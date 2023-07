13 iulie: Ziua Internațională a Rockului. Care sunt tipurile de muzică rock și care sunt cele mai cunoscute trupe din lume

Ziua Internațională a Rockului este sărbătorită în fiecare an pe 13 iulie și este o ocazie de a celebra și promova genul muzical rock, cu sute de milioane de fani în întreaga lume.

Această zi este dedicată influenței și impactului pe care muzica rock l-a avut asupra culturii și societății.

Originea Zilei Internaționale a Rockului nu este clară și nu există un eveniment istoric specific care să fi marcat această dată.

Cu toate acestea, rockul ca gen muzical a câștigat popularitate în anii ’50 și ’60 și a devenit o forță culturală semnificativă.

Ziua Internațională a Rockului a fost stabilită ca o oportunitate de a onora artiștii și formațiile rock celebre, precum și de a aduce în prim-plan muzica rock și impactul său global.

Pe 13 iulie, pasionații de muzică rock organizează concerte, evenimente tematice, sesiuni de ascultare și alte activități legate de acest gen muzical.

Este o zi în care se celebrează energia, creativitatea și libertatea expresiei asociate cu muzica rock, iar fanii se adună pentru a sărbători și a se bucura de sunetele și ritmurile rock-ului.

Ziua Internațională a Rockului reprezintă un moment în care iubitorii de muzică rock își arată afecțiunea și recunoștința față de artiștii și trupele care au contribuit la dezvoltarea și popularizarea acestui gen muzical.

13 iulie: Ziua Internațională a Muzicii Rock. Câte tipuri de rock există?

Muzica rock este un gen muzical divers și complex, care a evoluat de-a lungul timpului și a dat naștere la o varietate de subgenuri și stiluri distincte.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute tipuri de muzică rock, fără a avea pretenția că sunt acoperite toate sub-genurile:

Rock clasic: Acesta se referă la muzica rock produsă în anii ’60 și ’70, având ca reprezentanți trupe precum The Beatles, Rolling Stones și Led Zeppelin.

Hard rock: Este caracterizat de riff-uri puternice de chitară și sunete mai grele, cu exemple notabile precum AC/DC, Guns N’ Roses și Deep Purple.

Heavy metal: Este un subgen puternic și agresiv al rockului, cu influențe blues și rock progresiv, trupe reprezentative fiind Metallica, Iron Maiden și Black Sabbath.

Rock alternativ: Acesta a apărut în anii ’80 și ’90 ca o alternativă la mainstream-ul rockului, cu trupe precum Nirvana, Pearl Jam și Red Hot Chili Peppers.

Grunge: Un subgen al rockului alternativ care a devenit popular în anii ’90, caracterizat de sunete distorsionate, versuri introspective și influențe punk, cu reprezentanți precum Nirvana, Soundgarden și Alice in Chains.

Punk rock: Un gen muzical rapid, energic și anticonformist, cu formații precum Ramones, Sex Pistols și The Clash.

Rock progresiv: Acesta se caracterizează prin complexitate instrumentală, structuri complicate și influențe din muzica clasică, având trupe ca Pink Floyd, Yes și Genesis.

Rock indie: Un gen muzical alternativ, cu influențe diverse și adesea asociat cu muzica produsă independent, trupe notabile fiind Arctic Monkeys, The Strokes și Radiohead.

Rockabilly: Un amestec de rock’n’roll și muzică country, popular în anii ’50, cu artiști precum Elvis Presley, Johnny Cash și Carl Perkins.

Pop rock: O combinație între elemente de muzică pop și rock, cu melodii mai accesibile și influențe comerciale, cu trupe precum Queen, Coldplay și Maroon 5.

Acestea sunt doar câteva dintre tipurile de muzică rock existente, iar limitele și clasificările exacte pot varia în funcție de interpretare și perspective individuale. Muzica rock este un domeniu vast și în continuă evoluție, iar noi subgenuri pot apărea în timp.

Ziua Internațională a Rockului: Cele mai cunoscute trupe de rock din toate timpurile

Este dificil să se stabilească o listă definitivă a celor mai cunoscute 10 trupe de rock la nivel mondial, deoarece popularitatea și preferințele variază.

Cu toate acestea, câteva trupe rock foarte cunoscute și influente, care au avut un impact semnificativ la nivel global, merită amintite:

The Beatles: Considerată una dintre cele mai influente și populare trupe rock din istorie, The Beatles au avut un impact masiv asupra muzicii și culturii în anii ’60.

Rolling Stones: Această trupă britanică iconică a câștigat popularitate cu sunetul lor distinct de rock’n’roll și a devenit una dintre cele mai longevive și de succes formații din lume.

Led Zeppelin: Cunoscuți pentru compozițiile lor complexe și puternice, Led Zeppelin sunt considerați pionieri ai rockului hard și heavy metal.

Pink Floyd: Cu sunetul lor progresiv și psihedelic, Pink Floyd au reușit să redefinească muzica rock și să creeze opere conceptuale remarcabile.

Queen: Cu vocea unică a lui Freddie Mercury și hit-uri precum „Bohemian Rhapsody” și „We Will Rock You”, Queen este una dintre cele mai iubite și influente trupe rock de pe planetă.

AC/DC: Cu riffs-uri puternice și un stil inconfundabil, AC/DC au devenit sinonime cu rockul clasic și au inspirat multe generații de fani.

Guns N’ Roses: Cu energia lor explozivă și hit-uri precum „Sweet Child o’ Mine” și „November Rain”, Guns N’ Roses au captivat publicul la nivel mondial.

U2: Cunoscută pentru imnurile lor puternice și activismul social, U2 este una dintre cele mai de succes și influente trupe rock din ultimele decenii.

Nirvana: Condusă de Kurt Cobain, Nirvana a jucat un rol esențial în dezvoltarea și popularizarea genului grunge în anii ’90.

The Who: Cu hit-uri precum „My Generation” și „Baba O’Riley”, The Who au fost una dintre primele trupe de rock care au introdus elemente de operă rock în muzica lor.

Evident, sunt mulți alți artiști și trupe care ar merita menționate.

Ce înseamnă să fii rocker?

A fi rocker înseamnă a adopta un stil de viață și o atitudine asociată cu mesajul acestui tip de muzică.

Termenul „rocker” se referă la o persoană care este pasionată de muzica rock și care își exprimă această pasiune prin comportament, vestimentație și un anumit fel de a fi.

Iată câteva aspecte care pot defini ceea ce înseamnă să fii rocker:

Iubire pentru muzica rock: A fi rocker înseamnă să ai o pasiune puternică pentru muzica rock, să asculți și să îți educi gustul muzical în acest gen. Poți să fii deschis la o varietate de subgenuri și artiști rock și să fii receptiv la evoluțiile și inovațiile din acest domeniu.

Atitudine nonconformistă: Rockerii adesea îmbrățișează nonconformismul și individualitatea. Ei pot fi critici față de normele sociale, politice sau culturale și pot încerca să se distanțeze de mainstream și de convențiile impuse.

Vestimentație și imagine: Moda și stilul vestimentar sunt o parte importantă a culturii rock. Rockerii pot adopta un stil distinct, care poate include tricouri cu logo-uri de trupe, blugi, piele, elemente punk sau influențe vintage. Este o modalitate de a se exprima și de a-și afișa apartenența la cultura rock.

Libertatea și exprimarea de sine: Rockerii caută să își exprime liber gândurile, emoțiile și identitatea prin muzică și prin alte forme de exprimare artistică.

Spiritul comunității: A fi rocker înseamnă să te simți parte a unei comunități mondiale, al cărei limbaj comun este muzica.

Foto: Brândușa Brumbea, artistă rock din Alba Iulia

