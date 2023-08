”Rock the Symphony” – spectacol de rock simfonic cu orchestra din Târgu Mureș, la biserica evanghelică din Sebeș

Sebeșul va găzdui spectacolul ”Rock the Symphony”. Evenimentul va avea loc în data de 18 august, de la ora 20.00, la Biserica evanghelică din municipiu. Este organizat în cadrul evenimentului ”Armonii în Sebeș”.

Proiectul „Rock the Symphony” s-a născut din dorința de a inova repertoriul orchestral și de a aduce o nouă perspectivă în lumea muzicii.

Inițiat în 2018, acest spectacol a captivat publicul prin combinarea genurilor muzicale aparent incompatibile: muzica clasică și muzica rock și pop.

Sub bagheta lui Remus Grama, acest proiect a reușit să atragă atenția și să aducă în sălile de concert un nou tip de public, îndrăgostit de muzica ușoară.

Primul spectacol sub această titulatură s-a concretizat în compania Orchestrei Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș și a avut un asemenea succes încât Sala Mare a Palatului Culturii, cu capacitate de 600 de locuri, a fost arhiplină, iar spectacolul a fost repetat la cererea publicului.

Având un deosebit succes și în urma mediatizării masive pe rețelele de socializare, acest proiect a fost realizat și în colaborare cu alte filarmonici din România, cum ar fi Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare, Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica de Stat „Oltenia” din Craiova și Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, concerte de asemenea sold-out.

Fuziune între orchestră și trupa rock

„Rock the Symphony” reprezintă o fuziune remarcabilă între orchestra de coarde și trupa rock. În cadrul acestui spectacol, orchestra (cu cele două viori, violă, violoncel și contrabas) se îmbină armonios cu chitara electrică, chitara bas, clapele, setul de tobe și percuția.

Această combinație surprinzătoare între sunetul distinct al corzilor și energia explozivă a instrumentelor rock creează o experiență muzicală unică.

Playlist-ul diversificat al spectacolului „Rock the Symphony” include hituri interpretate de artiști și formații precum Deep Purple, ABBA, Adele, Guns N’Roses, Coldplay, Nirvana, Jimi Hendrix, Ramin Djawadi, Ed Sheeran, One Republic, Bruno Mars, Freddie Mercury, Michael Jackson și mulți alții.

De la clasicul „Smoke on the Water” la emoționantul „Rolling in the Deep” și de la energicul „Counting Stars” la legendarul „Bohemian Rhapsody”, acest spectacol acoperă o gamă largă de genuri muzicale și oferă ceva pentru toate gusturile.

Carismaticul Remus Grama, dirijor și creator al proiectului, va prezenta programul într-o manieră atipică, spărgând bariera dintre scenă și public, transformând fiecare interpretare într-o experiență memorabilă pentru audiență.

