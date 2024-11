Sondaj CURS prezidențiale: Luptă acerbă pentru turul al doilea. Cine sunt candidații aflați la egalitate, pe locul secund

Un sondaj recent realizat de Centrul de Sociologie Urgană și Regională (CURS) relevă o luptă acerbă pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Sondajul realizat de CURS oferă o imagine detaliată și cuprinzătoare asupra preferințelor și percepțiilor publicului românesc în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2024.

Rezultatele indică o preferință clară pentru Marcel Ciolacu (PSD), care domină atât în intenția de vot pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale, cât și în percepția privind candidații ce vor ajunge în turul al doilea.

Totodată, PNL și AUR se află într-o competiție strânsă pentru poziția a doua reprezentanți celor două partide au același procent, de 17%. Este vorba despre canditatul PNL, Nicolae Ciucă și canditatul AUR, George Simion.

Cei trei sunt urmați de Elena Lasconi (USR) cu 12% și de Mircea Geoană (independent) cu 9%. Pe locul următor se află la egalitate Kelemen Hunor (UDMR) și Cristian Diaconescu (independent), cu 5%. Aceștia sunt urmați de Cristian Terheș cu 4% și Ludovic Orban cu doar 2 procente.

Încredere scăzută în personalitățile politice

Un aspect esențial evidențiat de sondaj este importanța pe care alegătorii o acordă educației și realizărilor candidaților, fiind criterii prioritare în decizia de vot.

Încrederea scăzută în majoritatea personalităților politice, relevată de sondaj, subliniază un sentiment de scepticism generalizat în rândul populației față de actuala clasă politică.

Pe plan parlamentar, PSD deține o poziție solidă, urmat de PNL și AUR, indicând o preferință pentru partidele consacrate și o continuitate a diviziunii politice.

Metodologia sondajului, cu o marjă de eroare de ±3% și realizată prin interviuri față-în-față, asigură o reprezentativitate adecvată și o perspectivă fiabilă asupra opiniei publice.

Per total, sondajul CURS evidențiază tendințe politice și criterii esențiale de vot care vor influența alegerile din 2024, relevând totodată prioritățile și nivelul de încredere al electoratului în candidații și partidele politice.

Cu ce candidat veți vota în primul tur al alegerilor prezidențiale?

Marcel Ciolacu (PSD) conduce cu 28% din intențiile de vot,

George Simion (AUR) și Nicolae Ciucă (PNL) sunt la egalitate cu 17%, sugerând o competiție echilibrată între cei doi pentru locul al doilea.

Elena Lasconi (USR) are un sprijin de 12%, în timp ce Mircea Geoană (independent) este la 9%. Această distribuție reflectă preferințe diversificate și posibilitatea unor alianțe politice în turul al doilea.

Cine credeți că va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale?

49% au spus Marcel Ciolacu

17% – Nicolae Ciucă

13% – George Simion

8% – Elena Lasconi

7% – Mircea Geoană

În ceea ce privește alegerile parlamentare, intenția de vot este următoarea:

Partidul Social Democrat (PSD) – 32%

Partidul Național Liberal (PNL) – 20%

Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) – 15%

Uniunea Salvați România (USR) – 12%

SOS România – 6%

UDMR – 5%

Partidului Național Conservator Român (PNCR) – 4%

Alianța PMP – FD – 3%

Altul (sub 1% fiecare) – 3%

Importanța educației și rezultatelor școlare ale unui candidat la președinție

Majoritatea respondenților (46% + 43%) consideră educația și rezultatele școlare ale unui candidat foarte importante sau importante.

Doar un procent mic (7%) le consideră puțin importante, iar 2% nu acordă deloc importanță acestui aspect.

Acest lucru subliniază că alegătorii pun un mare accent pe competența și pregătirea academică a candidaților.

Ce aveți în vedere când votați pentru un candidat la funcția de președinte al României?

Educația (30%) și rezultatele obținute (26%) sunt cele mai relevante criterii pentru alegători, urmate de cariera (17%) și partidul din care face parte candidatul (16%).

Acest lucru arată că alegătorii sunt mai atrași de competența individuală și realizările personale ale candidaților decât de apartenența lor politică.

Intențiile de vot pentru alegerile parlamentare

PSD este în frunte cu 32% din intențiile de vot, urmat de PNL cu 20% și AUR cu 15%. USR are un sprijin de 12%, în timp ce celelalte partide sunt sub 10%.

Aceste procente arată o consolidare a preferințelor pentru partidele mari și o polarizare a opțiunilor alegătorilor.

Nivelul de încredere în personalitățile politice

Majoritatea personalităților politice prezentate au un nivel semnificativ de neîncredere. De exemplu, Marcel Ciolacu are o neîncredere de 67%, iar Klaus Iohannis, deși are un procent de încredere pozitiv, are totuși o rată de neîncredere de 91%.

Aceasta indică o tendință generală de scepticism și neîncredere față de clasa politică.

Vezi AICI sondajul CURS.

Sondajul a fost realizat în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2024.

