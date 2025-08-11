Connect with us

Eveniment

Veta Biriș, marea doamnă a muzicii populare românești, împlinește 76 de ani. Viața și cariera cântăreței născute în Alba

Publicat

acum 25 de secunde

Veta Biriș, marea doamnă a muzicii populare românești, împlinește luni, 11 august, frumoasa vârstă de 76 de ani. Veta Biriş s-a născut la 11 august 1949, la Veseuș (Jidvei) în județul Alba, într-o familie numeroasă, având șapte frați. În 1966 s-a mutat în Căpâlna de Jos.

Vcea inconfundabilă a artistei din Alba a bucurat generații întregi de români, fiind în prezent cea mai cunoscută cântăreață de folclor, la nivel național.

A devenit cunoscută în urmă cu aproape o jumătate de veac, după ce a câștigat ”Floarea din grădină”, un concurs foarte cunoscut în perioada comunistă. Ulterior, în repertoriul ei au intrat cântece ale moților din Apuseni, interzise la vremea respectivă.

A debutat în 1967 în cadrul concursului „Dialoguri la distanță”, la care a participat ca reprezentant al Regiunii Autonome Maghiare Mureș (regiune care a existat în România între 1952 și 1968).

Primele înregistrări audio au fost realizate la Radio Târgu Mureș. Consacrarea artistei a avut loc după participarea la concursul „Floarea din grădină” (1974) de la Televiziunea Română, care i-a adus marele trofeu.

Din acest moment, artista are o ascensiune rapidă, reușind să se situeze printre soliștii cei mai îndrăgiți ai cântecului popular, promovând cu mare succes folclorul din zona Târnavelor, dar și readucând în actualitate vechi cântece populare patriotice.

Repertoriul Vetei Biriș

„Cântecul Iancului”, „Bădiță de pe Târnavă”, „Mândre-s nunțile-n Tăuni”, „Mama mi-o făcut gura”, „Sus, sus, sus la munte, sus”, „Așa-i românul”, „Noi suntem români”, „Hai să-ntindem hora mare”, reprezintă cele mai cunoscute piese ale cântăreței.

Printre discurile lansate se numără: „Așa-i românul” (1995), „La aniversare” (1999), „Oi cânta cu drag în lume” (2001), „Vechi cântece românești” (2007), „E vremea colindelor” (2008, împreună cu Ionuț Fulea).

Repertoriul Vetei Biriș cuprinde o paletă largă de folclor, de la dramatismul și sobrietatea cântecelor populare de jale, cătănie sau înstrăinare până la vioiciunea și dinamismul de pe Valea Târnavelor, multe dintre cântece fiind culese chiar de interpretă din satul unde locuiește și din satele din jur.

Frecvența cu care „Doamna Moților” este prezentă în emisiunile de televiziune, de radio sau pe scena de concert denotă succesul pe care interpreta îl are de mai bine de trei decenii la public.

A lucrat în emisiuni — nu doar de folclor — cu nume celebre din Televiziunea Română: Tudor Vornicu, Ileana Popovici, Marioara Murărescu ș.a.

De-a lungul anilor a evoluat alături de actorii Ovidiu Iuliu Moldovan, Leopoldina Bălănuță, Ilinca Tomoroveanu, Adela Mărculescu, Olga Delia Mateescu și Lucia Mureșan, în numeroase recitaluri de muzică și poezie.

Decorată de președintele României

În 2004, a fost decorată de președintele Românei, Ion Iliescu, cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria D — „Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

De-a lungul timpului, oficialități de la Iași, Botoșani sau Neamț i-au acordat „Diploma de excelență”.

Este membru al Academiei Artelor Tradiționale din România din Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, concepută a fi și a reprezenta forumul național al celor mai valoroși și reputați creatori și interpreți de artă populară din țara noastră.

Veta Biriș, iubită la Alba

În urmă cu aproximativ 6 luni, a fost invitata jurnalistei Andreea Bogdan, la pod-castul acesteia. Vedeta a vorbit sincer despre viață, încercări, provocări, succes și lucruri neștiute până acum.

În 2003 i se dedică o carte — „Veta Biriș — Cântecul vieții”, care cuprinde în cele unsprezece capitole ale sale momente din evoluția și cariera artistică ale Vetei Biriș, relatate de artistă într-un lung dialog cu Ion Moldovan.

  • ”Dacă am avea înţelepciunea și inspirația să păstrăm, să conservăm şi să perpetuăm, chiar şi numai ceea ce mai avem în momentul de faţă – pentru că s-a pierdut enorm – încă am fi foarte bogaţi. Din păcate, continuăm să distrugem, să ignorăm, să stilizăm” i-a spus artista lui Ion Moldovan, într-un interviu realizat de acesta.

Veta Biriș este prima cântăreață care a cântat cântecele moților, melodii ce au fost interzise foarte mulți ani.

Interpreta se declara mândră de faptele „moților mei”, într-o intervenție la o emisiune tv.

„Sunt prima cântăreață care a cântat cântecele moților care au fost interzise foarte mulți ani, până să vină Adrian Păunescu și să le scoată la lumină. Aceste cântece n-am avut voie să le cântăm”, a spus Veta Biriș.

„Fiecare cântec de acolo este o lecție de istorie a neamului românesc”, a mai spus artista.

