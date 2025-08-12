Connect with us

12 august, Ziua Internațională a Tineretului. Tema aleasă în 2025

Publicat

acum 3 ore

12 august, Ziua Internațională a Tineretului. Această zi a fost stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în 1999.

Această zi are ca scop principal de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă tinerii la nivel global și de a promova tinerii ca parteneri esențiali în schimbările sociale, economice și politice.

Așadar, în fiecare an, Ziua Internațională a Tineretului are o temă specifică, care reflectă problemele și provocările curente.

De exemplu, teme din anii trecuți au inclus:

  • ”De la clickuri la progres: Traseele digitale ale tinerilor pentru dezvoltare durabilă”,
  • „Tineretul construiește pacea”,
  • „Spații sigure pentru tineri”,
  • „Transformarea educației”.

Aceste teme sunt alese pentru a adresa nevoile tinerilor și pentru a sublinia importanța implicării acestora în dezvoltarea durabilă și în procesele decizionale.

În 2025, tema aleasă de Ziua Internațională a Tineretului este: „Acțiuni locale ale tinerilor pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și dincolo de acestea”.

Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului includ conferințe, ateliere, activități culturale și artistice, dar și campanii de sensibilizare, care sunt menite să încurajeze participarea activă a tinerilor în viața societății și să sprijine dezvoltarea lor personală și profesională.

Această zi reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru guverne și organizații internaționale de a discuta despre politici și inițiative menite să sprijine tineretul, să promoveze drepturile acestuia și să faciliteze accesul la educație, locuri de muncă și sănătate.

