI904L, 254SMO, aliaj C22 si C276, dublex si titanium; produsele companiei sunt unice si facute la comanda, la cererea clientilor;

detalii despre angajator Vahterus Ltd: https://www.youtube.com/watch?v=T7pGLIBa_e0 , Laitila as a place to live: https://www.youtube.com/watch?v=9DII1eHCFXI&t=100s

Uusikaupunki as a place to live: https://uusikaupunki.fi/en and a video: https://www.youtube.com/watch?v=hrZcz_sQ88A

Sediul firmei este intre Laitila si Uusikaupunki

Cerinte loc munca:

experinta este ceruta, intre 1 si 5 ani, abilitatea de a citi harti de sudura si de a suda utilizand diferite proceduri de sudura; persoanele care trec de selectia CV-urilor vor da o proba de lucru in Finlanda in luna august, intre 16 si 19 august, iar daca trec de proba de lucru, contractul de munca va incepe in septembrie 2022

Limbi straine: cunostinte de limba engleza ( pentru interviu se poate asigura traducerea in lb. romana)

Salariu: 15 euro brut/ora, depinde de abilitatile angajatului;

aproximativ 2500 euro/ luna in cazul in care abilitatile de lucru ale sudorului corespund nevoilor companiei; la schimbul de noapte se adauga 1,25 euro brut/ora;

pentru cei care pot lucra cu toate metodele de sudura ale companiei salariul este de 20 de euro brut/ora

Alte beneficii: asistenta in gasirea unei locuinte; cei interesati sa mearga la proba de lucru din Finlanda pot beneficia de avantajele oferite de proiectul TMS si pot aplica, inainte de plecare, pentru a primi banii de drum.

Fiecare aplica individual pe platforma EURESmobility.anpal.gov.it, iar ulterior va fi contactat de un consilier;

compania ofera pachete pentru petrecerea timpului liber( sport, cultura, masaj-spa);

viitorii angajati se pot califica si la locul de munca, se accepta si absolventi care au meseria de sudor

Durata contractului:

contract de munca, cu norma intreaga, pentru mai mult de 12 luni; se lucreaza de luni si pana duminica( 40 de ore/ saptamana), in doua schimburi: schimbul de dimineata este intre 06:00 si 14:00, iar schimbul de seara este intre 14:00 si 22:00; persoanele interesate pot aplica pentru acest loc de munca in cel mai scurt timp

Termenul limita pentru aplicare: 07-08-2022

Mod de aplicare: CV-ul, model Europass, intocmit in lb. engleza, se trimite la dana.herisanu.ag@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Germania

Sofer camion

Firma: Agentia Federala de Munca, ca reprezentant al angajatorului german Deutsche Post DHL

Regiunea: Pe intreg teritoriul Germaniei

Localitatea: Berlin/Düsseldorf,/Würzburg/München

Ocupatia: Sofer camion

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca: Activitatea presupune:

– ridicarea si livrarea la timp a coletelor/pachetelor;

– asigurarea incarcaturii in camion;

– efectuarea de transporturi in trafic local.

Cerinte loc munca: Permis de conducere categoria CE si cod 95; Experienta de lucru ca sofer profesionist pe camioane cu remorca; Forma fizica buna; Seriozitate, flexibilitate, corectitudine

Limbi straine: Cunostinte de limba germana nivel conversational

Salariu: Salariul oferit este de 14,34 euro brut/ora, conform contractului colectiv de munca.

Alte beneficii: Se acorda sprijin in vederea deplasarii in Germania, precum si in gasirea unei locuinte; Se asigura instruire specifica soferilor conform BKrFQG; Salariul se vireaza in cont bancar la data de 15 a fiecarei luni.

Durata contractului: Contractul de munca este cu durata determinata, cu posibilitate de transformare in contract permanent. Programul de lucru este de 38,5 ore/saptamana.

Termenul limita pentru aplicare: 31-08-2022

Mod de aplicare: Se transmite C.V -ul, completat la calculator in limba germana, la adresa de e-mail ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de, in atentia dlui. Stefan Pochanke, cu mentiunea „DHL Job – Lkw Fahrer” si doar pentru monitorizare (fara raspuns) la georgiana.enache.buc@anofm.gov.ro.

Locuri de muncă: Germania

Curier colete si scrisori

Firma: Agentia Federala de Munca, ca reprezentant al angajatorului german Deutsche Post DHL

Regiunea: Pe intreg teritoriul Germaniei

Localitatea: Berlin/Düsseldorf,/Würzburg/München

Ocupatia: Curier colete si scrisori

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca: Activitatea presupune livrarea de scrisori si/sau colete (pana la 31.5 kg), cu masina sau pe jos. Livrarea se face 5 zile pe saptamana (luni – sambata).

Cerinte loc munca: Permis de conducere categoria B; Forma fizica buna; Seriozitate, flexibilitate, corectitudine

Limbi straine: Cunostinte de limba germana – nivel B1

Salariu: Salariul oferit este de 14,34 euro brut/ora, conform contractului colectiv de munca.

Alte beneficii: Orele suplimentare se platesc; Se acorda sprijin in vederea deplasarii in Germania, precum si in gasirea unei locuinte;

Se asigura instruire la locul de munca; Hainele de lucru se acorda gratuit;

Salariul se vireaza in cont bancar la data de 15 a fiecarei luni; In cazul angajarii pe termen lung se acorda prime de Craciun si de concediu;

In procesul de recrutare se asigura consiliere in limba romana; In cazul performantei la locul de munca se ofera posibilitatea de promovare pe alte functii.

Durata contractului: Contractul de munca poate fi cu durata determinata de 3 – 6 luni sau nedeterminata. Programul de lucru este de 38,5 ore/saptamana.

Termenul limita pentru aplicare: 31-08-2022

Mod de aplicare: Se transmite C.V -ul, completat la calculator in limba germana, la adresa de e-mail ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de, in atentia dlui. Stefan Pochanke, cu mentiunea „DHL Job – Zusteller” si doar pentru monitorizare (fara raspuns) la georgiana.enache.buc@anofm.gov.ro.

Locuri de muncă: Germania

Incarcator / sortator corespondenta

Firma: Agentia Federala de Munca, ca reprezentant al angajatorului german Deutsche Post DHL

Regiunea: Pe intreg teritoriul Germaniei

Localitatea: Berlin/Düsseldorf,/Würzburg/München

Ocupatia: Incarcator / sortator corespondenta

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca: Activitatea presupune:

– descarcarea de containere mobile si colete sau sortarea de scrisori in depozitele de scrisori;

– utilizarea sistemelor de sortare.

Cerinte loc munca: Capacitatea de a lucra in echipa; Forma fizica buna; Seriozitate, flexibilitate, corectitudine

Limbi straine: Cunostinte de limba germana nivel conversational

Salariu: Salariul oferit este de 12,60 euro brut/ora, conform contractului colectiv de munca.

Alte beneficii:

Orele suplimentare se platesc; Se acorda sprijin in vederea deplasarii in Germania, precum si in gasirea unei locuinte;

Se asigura instruire la locul de munca; Hainele de lucru se acorda gratuit;

Salariul se vireaza in cont bancar la data de 15 a fiecarei luni; In cazul angajarii pe termen lung se acorda prime de Craciun si de concediu; In procesul de recrutare se asigura consiliere in limba romana;

In cazul performantei la locul de munca se ofera posibilitatea de promovare pe alte functii.

Durata contractului: Contractul de munca poate fi cu durata determinata sau nedeterminata.

Termenul limita pentru aplicare: 31-08-2022

Mod de aplicare: Se transmite C.V -ul, completat la calculator in limba germana, la adresa de e-mail ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de, in atentia dlui. Stefan Pochanke, cu mentiunea „DHL Job – Sortierer” si doar pentru monitorizare (fara raspuns) la georgiana.enache.buc@anofm.gov.ro.

Locuri de muncă: Olanda

Culegator capsuni

Firma: De Peelkroon BV

Regiunea: Limburg

Localitatea: America

Ocupatia: Culegator capsuni

Nr. posturi: 15

Descriere loc munca:

Compania cultiva capsuni pe 5,5 hectare,in sere.Compania are 10 angajati permanent si 40 pe perioada sezonului

-ingrijirea plantelor,recoltarea si ambalarea capsunilor

-se lucreaza 45 ore/saptamina,6 zile,duminica zi libera

-pentru ca sa va faceti o impresie despre locul de munca accesati : https://www.facebook.com/Seasonalwork/videos/1541124982955712

Cerinte loc munca:

-persoana motivata care doreste sa presteze o munca buna,atenta cu fructele astfel incit sa nu le deterioreze,apta sa lucreze in echipa dar si independent,cu o atitudine pozitiva si flexibila,dispusa la un program flexibil -sporadic se poate lucra si duminica,simbata se lucreaza pina la prinz -de preferat experienta in agricultura, chiar si la culesul capsunilor -angajatul trebuie sa aiba haine de lucru si sa-si aduca perna,pilota si lenjerie de pat

Limbi straine: nu se solicita

Salariu: 10,48 euro brut/ora pentru persoanele peste 21 ani,in concordanta cu contractul colectiv de munca olandez

Alte beneficii:

-angajatorul ofera cazare,in unitati complet mobilate,2 persoane/dormitor,costul este de 70 euro/saptamina

-bucataria,toaletele,dusurile,masini de spalat,frigidere,congelatoare se folosesc impreuna cu ceilalti angajati -acces la internet,TV -angajatorul pune la dispozitie biciclete pentru deplasarea la sera,distanta de la cazare la locul de munca este de 5km

-asigurarea medicala costa 27,65 euro/saptamina,se face la HollandZorg

Durata contractului: 14.03.2022-31.10.2022

Termenul limita pentru aplicare: 04-08-2022

Mod de aplicare: se trimite CV Europass la : sollicitatie@peelkroon.nl si pentru monitorizare la : simona.palcu.dj@anofm.gov.ro Angajatorul va contacta persoanele pe care le considera potrivite

Locuri de muncă: Olanda

culegator fructe

Firma: Zachtfruit Schalkwijk BV

Regiunea: Utrecht

Localitatea: Schalkwijk

Ocupatia: culegator fructe

Nr. posturi: 50

Descriere loc munca:

Compania este o afacere de familie,cultivam 36 hectare,90% cu coacaze rosii si restul cu mure.Tehnologia moderna ne permite sa cultivam coacaze rosii tot timpul anului,astfel incit ambalam si vindem fructele in permanenta.

-fructele cresc intre 0.50 m si 1,8m,astfel munca se desfasoara in picioare,in cimp deschis

-se lucreaza 42 ore/saptamina,program 7.00-17.00 incluzind pauzele,duminica zi libera

-daca se depaseste norma de cules angajatorul ofera bonusuri

Cerinte loc munca:

-persoana motivata care doreste sa presteze o munca buna,atenta cu fructele astfel incit sa nu le deterioreze,apta sa lucreze in echipa,cu o atitudine pozitiva si flexibila,cu placerea de alucra in aer liber si capabila sa lucreze in diferite conditii meteorologice

Limbi straine: nu se solicita, doar aplicatia doreste angajatorul sa fie trimisa in limba engleza

Salariu: 10,48 euro brut/ora

Alte beneficii:

-angajatorul ofera cazare,in unitati din cadrul fermei,complet mobilate,2 persoane/dormitor,costul este de 66,50 euro/saptamina -bucataria,toaletele,dusurile,masini de spalat,frigidere,se folosesc impreuna cu ceilalti angajati -acces la internet,TV -angajatorul pune la dispozitie echipament de lucru,lenjerii de pat si biciclete pentru deplasare -asigurarea medicala costa 27,02 euro –

Durata contractului: 05.07.2022-20.08.2022

Termenul limita pentru aplicare: 04-08-2022

Mod de aplicare: se trimite CV Europass in limba engleza la : nicole@zachtfruit.com si pentru monitorizare la : simona.palcu.dj@anofm.gov.ro Angajatorul va contacta persoanele pe care le considera potrivite

Locuri de muncă: Malta

DIRECTOR DE DEPARTAMENT – CONSULTANT SUPERIOR PESCUIT/ MARIN

Firma: Aquabiotech Ltd.

Regiunea: Nord

Localitatea: IL-Mosta

Ocupatia: DIRECTOR DE DEPARTAMENT – CONSULTANT SUPERIOR PESCUIT/ MARIN

Nr. posturi: 1

Descriere loc munca:

AquaBioTech Group cauta o persoana calificata si cu experienta adecvata pentru a conduce Departamentul de Pescuit si Marina al companiei intr-o varietate diversa de proiecte.

Asistarea departamentului de resurse umane in recrutarea, evaluarea si pastrarea personalului departamentului si stagiari, ofera instruire, feedback si sprijin pentru ca acestia sa desfasoare in mod eficient munca de teren si sarcinile analitice cerute de fiecare proiect.

Dezvoltarea si mentinerea relatiilor strategice si de colaborare cu clientii si alte parti interesate pentru a crea noi proiecte de cercetare si dezvoltare si capacitati pentru Departament.

Pregatirea termenilor de referinta, bugetarea si planificarea resurselor pentru atribuirea si propunerile de consultanta in raport cu Departamentul.

Intocmeste rapoarte si publicatii tehnice/stiintifice pentru diseminarea rezultatelor proiectelor Departamentul.

Participare la intalniri, conferinte si evenimente relevante pentru

Cerinte loc munca:

Candidatul de succes va trebui sa aiba un fundal academic si practic solid bun in domeniul marin /pescuit/stiinte oceanografice.

Solicitantul trebuie sa demonstreze in mod clar ca are experienta de lucru pe teren in domeniul marin, al pescuitului si al mediului, proiecte de monitorizare cum ar fi evaluarile stocurilor piscicole; prelevarea si analiza sedimentelor, prelevare de probe, procesare si analiza de imbatranire; prelevarea de probe de apa si clasificarea habitatului bentonic.

Candidatul de succes va fi, in mod ideal, si un scafandru SCUBA calificat si experimentat, detinator al unei ambarcatiuni, permis de conducere.

Limbi straine: Fluent in limba engleza vorbita si scrisa.

Salariu: intre 28.000 – 38.000 euro/an

Alte beneficii: Instruire oferita, Candidatului i se va oferi un contract pe termen lung, pe durata determinata,

Pachetul de start oferit pentru aceasta pozitie va fi structurat in mare parte pe candidatul ales, reflectand experienta pe care candidatul o aduce companiei si ar putea include un pachet de cazare, daca este necesar.

Durata contractului: Determinata

Termenul limita pentru aplicare: 20-07-2022

Mod de aplicare: Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in limba engleza la eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la subiect ca aplica pentru postul de „Department Manager – Senior Fisheries/Marine Consultant” cu nr. de referinta 385732.

Locuri de muncă: Malta

Proiectant Autocad 2D/3D

Firma: Aquabiotech Ltd.

Regiunea: Nord

Localitatea: IL-Mosta

Ocupatia: Proiectant Autocad 2D/3D

Nr. posturi: 1

Descriere loc munca: Grupul AquaBioTech cauta sa angajeze un proiectant cu experienta in AutoCAD 2D/3D software pentru proiectarea sistemelor de acvacultura cu recirculare (RAS) si pentru altele proiecte conexe.

Pozitia necesita personal cu un fundal solid de cunostinte si experienta in proiectare AutoCAD 3D, cu cunostinte si experienta suplimentare in domeniul pompelor, industriilor de tratare a apei si oricare experienta intr-un mediu acvatic, care ar fi un atu, dar nu esential.

Urmarirea specificatiilor si calculelor pentru a crea desene tehnice 2D si modele 3D pentru proiecte complexe.

Pregatirea schitelor brute precum si lucrari detaliate cu sisteme CAD.

Comunicarea si colaborarea cu arhitectii, inginerii mecanici si electrici si altele specialisti ca parte a procesului de proiectare. Incorporarea eforturilor de proiectare ale echipei si cunostintele acumulate in desene.

Dezvoltarea listei de cantitati si asistarea echipei cu estimari ale costurilor de proiectare.<<

Cerinte loc munca:

Candidatul de succes va avea o diploma tehnica sau o diploma superioara, specializarea design CAD, sa aiba experienta directa in utilizarea pachetelor software CAD si familiaritate cu 3D instrumente de modelare.

Va trebui, de asemenea, sa aiba experienta dovedita ca desenator, fiind implicat in proiecte mari cu termene stranse de realizare. De asemenea, va trebui sa posede abilitati puternice de comunicare, sa poata lucra sub presiune si sa aiba o atitudine pozitiva.

Abilitatea de a lua decizii bazate pe proiecte si capacitatea de a lucra bine in echipa, precum si din proprie initiativa. Candidatul selectat trebuie sa aiba un pasaport, fara cazier si sa aiba permis de conducere.

Limbi straine: Candidatul trebuie sa poata vorbi si scrie fluent in engleza

Salariu: intre 23.000 – 28.000 euro/an

Alte beneficii: Instruire oferita, Candidatului i se va oferi un contract pe termen lung, pe durata determinata,

Pachetul de start oferit pentru aceasta pozitie va fi structurat in mare parte pe candidatul ales, reflectand experienta pe care candidatul o aduce companiei si ar putea include un pachet de cazare, daca este necesar.

Durata contractului: Determinata

Termenul limita pentru aplicare: 20-07-2022

Mod de aplicare: Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in limba engleza la eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la subiect ca aplica pentru postul de „Draftsperson AutoCAD 2D/3D” cu nr. de referinta 385309.

Locuri de muncă: Olanda

muncitor in pepiniera de flori in sera

Firma: Schoenmakers Group BV

Regiunea: NOORD-BRABANT

Localitatea: Haaren

Ocupatia: muncitor in pepiniera de flori in sera

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca:

Compania este specializata in cultivarea florilor

-plantarea,ingrijirea,udarea plantelor

-mutarea cu grija a puilor de planta

-pregatirea plantelor pentru controlul calitatii si livrare

-se lucreaza 5 zile/saptamina,42 ore,uneori se lucreaza si simbata pina la prinz

-duminica este zi libera

-munca incepe cit de curind posibil

Cerinte loc munca:

-persoane motivate care sa presteze o munca buna,capabile sa lucreze in echipa,munca trebuie facuta cu multa atentie si grija

Limbi straine: -engleza

Salariu: 10,48 euro brut/ora pentru persoanel cu virsta mai mare de 21 ani,in acord cu contractul colectiv de munca din Olanda(CAO)

Alte beneficii:

-cazare asigurata de catre angajator in apropierea locului de munca in camere de 1 persoana,complet mobilate,celelate utilitati se folosesc la comun -costul/saptamina este de 79 euro -internet,TV -asigurarea medicala este de 27,65 euro/saptamina la HollandZorg

Durata contractului:

-contract pe 1 an cu posibilitate de prelungire, perioada de proba este de 1 luna -8 saptamini de vacanta/an

Termenul limita pentru aplicare: 10-08-2022

Mod de aplicare:

-se trimite CV Europass in limba engleza la adresa:jan@plantenweb.nl si pentru monitorizare la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro Angajatorul va contacta candidatii potriviti

Locuri de muncă: Olanda

culegator zmeura

Firma: Framori

Regiunea: Brabantul de Jos

Localitatea: Vegel

Ocupatia: culegator zmeura

Nr. posturi: 16

Descriere loc munca:

Framori este o afacere a unei familii tinere,sociala si energica,care cultiva zmeura in tunele pe o suprafata de 2-3 ha.Sintem in curs de a face o productie organica si sintem motivati pentru a distribui fructe de o foarte buna calitate.Pentru detalii,vizitati website framori.nl

-munca se desfasoara in tunele acoperite cu folie,in pozitia fiind in picioare

-este necsara o manuire a fructelor cu mare atentie,evitind deteriorarea lor

-daca se culege peste norma,angajatul primeste bonusuri

-se lucreaza 6 zile/saptamina-48 ore

-duminica este zi libera

Cerinte loc munca:

-se solicita persoane motivate care doresc sa presteze o munca buna -nu se solicita experienta in acest domeniu -persoane capabile sa lucreze atit in echipa cit si independent,dispuse sa aiba un program flexibil,persoane oneste,cu atitudine pozitiva care vor sa se dezviolte odata cu compania -disponibilitate de a lucra in diferite conditii meteorologice si tinind cont de natura muncii trebuie sa aiba o conditie fizica buna

Limbi straine:

-constituie un atu cunoasterea limbii engleze dar este suficient ca persoana sa intelega engleza de

Salariu: 10,21 euro brut/ora pentru persoanele cu virsta>21 ani,in conformitate cu contractul colectiv de munca

Alte beneficii:

-angajatorul pune la dispozitie apartamente in apropierea fermei,complet mobilate, dormitoare de cite 2 persoane. -se folosesc la comun bucataria,dusurile,toaletele,masinile de spalat si uscat,congelatoare si frigidere -acces la internet,TV,lenjerii de pat -costul pentru cazare este de 63 euro/saptamina,asigurarea medicala se plateste la Zilveren Kruis-27,37 euro/saptamina -asigurarea medical

Durata contractului:

34-45 saptamini -22.08.2022 – 12.11.2022 -pentru 34-35 saptamini angajatorul are nevoie de 16 persoane,pentru saptaminile pina la 45 angajatorul va lucra cu 4 persoane

Termenul limita pentru aplicare: 01-08-2022

Mod de aplicare: se trimite CV in limba engleza la : info@framori.nl si pentru monitorizare la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Olanda

legumicultor

Firma: Mts.Boon

Regiunea: Flevoland

Localitatea: Zeewolde

Ocupatia: legumicultor

Nr. posturi: 3

Descriere loc munca:

Compania este specialaizata in cultivarea legumelor dar avem si ferma de lactate.Aria totala a fermei este de aproximativ 510 ha,incluzind 80 ha de mazare si 200 ha de varza de Bruxelles.

-recoltarea verzei de Bruxelles cu masini speciale de recoltat

-recoltarea legumelor din cimp

-se lucreaza 6 zile/saptamina,42 ore,program:07.00-17.00-include si pauzele

-duminica este zi libera

Cerinte loc munca:

-persoane motivate care doresc sa presteze o buna munca,capabile sa lucreze atit in echipa cit si individual,dispuse sa lucreze in diferite conditii meteorologice,cu o atitudine pozitiva si flexibila -nu se solicita experienta

Limbi straine: -engleza conversational

Salariu: 10,92 euro brut/ora pentru persoanele cu virsta >21 ani,conform contractului colectiv de munca( CAO)

Alte beneficii:

-angajatorul asigura locuinta in unitati ale fermei,complet mobilate -1 persoana/dormitor,dar exista si camere duble -bai individuale -acces la internet -angajatorul pune la dispozitie masini de spalat si uscat,frigidere,TV,lenjerii de pat -costul cazarii/saptamina este de 39,20 euro,asigurarea medicala de 27,37 euro/saptamina la Zilveren Kruis

Durata contractului: 15.08.2022-10.03.2023,cu posibilitate de prelungire

Termenul limita pentru aplicare: 31-08-2022

Mod de aplicare: se trimite CV Europass in limba engleza la :alblashoeve@telfort.nl si pentru monitorizare la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro Angajatorul va contacta persoanele selectate.

Locuri de muncă: Irlanda

Ingrijitor persoane

Firma: Servisource Recruitment

Regiunea: Irlanda

Localitatea: Diferite regiuni din Irlanda

Ocupatia: Ingrijitor persoane

Nr. posturi: 20

Descriere loc munca:

Responsabilitatile postului: asistarea persoanelor in timpul activitatilor zilnice(hranire, igiena personala),

utilizarea echipamentului pentru mutarea pacientilor atunci cand este necesar acest lucru, ajutor la curatenia casei/salonului pacientului, masurarea tensiunii arteriale/temperaturii, conversatie cu pacientii, participarea la intalnirile cu pesonalul medical de specialitate,

ajutor acordat asistentelor medicale/restului personalului daca e cazul,

respectarea standardelor profesionale, intocmirea de rapoarte catre superiori si observarea oricarei schimbari importante in starea pacientului.

Cerinte loc munca: Calificare si 1 an experienta.

Limbi straine: Engleza-nivel mediu.

Salariu: 11-13 euro/ora brut

Alte beneficii:

Chirie platita maxim 3 luni, 20 de zile concediu anual, salariu in functie de experienta, masa oferita in timpul serviciului, parcare gratuita, ajutor la gasirea cazarii, decontare medicamentatie personala, plata sarbatorilor legale, timp liber platit acordat in cazul turelor de noapte, locatie in apropiere de scoli, centre de agrement si de domeniu forestier.

Durata contractului: Contract pe perioada nedeterminata, norma intreaga.

Termenul limita pentru aplicare: 31-07-2022

Mod de aplicare: CV in limba engleza trimis la fdumitru@servisource.ie si pt monitorizare la isabela.dobrescu.tr@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Belgia

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (lucrator sezonier in horticultura, in sera)

Firma: ANGAJATOR BELGIA

Regiunea: Flandra

Localitatea: Flandra

Ocupatia: MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (lucrator sezonier in horticultura, in sera)

Nr. posturi: 40

Descriere loc munca:

Activitatea presupune lucru in sera: plantare, legare si taiere (ghidarea plantelor de-a lungul unui cordon existent); rarire (indepartarea lastarilor nedoriti); coborarea (coborarea plantelor in crestere in sera cu o structura de franghie; tunderea (aplicarea tehnicilor de taiere invatate, intretinerea si utilizarea echipamentului de taiere); culegerea (culegerea fructelor fara a le deteriora, recunoscand fructele coapte; sortarea (ambalarea si etichetarea fructelor in ambalajul corect, efectuarea controlului calitatii).

Cerinte loc munca:

Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica repetitiva- este necesara o conditie fizica buna; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe tari.

Limbi straine: limba engleza- avantaj

Salariu: minim 9,69 euro brut/ ora

Alte beneficii: se ofera cazare contra unei sume mici de bani, care sa acopere in general utilitatile

Durata contractului: loc de munca sezonier, norma intreaga; se lucreaza in mod normal 38 ore/saptamana; in plin sezon se pot lucra pana la 11 ore/zi ajungand la 50 ore/saptamana

Termenul limita pentru aplicare: 31-07-2022

Mod de aplicare:

Se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”seasonal work”” la urmatoarele adrese de email: international@vdab.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate .

Locuri de muncă: Belgia

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (lucrator sezonier pentru cultivarea capsunilor)

Firma: ANGAJATOR BELGIA

Regiunea: Flandra

Localitatea: Flandra de Vest si de Est

Ocupatia: MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (lucrator sezonier pentru cultivarea capsunilor)

Nr. posturi: 50

Descriere loc munca:

Activitatea presupune cultivarea capsunilor in aer liber si in sere in principal in Flandra de Vest si de Est. In aer liber culesul se face la sol iar in sera culesul are loc adesea la o inaltime de 1,7 m. Esenta activitatii este culegerea capsunilor fara a le teteriora. Este important sa cunoasteti fructele coapte si sa le culegeti pe acelea.Fructele culese se pun apoi intr-o cutie.

Cerinte loc munca:

„Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica repetitiva- este necesara o conditie fizica buna, mai ales la cules de la sol; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe tari.

Limbi straine:

limba engleza- avantaj

Salariu: minim 9,69 euro brut/ ora

Alte beneficii:

se ofera cazare contra unei sume mici de bani, care sa acopere in general utilitatile

Durata contractului:

loc de munca sezonier, norma intreaga; se lucreaza in mod normal 38 ore/saptamana; in plin sezon se pot lucra pana la 11 ore/zi ajungand la 50 ore/saptamana

Termenul limita pentru aplicare: 31-07-2022

Mod de aplicare:

Se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”seasonal work”” la urmatoarele adrese de email: international@vdab.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate .

Locuri de muncă: Belgia

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (lucrator sezonier pentru cultivarea florilor)

Firma: ANGAJATOR BELGIA

Regiunea: Flandra

Localitatea: Flandra de Vest

Ocupatia: MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (lucrator sezonier pentru cultivarea florilor)

Nr. posturi: 20

Descriere loc munca:

Activitatea presupune cultivarea florilor respectiv plantarea (recoltare / replantare / plantare), mutarea plantelor (in interior sau in aer liber), tunderea/legarea, plivitul, recoltarea (recoltare si transport intern), sortare si ambalare, pregatirea pentru vanzari (etichetare si incarcare)

Cerinte loc munca:

Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica repetitiva- este necesara o conditie fizica buna, mai ales pentru plantarea sau scoaterea din ghivece; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe tari.

Limbi straine: limba engleza- avantaj

Salariu: minim 10,59 euro brut/ ora

Alte beneficii: se ofera cazare contra unei sume mici de bani, care sa acopere in general utilitatile

Durata contractului: loc de munca sezonier, norma intreaga; se lucreaza in mod normal 38 ore/saptamana; in plin sezon se pot lucra pana la 11 ore/zi ajungand la 50 ore/saptamana

Termenul limita pentru aplicare: 31-07-2022

Mod de aplicare:

Se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”seasonal work”” la urmatoarele adrese de email: international@vdab.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate .

Locuri de muncă: Belgia

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (lucrator sezonier pentru cultivarea legumelor)

Firma: ANGAJATOR BELGIA

Regiunea: Flandra

Localitatea: Flandra de Vest

Ocupatia: MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA (lucrator sezonier pentru cultivarea legumelor)

Nr. posturi: 45

Descriere loc munca:

Activitatea presupune cultivarea legumelor in aer liber si in sere in principal in Flandra de Vest. Marea majoritate a suprafetelor de legume este dedicata cultivarii legumelor in aer liber (de exemplu, morcovi, conopida si praz). Rosiile, salata verde si ardeiul gras sunt principalele culturi cultivate in sere.

Cerinte loc munca:

Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica repetitiva- este necesara o conditie fizica buna, mai ales la cules de la sol; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe tari.

Limbi straine:

limba engleza- avantaj

Salariu: minim 9,69 euro brut/ ora

Alte beneficii:

se ofera cazare contra unei sume mici de bani, care sa acopere in general utilitatile

Durata contractului:

loc de munca sezonier, norma intreaga; se lucreaza in mod normal 38 ore/saptamana; in plin sezon se pot lucra pana la 11 ore/zi ajungand la 50 ore/saptamana

Termenul limita pentru aplicare: 31-07-2022

Mod de aplicare:

Se transmite CV in limba engleza mentionand in titlul email-ului „”seasonal work”” la urmatoarele adrese de email: international@vdab.be si alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate .

Locuri de muncă: Polonia

muncitor depozit – operator stivuitor

Firma: INVADO sp. z o.o.

Regiunea: Lesna

Localitatea: Lesna

Ocupatia: muncitor depozit – operator stivuitor

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca:

– Transportul produselor de la productie la depozit;

– Control produselor expediate din depozit;

– Pregatirea produselor gata de expediere;

– Conducerea activitatilor de incarcare si descarcare;

– Finalizarea comenzilor, ambalarea paletilor cu folie;

– Distributia marfii in depozit.

Cerinte loc munca:

Permis de conducere stivuitoare UDT. Experienta profesionala de muncitor depozit constituie avantaj. Educatie de baza. Determinat, constiincios, punctual, pregatit pentru lucru in 3 schimburi.

Limbi straine:

Engleza, poloneza nivel A2 (elementar).

Salariu: 3600 zloti polonezi brut/luna

Alte beneficii:

Angajatorul ofera transport gratuit in Polonia pe urmatoarele rute: 1. Przystajń-Bór Zajaciński-Ługi Radły-Niwki-Panoszów-Sieraków Śląski-Jeżowa-Dzielna, 2. Koszęcin-Cieszowa-Hadra-Mochała-Chwostek-Lisów-Kochanowice-Kochcice-Dzielna, 3. Lubliniec-Lubecko-Glinica-Pietruchowe-Ciasna-Dzielna, 4. Lubecko-Draliny-Pawonków-Gwoździany-Dzielna

Durata contractului:

Trei schimburi: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00 de luni pana vineri, posibilitatea de a lucra in weekend cu acceptul lucratorului si plata suplimentara.

Termenul limita pentru aplicare: 31-12-2022

Mod de aplicare:

Cv in engleza sau poloneza la adresa de e-mail k.kluba@invado.pl si pentru monitorizare la adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Polonia

Asistent productie

Firma: INVADO sp. z o.o.

Regiunea: Lesna

Localitatea: Lesna

Ocupatia: Asistent productie

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca:

– Incarcarea si descarcarea elementelor in si din masina;

– Instalarea accesoriilor la linia de productie;

– Pregatirea locului de munca pentru asamblare si ambalare;

– Controlul calitatii si controlul etichetelor produselor;

– Pregatirea elementelor pentru a fi folosite in procesul de productie.

Cerinte loc munca:

Educatie de baza. Determinat, constiincios, punctual, pregatit pentru a lucra in trei schimburi.

Limbi straine: Engleza, poloneza nivel A2 (elementar)

Salariu: 3050 zloti polonezi brut/luna pentru inceput

Alte beneficii:

Angajatorul ofera transport gratuit in Polonioa pe urmatoarele rute: 1. Przystajń-Bór Zajaciński-Ługi Radły-Niwki-Panoszów-Sieraków Śląski-Jeżowa-Dzielna, 2. Koszęcin-Cieszowa-Hadra-Mochała-Chwostek-Lisów-Kochanowice-Kochcice-Dzielna, 3. Lubliniec-Lubecko-Glinica-Pietruchowe-Ciasna-Dzielna, 4. Lubecko-Draliny-Pawonków-Gwoździany-Dzielna

Durata contractului:

Contract de munca cu perioada de proba, ulterior contract de munca pe perioada determinata de 2 ani si ulterior contract de munca pe perioada nedeterminata. Norma intreaga. Trei schimburi: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00 de luni pana vineri, posibilitatea de a lucra in weekend cu acceptul lucratorului si plata suplimentara.

Termenul limita pentru aplicare: 31-12-2022

Mod de aplicare: Cv in engleza sau poloneza la adresa de e-mail k.kluba@invado.pl si pentru monitorizarea la adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Polonia

Operator masina CNC (pentru candidatii fara experienta se ofera training)

Firma: INVADO sp. z o.o.

Regiunea: Lesna

Localitatea: Lesna

Ocupatia: Operator masina CNC (pentru candidatii fara experienta se ofera training)

Nr. posturi: 5

Descriere loc munca:

– Instruire pe linia de productie sub supravegherea unui operator cu experienta;

– Pregatire pentru munca in mediul MES (Manufacturing Execution System);

-Pregatirea elementelor pentru productia curenta;

– Asamblarea accesoriilor si altor materiale intr-o anumita zona;

– Controlul permanent al calitatii produselor.

Cerinte loc munca:

Minim invatamant profesional. Experienta profesionala ca muncitor in productie constituie avantaj. Determinare, constiinciozitate, punctualitate, pregatit pentru a lucra in 3 schimburi.

Limbi straine: Engleza, poloneza nivel A2 (utilizator elementar)

Salariu: 3800 zloti polonezi brut/luna

Alte beneficii:

Angajatorul ofera transport gratuit in Polonia pe urmatoarele rute: 1. Przystajń-Bór Zajaciński-Ługi Radły-Niwki-Panoszów-Sieraków Śląski-Jeżowa-Dzielna, 2. Koszęcin-Cieszowa-Hadra-Mochała-Chwostek-Lisów-Kochanowice-Kochcice-Dzielna, 3. Lubliniec-Lubecko-Glinica-Pietruchowe-Ciasna-Dzielna, 4. Lubecko-Draliny-Pawonków-Gwoździany-Dzielna

Durata contractului:

Contract de munca cu perioada de proba, ulterior contract de munca pe perioada determinata de 2 ani, si ulterior contract de munca pe perioada nedeterminata. Norma intreaga. Trei schimburi: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00 de luni pana vineri, posibil munca in weekend cu acceptul lucratorului care va fi platita suplimentar.

Termenul limita pentru aplicare: 31-12-2022

Mod de aplicare:

Cv in limba engleza sau poloneza la adresa de e-mail k.kluba@invado.pl si pentru monitorizare la adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

Locuri de muncă: Polonia

Lacuitor/vopsitor

Firma: PRONAR SP. Z.O.O.

Regiunea: Podlaskie

Localitatea: Narew

Ocupatia: Lacuitor/vopsitor

Nr. posturi: 3

Descriere loc munca:

Operatiuni in atelierul de vopsire cu pulbere sau aplicarea unui strat de vopsea pe produsele fabricate.

Cerinte loc munca:

Minim studii profesionale. Experienta in domeniu reprezinta avantaj.

Limbi straine:

Engleza sau poloneza

Salariu: 21-30 zloti polonezi brut/ora

Alte beneficii:

Posibilitatea de a oferi masa la cantina firmei

Durata contractului:

Contract pe perioada determinata de 3 luni, cu posibilitate de prelungire. Norma de munca de 40 ore/saptamana, organizata in 3 schimburi: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.

Termenul limita pentru aplicare: 30-09-2022

Mod de aplicare:

Cv in limba engleza sau poloneza la adresa a.kruszewska@ohp.pl

Locuri de muncă: Polonia

Strungar/frezor

Firma: PRONAR SP. Z.O.O.

Regiunea: Podlaskie

Localitatea: Narew

Ocupatia: Strungar/frezor

Nr. posturi: 3

Descriere loc munca:

Exploatarea utilajelor de frezat/strung, prelucrare materiale

Cerinte loc munca:

Invatamant profesional tehnic de baza. Experienta profesionala in domeniu reprezinta avantaj. Cunostinte de baza de desen tehnic.

Limbi straine:

Engleza sau poloneza

Salariu:

21-30 zloti polonezi brut/ora

Alte beneficii:

Posibilitatae de a oferi masa la cantina firmei.

Durata contractului:

Contract pe perioada determinata 3 luni, cu posibiltate de prelungire. Norma de munca de 40 ore/sapatamana, organizata in 3 schimburi: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.

Termenul limita pentru aplicare:

30-09-2022

Mod de aplicare:

Cv-ul in engleza sau poloneza la adresa a.kruszewska@ohp.pl

Locuri de muncă: Polonia

Sudor MIG/MAG sau gaz

Firma: PRONAR SP. Z.O.O.

Regiunea: Pdlaskie

Localitatea: Narew

Ocupatia: Sudor MIG/MAG sau gaz

Nr. posturi: 2

Descriere loc munca:

Sudarea cu metode MIG/MAG sau gaz

Cerinte loc munca:

Minim invatamant profesional tehnic de baza. 6 luni experienta. Cunostinte de baza desen tehnic, sudura cu metode MIG/MAG sau gaz.

Limbi straine:

Engleza sau poloneza

Salariu:

30-35 zloti poloneazi brut/ora

Alte beneficii:

Posibilitatea de a oferi masa la cantina firmei.

Durata contractului:

Contract pe durata determinata de 3 luni cu posibilitate de prelungire. Norma de 40 ore/saptamana, organizata in 3 schimburi: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.

Termenul limita pentru aplicare:

30-09-2022

Mod de aplicare:

Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa a.kruszewska@ohp.pl

Locuri de muncă: Polonia

LACATUS

Firma: PRONAR SP. Z.O.O.

Regiunea: Podlaskie

Localitatea: Narew

Ocupatia: LACATUS

Nr. posturi: 2

Descriere loc munca:

Prelucrare manuala sau semiautomata a metalelor

Cerinte loc munca:

Invatamant profesional tehnic de baza. Experienta in domeniu reprezinta avantaj. Cunostinte de baza de desen tehnic.

Limbi straine:

Engleza sau poloneza

Salariu: 21-26 zloti polonezi brut/ora

Alte beneficii:

Posibilitatea de a asigura masa la cantina firmei

Durata contractului:

Contract pe durata determinata de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire. Program de lucru de 40 ore/saptamana, organizat in doua sau trei schimburi: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.

Termenul limita pentru aplicare: 30-09-2022

Mod de aplicare:

Cv-ul in engleza sau poloneza la adresa a.kruszewska@ohp.pl

Locuri de muncă: Polonia

OPERATOR CNC

Firma: PRONAR SP. Z.O.O.

Regiunea: Podlaskie

Localitatea: Narew

Ocupatia: OPERATOR CNC

Nr. posturi: 2

Descriere loc munca:

Operarea masinilor unelte cu comanda numerica/ si/sau a arzatoarelor cu plasma/laser

Cerinte loc munca:

Minim invatamant profesional tehnic. Experienta in domeniu. Cunoasterea elementelor de baza ale desenului tehnic, operare CNC.

Limbi straine:

Engleza sau poloneza

Salariu:

27-40 zloti polonezi brut/ora

Alte beneficii:

Posibilitatea de a asigura masa la cantina firmei.

Durata contractului:

Contract pe perioada determinata de 3 luni cu posibilitate de prelungire. Norma de munca de 40 ore pe saptamana, in doua sau trei schimburi intre orele: 6:00 – 14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.

Termenul limita pentru aplicare:

30-09-2022

Mod de aplicare:

Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa a.kruszewska@ohp.pl

Locuri de muncă: Germania

Educatoare/educator

Firma: Agentia Federala de Munca – Serviciile de Plasare Internationala ZAV Baden-Wurttemberg, ca reprezentant al angajatorului german

Regiunea: Landul Baden-Wurttemberg

Localitatea: Stuttgart

Ocupatia: Educatoare/educator

Nr. posturi: 15

Descriere loc munca:

Angajatorul dispune de peste 200 de centre de ingrijire de zi pentru copii de diferite categorii de varsta, de la 8 saptamani la 14 ani, case de studenti si scoli primare. Un post intr-o gradinita din orasul Stuttgart ofera posibilitatea de a lucra in mod independent, creativ si responsabil.

Cerinte loc munca:

Se solicita studii incheiate in pedagogie de gradinita, stiinte educationale, socio-psihopedagogie sau invatamant prescolar; Experienta de lucru cu copiii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 6 ani;

Pot aplica persoane de toate varstele; Definitivatul sau experienta in invatamant nu sunt obligatorii; Constituie avantaj cunostintele de limba germana sau disponibilitate de a invata intensiv limba germana;

Disponibilitate de a participa la un curs de recertificare profesionala, in vederea echivalarii calificarii; Capacitatea de a raspunde nevoilor/intereselor individuale ale copiilor;

Candidatii care nu detin nivel B2 de limba germana, vor beneficia de curs intensiv.

Limbi straine:

Cunostinte de limba germana – nivelul B2

Salariu:

Salariul oferit incepe de la 2730 € brut/luna, in functie de nivelurile de grupa si de experienta profesionala, cu recunoasterea calificarii de nivel 2 – 3142 € brut/luna, a calificarii de nivel 3 – 3360 € brut/luna.

Un nivel suplimentar poate creste salariul pana la 3979 € brut/luna, in functie de experienta profesionala.

Alte beneficii:

Se ofera bonus anual, salarizare peste grila standard; Locuri de munca in crese si gradinite; Se ofera o gama larga de posibilitati de perfectionare si de promovare pana la grade de specialitate si de conducere; Se ofera cazare pentru personal la preturi rezonabile; Abonament lunar cu reducere mare pentru mijloacele de transport; Sunt puse la dispozitie persoane de contact pentru sprijin in vederea integrarii.

Durata contractului:

Contractul de munca initial este cu durata determinata de 12 luni, iar dupa recunoasterea profesionala va deveni permanent.

Termenul limita pentru aplicare: 31-08-2022

Mod de aplicare:

Se transmite CV-ul, completat la calculator in limba germana sau engleza, insotit de copia diplomei de calificare in domeniu (nu necesita traducere), la adresa de e-mail ZAV.Regionenteam-EU@arbeitsagentur.de si DOAR pentru monitorizare (fara raspuns) la georgiana.enache.buc@anofm.gov.ro, cu specificarea codului „BW-02-SONS”.