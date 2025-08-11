Datoriile firmelor vor fi la vedere: Guvernul va reduce lista informațiilor considerate secret fiscal. Datele de identificare și cuantumul datoriilor ar putea fi făcute publice.

Guvernul pregătește modificări importante în ceea ce privește informațiile protejate de secretul fiscal, scrie Hotnews.ro.

Potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, datele de identificare ale contribuabililor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale nu vor mai fi considerate informații confidențiale. Astfel, datoriile firmelor vor fi la vedere.

În prezent, Codul de procedură fiscală obligă personalul din sistem să păstreze confidențialitatea asupra unui spectru larg de date – de la informații de identificare și obligații fiscale, până la venituri, bunuri, conturi și transferuri.

Proiectul limitează însă această listă, păstrând sub protecția secretului fiscal doar informațiile legate de plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net și date obținute din declarații sau documente.

Potrivit notei de fundamentare, scopul modificării este creșterea transparenței și posibilitatea autorităților de a utiliza anumite date în acțiuni de control sau verificare.

Eliminarea unor categorii de informații din sfera secretului fiscal ar urma să facă legea mai clară în privința datelor ce pot fi divulgate.

Proiectul introduce și obligația publicării, pe site-ul ANAF și pe paginile organelor fiscale locale, a listelor cu debitorii – persoane fizice și juridice – care au obligații fiscale restante, alături de cuantumul acestora.

Totodată, vor fi publicate și liste cu contribuabilii care și-au achitat datoriile la termen și nu au restanțe.

În cazul persoanelor fizice, listele vor include numele, localitatea și numărul rolului fiscal. Potrivit inițiatorilor, măsura urmărește să promoveze disciplina fiscală și să crească gradul de conformare voluntară la plata taxelor și impozitelor.

