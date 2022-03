Program suplimentar de primire a cererilor pentru pașapoarte la Alba Iulia. Orar extins și sâmbăta, la ghișeu

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a făcut o serie de declarații după negocierile de joi, cu partea ucraineană. Întâlnirea a avut loc la invitația președintelui Erdogan.

Printre altele, Serghei Lavrov a negat că Rusia a atacat Ucraina și că a bombardat civili. El a susținut, în aceeași linie cu declarațiile anterioare ale oficialilor ruși. În plus, a continuat să acuze Ucraina că deține arme biologice și chimice pe care vrea să le folosească și că țara este manipulată și acționează la comanda Occidentului.

Principalele declarații ale lui Lavrov

”Suntem deschiși să punem capăt situației, (dar) …. întâlnirea de azi arată că nu există alternativă la această criză; Am explicat ce măsuri sunt luate de armata rusă pentru a ușura soarta civililor care s-au găsit prinși în acest conflict.

Oficialii noștri au venit cu mai multe informații, de mai multe ori pe zi și am informat cu privire la inițiativa rusă de a stabili coridoare și intervalele orare. Încercăm să facem în așa fel încât să găsim cele mai eficiente rute.

Vedem cât de periculos acționează europenii care furnizează armament letal Ucrainei, încălcând principiile lor. Noi nu am atacat Ucraina, nu pregătim atac asupra altor țări.

Pentagonul a făcut multe lucruri rele, a folosit banii din taxe pentru a realiza arme biologice în Ucraina și în alte țări europene. Ucrainenii au realizat aceste activități în secret, deși ele sunt interzise.

Toți cei care trimit arme în Ucraina sunt responsabili pentru ce se întâmplă în Ucraina, inclusiv cei care trimit mercenari.

Întrebare: Cum puteți justifica bombardarea unei maternități, cu copii și mame gravide? Cum justificați oamenilor de acasă, rușilor, că economia rusă se prăbușește?

Nu e prima oară când vedem cuvinte patetice despre presupuse ”atrocități” ale armatei ruse. Noi am prezentat la ONU dovezi că acea maternitate fusese capturată de armata ucraineană, înăuntru nu era nici o mamă și nici un copil.

Am prezentat aceste dovezi acum trei zile. Trebuie să prezentați și cealaltă parte a poveștii. Cât despre economie, avem grijă de asta, președintele și guvernul au grijă de economie. Ucraina a fost transformată într-o națiune anti-rusă.

Vedem multă manipulare în Ucraina, vestul transformă Ucraina într-un experiment anti-rusesc. NATO a început să construiască baze anti-ruse în Marea Neagră, SUA construiesc în Ucraina în secret arme biologice și chimice împotriva Rusiei.

Dar de când NATO definește care sunt interesele Rusiei? Noi am prezentat planurile noastre legate de Ucraina, am spus că nu vrem ca Ucraina să intre în NATO, nu vrem ca Ucraina să fie condusă de naziști. Vrem ca Ucraina să fie neutră.

Nu avem iluzii legate de Vest. Vestul își trădează propriile valori. Unde ați mai văzut proprietatea privată violată decât în Vest? Ne vom descurca cu toate aceste probleme

Președintele Putin nu a refuzat niciodată întâlniri față în față, dar ele trebuie organizate când există valoare adăugată. Am înțeles că partea ucraineană a simulat nevoia unei întâlniri doar pentru imagine, pentru obiective de PR.

Pentru o întâlnire a președinților Putin și Zelensky e nevoie de multe pregătiri, așteptăm răspunsul colegilor ucraineni la cererile noastre.

Ziarist ucrainean: am văzut militarii ruși torturând ucraineni în Crimeea și în rest. Cum comentați?

Sunt fake-uri pe care le răspândiți tot timpul. Voi spuneți falsurile astea tot timpul. Voi l-ați ucis pe unul dintre membrii echipei ucrainene de negociere, l-ați executat pentru trădare.

Ucraina e notorie pentru toate aceste episoade. Voi instigați opinia publică pentru a avea sentimente anti-ruse.

Am spus că suntem îngrijorați de informațiile că Pentagonul a înființat zeci de laboratoare chimice și biologice în Ucraina, violând convenția privind armele chimice. Așteptăm răspunsul Pentagonului. Aceste experimente nu erau pașnice, creau arme chimice.

Americanii nici măcar nu ascund faptul că vor să atragă Turcia sau China să adopte sancțiunile împotriva Rusiei

Ziarist britanic: Ați spus azi că Rusia nu a invadat Ucraina, deși e clar că a invadat-o. Ați spus că Rusia nu rănește civili din Ucraina, deși mii de oameni sunt răniți? De ce ar trebui să vă ia ucrainenii și restul lumii în serios, cu tot respectul?

Am răspuns la ce am răspuns despre spital, dar nu ați ascultat ce am spus. Am făcut totul pentru a rezolva diplomatic situația.

Președintele Putin a spus clar de a ce luat decizia de a începe operațiunea specială, vă puteți uita singur la asta. Vrem o Ucraină demilitarizată, care să nu aibă o conducere nazistă. care să respecte biserica ortodoxă, cultura și limba rusă.

Surse: G4Media, Digi24

