16 septembrie: Leul românesc împlinește 186 de ani. Cum a evoluat moneda și anul în care cu 1 leu puteai să cumperi 10 pâini

Guvernul a majorat de la 25 de ani la 30 de ani vârsta maximă a categoriei tinerilor care nu au un loc de muncă, nu sunt înscrişi într-un program de învăţământ şi nu urmează un program de pregătire profesională, a anunţat miercuri ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, la finalul şedinţei de Guvern.

Guvernul a operat modificarea printr-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată miercuri, pe baza unui proiect pregătit anterior de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Până în prezent, categoria „NEET” („Not in Education, Employement or Training”) includea tinerii până în 25 de ani.

„În ordonanţa de urgenţă am extins grupa de vârstă pentru categoria tinerilor din afara sistemului de educaţie şi de ocupare, în loc de 16 – 25 ani am extins la 16 – 30 de ani, ceea ce le dă posibilitatea urmării unor cursuri de calificare finanţate pe fonduri europene atât în actualul exerciţiu financiar, cât şi în următorul exerciţiu financiar.

Vorbim de aproximativ 5 milioane de lei anul acesta, bani pe care îi va suporta Ministerul Muncii, prin bugetul asigurărilor de şomaj, din proiecte europene”, a declarat Raluca Turcan, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii a precizat că în urma acestei modificări aproximativ 2.000 de tineri vor beneficia în acest an de măsuri de stimulare a integrării în muncă.

„Aproximativ 2.000 de tineri care sunt în afara sistemului de educaţie şi de ocupare vor beneficia până la sfârşitul anului de măsuri finanţate din bugetul asigurărilor de şomaj, impactul financiar fiind estimat la 5.625.000 lei”, a menţionat Raluca Turcan.

Măsuri pentru stimularea angajării pe piața muncii a beneficiarilor de ajutor social și pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor

Guvernul a discutat în primă lectură pachetul de măsuri pentru stimularea angajării pe piața muncii a beneficiarilor de ajutor social și pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională (Not in Education, Employment, or Training – NEET).

Scopul OUG discutată miercuri este de a susține persoanele care vor să iasă din starea de vulnerabilitate, asigurându-le acces la educație și calificare, precum și sprijin financiar, prin decontarea transportului pentru cei care merg la școală și prelungirea ajutorului social pentru cei care se angajează.

Aproximativ 10.000 de persoane vor beneficia anul acesta de măsura prelungirii acordării ajutorului social, iar de includerea în programul „A doua şansă”, aproximativ 5.000 de persoane.

Principalele modificări aduse legii privind venitul minim garantat și legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă sunt:

Menținerea ajutorului social, timp de încă 6 luni din momentul angajării, dacă beneficiarul se angajează pentru o perioadă de cel puțin 24 luni.

Posibilitatea ca persoanele beneficiare de ajutor social să urmeze cursuri de tip „A doua șansă”. Refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social și interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă.

Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se vor prezenta la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din șase în șase luni sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta pentru a primi sprijin pentru angajare.

Decontarea transportului pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului ”A doua șansă”, la o distanță mai mare de 5 km față de locuință. Se propune decontarea, către autoritățile administrației publice locale, a sumei de 500 lei/persoană/semestru școlar, din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale.

În ceea ce privește susținerea tinerilor NEET, principala modificare adusă prin ordonanța de urgență constă în faptul că a fost extinsă grupa de vârstă pentru care se aplică măsurile de susținere, de la 16 – 25 de ani, cât este în prezent, la 16 – 30 de ani.

Acest lucru va permite includerea unui număr mai mare de tineri care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională în proiectele cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.