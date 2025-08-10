Connect with us

VIDEO: Ilie Matei ”Omul șoselelor” la Alba Iulia: Ce spune despre împărțirea șoferilor de TIR între suveraniști și proeuropeni

Publicat

acum 57 de minute

Ilie Matei, sau cum este cunoscut în mediul online, Ilie ”Omul Șoselelor” este o voce a șoferilor profesioniști, a șoferilor de TIR din România. Acesta este foarte activ în mediul online. Doar pe Facebook are peste 74.000 de urmăritori. 

Influencerul de la volan a fost prezent, ca în fiecare an, la Alba Iulia, la Truck Tunning Fest, festivalul camioanelor tunate. În ultima perioadă, Ilie a atins o ”coardă sensibilă” în lumea șoferilor de TIR, politica. 

Mai exact, foarte mulți dintre șoferii de TIR din România au fost parte a curentului suveranist în timpul alegerilor și încă sunt. Ceea ce este o contradicție cu meseria lor, deoarece o izolare a României față de Europa le-ar îngreuna foarte mult munca.

YouTube video

Mai mult de atât, de la volan, în timp ce conduceau pe drumurile Europei, șoferii de TIR au criticat chiar și intrarea României în spațiul Schengen. Aderare care în primul rând pe ei i-a ajutat.

Șoferii suveraniști au primit răspunsuri argumentate, de la colegii lor, unul dintre ei fiind Ilie Matei. Acesta a criticat curentul suveranist care circulă printre șoferii de TIR.

Prezent la Alba Iulia acesta a oferit o serie de explicații legate de poziționarea sa. A spus în primul rând că el este pro-România, dar și ca salariul și-l câștigă de pe drumurile europene.

VEZI ȘI: VIDEO: Șoferii de TIR între preconcepții și realitate. Discuții la Alba Iulia despre fotbal, politică și marile probleme în trafic

Noi ne câștigăm pâinea în Europa

” În branșa șoferilor nu există suveraniști sau pro-europeni. Noi ne câștigăm pâinea în Europa, dar ne iubim și țara în același timp. Ne dorim să fim fabricați în țara noastră și suntem mândri de asta.

Nu sunt neapărat din zona asta pro-europeană, eu sunt pro-România. Dar, ca orice cetățean al acestei țări, văzând că România merge, cât de cât, pe o linie corectă alături de Europa, este clar că îmi urmăresc interesul de om, interesul familiei mele și interesul de business.

Orice om din zona politică, prin deciziile lui, influențează viața oamenilor de rând.

Cum este influențată meseria șoferilor de TIR de politică

Pe lângă viața din transport, influențează viața mea de zi cu zi, a familiei mele și, mai departe, a fiecărui business. Consider că, în acest moment, noile măsuri ne vor afecta și vom avea pierderi, dar avem încredere în noua conducere că își va respecta promisiunile. După o perioadă în care vom pune cu toții umărul, chiar dacă nu toți am participat la aceste pierderi, situația va reveni. Eu am încredere în România, în primul rând, indiferent cine o conduce.

Am încredere în România și în oamenii din România, pentru că sunt foarte muncitori. După cum vedeți, sunt foarte apreciați oriunde merg, în toate țările europene.

Avem români care muncesc și care sunt la mare căutare pe meseriile pe care le fac, pentru că sunt buni profesioniști. Așa că eu am încredere în toată această realitate. În România am încredere, nu neapărat în conducerea noastră, dar în România da”, a declarat pentru alba24.ro, Ilie Matei.

Despre valul de ”hate” din online

De asemenea întrebat despre valul de ”hate” pe care l-a primit din partea colegilor săi care nu sunt de acord cu ceea ce spune, Ilie a declarat:

”Dacă petreci mult timp în online, înțelegi perfect că, dacă nu ai hate, nu exiști în zona asta. Cu cât e mai mult hate, cu atât devii mai vizibil în online. Este, într-adevăr, un paradox și pare ciudat, dar e dreptul oamenilor să își exprime părerile, chiar dacă nu sunt de acord cu mine.

Le accept părerile atâta timp cât sunt exprimate în mod civilizat și am prieteni care gândesc diferit. După cum ați văzut mai devreme, eu cu Radu, cu Mihai, poate nu avem aceleași păreri în discuția asta, dar totuși suntem prieteni și putem să discutăm civilizat acest subiect. Nu cred că, în viața reală, dacă mă întâlnesc cu un om care în online spune că nu este de acord cu mine, am avea ceva de împărțit. Din contră”, a mai spus Ilie Matei.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. iobag

    duminică, 10.08.2025 at 19:23

    Dar cu locuitorii orasului Alba Iulia, ce aveti de impartit, de ii claxonati toata ziua?

    Răspunde

