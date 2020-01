Reacție rapidă a lui Marcel Ciolacu, la anunțul lui Orban: PSD va depune moțiune și va propune un premier din afara partidului

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi că social-democrații, alături de UDMR, vor depune moțiune de cenzură împotriva guvernului.

A fost o reacție rapidă a șefului social-democraților, la declarațiile premierului Ludovic Orban privind răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

De asemenea, Ciolacu a vorbit despre realizarea unei noi alianțe, cu premieri din afara PSD.

”O să depunem o moțiune de cenzură împreună cu primii parteneri, cu grupul UDMR. Și vă spun că va trece această moțiune de cenzură. Nu avem alt obiectiv decât să treacă această moțiune. Nu vom intra în anticipate. Vom demonstra că avem capacitatea de a crea o nouă majoritate parlamentară. Să nu ne cereți să promovăm un membru de partid pentru funcția de prim-ministru. Propunerea va fi alta decât un membru de partid din interiorul PSD”, a declarat Ciolacu.

Premierul Ludovic Orban a anunțat joi, în debutul ședinței de guvern, că a decis ca guvernul să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor în două tururi.

”PNL susține alegerea primarilor cu 50% plus unul din voturile cetățenilor Acum doi ani am inițiat un proiect de lege pentru a transpune voința oamenilor de îmbunătățire a modului de alegere a primarilor prin impunerea obligației ca primarul să fie ales cu 50% plus unul. Proiectul a fost ”parcat” neregulamentar în Parlament la o defunctă Comisie de cod electoral pentru a împiedica adoptarea de către plenul Camerei. Ca atare am luat decizia de a ne angaja răspunderea pe proiectul de lege de alegere a primarilor în două tururi”, a spus Ludovic Orban.

