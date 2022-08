Start Up Nation: termen 1 septembrie pentru firmele care vor să obțină finanțare de până la 200.000 de lei. Condiții

ANAF vrea să impoziteze persoanele fizice care vând regulat produse pe platforme de anunţuri gen OLX, Lajumate, Publi24 sau pe grupurile de anunțuri de pe Facebook şi care încasează banii cash, prin curier.

Persoanele fizice care folosesc platforme de tip OLX sau Lajumate.ro, dar şi grupuri de Facebook, pentru a vinde produse prin curier, cu plata ramburs, şi care fac acest lucru în mod regulat urmează să fie căutaţi de Fisc pentru a plăti impozit la stat.

Ordinul prin care firmele de curierat trebuie sa raporteze plațile ramburs la ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus deja în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui Fiscului privind noua legislaţie pentru „plata ram­burs“ care transformă peste 40.000 de curieri şi angajaţi ai Poştei în veritabili agenţi ai ANAF, scrie ZF citat de Mediafax.

„Noi va trebui să pregătim, să cheltuim bani – pe care nu ni-i decontează nimeni – şi să oferim ANAF-ului raportarea. Trebuie să am o echipă de oameni care să urmărească acest proces, va fi o cheltuială în departa­mentul IT, în departamentul financiar şi nu doar, va trebui să am oameni în fiecare zonă care să se ocupe de acest proces.

Costuri în plus, declaratii stufoase

Este o măsură care aduce costuri în plus. Nu suntem încă pregătiţi, dar va trebui să fim”, a spus Adrian Mihai, CEO al firmei de curierat FAN Courier.

În prezent, 42.000 de angajaţi lucrează în companiile de curierat şi în cadrul Poştei Române, iar ANAF a argumentat nevoia de a-i transforma pe curieri în agenţi ai Fiscului prin faptul că în prezent aceştia sunt intermediari pentru comercianţii online care activează „în zona gri“ şi care „preferă remi­terea rambursurilor încasate de operatorii de servicii de curierat de la clienţii finali tot cu numerar“, potrivit unui document disponibil pe site-ul ANAF.

În cazul companiei de curierat DPD, circa 60-70% din coletele pe care le expe­diază curierii sunt în prezent cu plata ramburs.

„Este un lucru bine-venit, va fi nevoie de lucrări suplimentare în departamentul financiar pentru că vor fi raportări lunare, volumul de informaţii va fi mare. ANAF-ul vrea să prevină principalele riscuri asociate comerţului electronic, avem foarte mulţi comercianţi online, dar nu toţi îşi declară veniturile.

Este o declaraţie stufoasă, va trebui să ne punem la punct cu sistemele informative pentru că în momentul acesta nu sunt pregătite pentru aşa ceva. Nu înseamnă pentru noi investiţii foarte mari, prima lună de raportare o să fie mai grea, iar, ulterior, lucrurile ar trebui să funcţioneze la fel ca raportările lunare pe care le facem deja la ANAF“, a spus Bianca Alan, direc­torul financiar al firmei de curierat DPD.

Conform noului proiect, datele personale ale vânzătorului – persoană fizică, inclusiv codul numeric personal, adresa, numărul de telefon şi valoarea sumelor încasate prin plata ramburs sunt transmise de către firma de curierat Fiscului.

Ce vor trebui să completeze firmele de curierat în formular

ANAF a publicat proiectul de ordin privind raportarea comenzilor cu plata ramburs, care a fost anunțat de Guvern încă din luna mai. Practic, firmele de curierat vor transmite datele la Fisc prin Formularul 395, ”Declaraţie informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul naţional”.

Cum arată formularul care trebuie depus la ANAF

Fiecare tranzacție cu numerar efectuată prin intermediul curierilor va fi raportată la ANAF. În acest sens, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pregătit modelul de declarație pe care furnizorii de servicii poștale o vor depune lunar cu scopul informării referitoare la trimiterile contra ramburs efectuate pentru clienți.

Formularul trebuie depus, în format electronic, până în ultima zi (calendaristică) a lunii următoare. El va include doar livrările finalizate în acea lună. Prevederile acestui ordin se vor aplica începând cu luna următoare de la împlinirea unui termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare – adică, cel mai probabil, din noiembrie, dacă ordinul va fi aprobat (ceea ce este practic o formalitate).

Ordinul nu mai trebuie să treacă prin Parlament, deoarece modificarea în acest sens a Codului de Procedură Fiscală a fost făcută printr-o ordonanță de urgență dată în luna mai scrie wall-street.ro

Documentul poate fi descărcat de AICI: ANEXA 1 MODELUL DECLARATIEI

Proiectul de ordin de ordin al președintelui ANAF privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și pentru aprobarea modelului, conținutului, modalităților de depunere pentru declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național, a fost publicat în 22 august 2022.

Alte documente:

AICI: REFERAT OPANAF 22.08 TRANSPARENTA DECIZIONALA

AICI: OPANAF PROIECT firme curierat

Ce date vor fi incluse în raportul lunar

Informațiile care vor fi incluse în raportul lunar către ANAF și stocate pentru 5 ani sunt următoarele:

numărul de înregistrare și data trimiterii poștale;

datele de identificare a expeditorului;

numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare;

adresele de expediție, respectiv livrare;

contravaloarea bunului livrat.

Două noi ordine ANAF care îi vizează pe români

În 23 august 2022 ANAF a pus în consultare publică alte două ordine. Primul vizează modelul și conținutul formularelor pentru verificarea situației financiare personale, iar al doilea formularul utilizat pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

Documente:

AICI: Referat_aprobare_modif_OPANAF2117_2022

AICI: Proiect_modif_OPANAF2117

Proiect de ordin al președintelui ANAF privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Documente:

AICI: Referat

AICI: OPANAF_23082022