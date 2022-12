România Tradițională: mii de participanți la festivalul de tradiții și obiceiuri din Alba Iulia, de Ziua Națională a României

Premierul Nicolae Ciucă a fost prezent joi la Alba Iulia, pentru a participa la Parada Militară organizată de Ziua Națională.

La finalul evenimentului, acesta a oferit o foarte scurtă declarație, fără a accepta întrebări din partea jurnaliștilor prezenți la fața locului.

”Vreau să urez un sincer ”La mulți ani” tuturor românilor, este o zi foarte importantă și așa cum de fiecare dată am arătat respect și cinstire pentru memoria celor care s-au jertfit în momentele cele mai dificile pentru ca România să fie așa cum este astăzi, consider că și de acum înainte, în momente poate nu la fel de dificile ca atunci, avem în continuare nevoie de unitate, de solidaritate, de empatie și sunt convins că, așa cum am făcut-o de fiecare dată o vom face și de acum înainte, putând să demonstrăm că România este o țară cu adevărat europeană” a spus premierul.

Imediat după fraza rostită, Nicolae Ciucă a plecat în viteză spre mașina care îl aștepta în imediata apropiere, urmat de liberalii din Alba, care abia reușeau să țină ritmul deplasării, dictat de SPP.

Premierul a fost extras rapid de SPP. ”Gata, gata, viteză băieți!” a spus unul dintre membrii dispozitivului de pază.

Ciucă s-a oprit scurt pentru a saluta oamenii ieșiți în balcoane, după care s-a urcat în mașină, moment în care au izbucnit câteva huiduieli răzlețe.

Potrivit unor surse apropiate acestuia, se grăbea să ajungă la București, la dineul oferit de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni, care va începe la ora 17:00.

Venirea lui Ciucă la Alba Iulia a adus și schimbări de ultim moment în ceea ce privește organizarea, solicitate de SPP.

Spre exemplu, accesul presei a fost restricționat la o anumită zonă clar delimitată după o bandă tricoloră, iar măsurile de securitate au fost înăsprite.

O situație care a deranjat mai ales jurnaliștii de la televiziunile centrale, care au fost obligați să își schimbe unghiurile și opțiunile de filmare.