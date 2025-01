1 ianuarie 2025: Sfântul Vasile, sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica

Noul an 2025 începe cu o mare sărbătoare a creștinilor români. Pe 1 ianuarie, în fiecare an este sărbătorit Sfântul Vasile. Este prima sărbătoare importantă, cu cruce roșie în calendar ortodox 2025. Este prilej de bucurie, voie bună, mesaje și urări de bine în noul an.

De Sfântul Vasile, peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica. Este ziua numelui Vasile și a derivatelor acestuia.

Ziua trebuie să vină cu gânduri bune și speranță pentru un an cu belșug.

Și, așa cum Sfântul Vasile era ocrotitor al săracilor, și cei care respectă tradiția nu trebuie să uite de semenii lor.

Sfântul Vasile. Nume care se sărbătoresc în 1 ianuarie

Cel mai des întâlnit prenume în rândul bărbaţilor este Vasile.

Se mai regăsesc și prenume derivate:

Sica/Sică

Sile

Silica/Silică

Vasi

Vasilica/Vasilică

Vasila

Sfântul Vasile. Semnificația numelui

Numele Vasile ar proven din cuvântul grecesc „basileios”.

Înseamnă „regal” și a fost format de la substantivul comun „basileus”, care înseamnă „rege” sau „conducător”. Există și varianta potrivit căreia numele de Vasile provine de la termenul grecesc „basilike”. Adică o construcție ridicată prin cheltuieli imperial. Un loc care era destinat judecății sau adunărilor. Tot de aici vine și termenul de „basilică”, folosit pentru biserici.

