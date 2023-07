Profesorii de 10 din Alba. Cine sunt candidații care au luat note maxime la Definitivat 2023 din județ și care sunt opiniile lor

În acest an, patru profesori au reușit performanța de a obține 10 pe linie, la Definitivat 2023, în județul Alba. Majoritatea dintre ei au spus că nu a fost un examen tocmai ușor și că apreciază oportunitatea de a contribui la educația și dezvoltarea personală a elevilor.

Am stat de vorbă cu fiecare dintre profesorii de 10, pentru a vedea ce i-a determinat să aleagă o carieră în educație și ce opinie au despre examen și activitatea din învățământ.

Ioana Mădălina Gligor – Sebeș (Colegiul National „Lucian Blaga” Sebeș) – profesor Educația Muzicală și Studii Teoretice

”Examenul nu mi s-a părut greu, chiar dacă a fost mult de scris. Nu a fost nici ușor, consider că este cel mai important examen din viața unui profesor. Este necesară pregătire continuă și intensivă, cu parcurgerea întregii materii.

Lucrez la colegiul din Sebeș de trei ani și pot spune, din activitatea de până acum, în specializarea educație muzicală, că este important acest domeniu în evoluția elevilor. Îi ajută să se dezvolte interactiv, să-și descopere eventuale talente, să se completeze, ca pregătire și evoluție în viață.

În general, în sistemul de învățământ, consider că ar fi oportună o armonizare a regulilor ce se aplică pentru elevi și profesori, astfel încât să fie susținută și activitatea noastră, dar și a copiilor”.

Andreea Dumitru – Săsciori (Scoala Gimnaziala Săsciori, Răchita) – profesor învățământ primar

”La examen am avut de rezolvat un subiect pe care l-am știut, am fost foarte sigură pe mine. Nu m-am așteptat sa iau 10 curat, însă partea de literatură a fost exact ce mi-am dorit (n.r. Iarna pe uliță – G. Coșbuc). Subiectele mi s-au părut ușoare, comparativ cu examenul de definitivat la română pe care l-am dat acum doi ani. Atunci mai aveam nevoide de doar două sutimi pentru promovare, așa că m-am ambiționat si acum am reușit.

Consider că pentru promovarea examenului trebuie parcursă toată materia, este nevoie de pregătire intensă și riguroasă.

În ceea ce privește activitatea în învățământ, vreau să cred că pot fi o schimbare; doar prin munca și plăcerea de a lucra cu copiii din școală. Îmi doresc să continui, să-i ajut să evolueze în viață”.

Andreea are dublă specializare – educator și profesor învățământ preșcolar și intenționează să-și continue activitatea ca învățător. Pregătirea de bază este de profesor de română și a mai absolvit o specializare, cea de pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Ionuț Valentin Petaca – Roșia Montană (Școala Gimnazială „Simion Balint” Roșia Montană) – profesor Limba și literatura Rromani maternă

”Examenul a fost structurat pe elementele care se cer la majoritatea testărilor de acest gen. Nu mi s-a părut un examen ușor, însă am avut oportunitatea să tratez genul epic, pe care l-am aprofundat foarte bine. De asemenea, am avut onoarea de a avea cei mai buni profesori și acest lucru s-a văzut în rezultatele obținute.

Sunt la școala din Roșia Montană de cinci ani și am reușit, împreună cu elevii mei, să obțin rezultate. Am avut locul I la olimpiada națională de limba rromani (anul 2023 si 2022).

Aș dori să rămân pe această ramură, pentru a da copiilor o șansă, să îi pot ajuta în limita posibilităților mele, să le pot deshide ochii spre o carieră de viitor”.

Roxana Blaga – Daia Română (Școala gimnazială Daia Română) – profesor învățământ primar

”Examenul a fost de nivel mediu, un pic mai greu ca titularizarea de anul trecut.

În ceea ce privește activitatea din sistemul de învățământ, aș merge pe ideea necesității unei schimbări de mentalitate în rândul cadrelor didactice.

Deja învățătorii, în general, s-au adaptat noilor cerințe, și-au schimbat tehnicile și metodele. Consider că mai este necesar să fie aplicate aceste metode mai mult și de la clasa a cincea încolo. Și spun asta și din perspectiva de părinte.

Eu am un an de experiență la catedră. Am 43 de ani și m-am reprofilat din domeniul vânzări, unde am avut contact cu oamenii, am făcut psihopedagogie, aș putea spune. M-a inspirat să aleg o carieră în educație experiența mea în pregătirea fetei mele la școală. M-am implicat ca să-i placă școala și rezultatele obținute m-au determinat să mă implic profesional în pregătirea altor copii, la catedră.

Un model pentru mine este și sora mea, profesor de engleză.

Consider că trebuie să gasim metodele necesare astfel încât să-i ajutăm pe copii să acumuleze cunoștințele într-un mod interesant, să nu fie o corvoadă pentru ei, să le placă activitatea de la școală. Sunt necesare metode alternative și colaborarea din partea părinților, implicarea elevilor.

Asta înseamnă pregătire continuă și efort depus din partea noastră la catedră, astfel încât elevii să aibă șanse pentru viitor. Schimbarea de mentalitate se face greu, dar este importantă”.

