Connect with us

Economie

Datoriile firmelor vor fi la vedere. Guvernul va reduce lista informațiilor considerate secret fiscal

Publicat

acum 3 ore

Datoriile firmelor vor fi la vedere: Guvernul va reduce lista informațiilor considerate secret fiscal. Datele de identificare și cuantumul datoriilor ar putea fi făcute publice.

Guvernul pregătește modificări importante în ceea ce privește informațiile protejate de secretul fiscal, scrie Hotnews.ro.

Potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, datele de identificare ale contribuabililor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale nu vor mai fi considerate informații confidențiale. Astfel, datoriile firmelor vor fi la vedere.

În prezent, Codul de procedură fiscală obligă personalul din sistem să păstreze confidențialitatea asupra unui spectru larg de date – de la informații de identificare și obligații fiscale, până la venituri, bunuri, conturi și transferuri.

Proiectul limitează însă această listă, păstrând sub protecția secretului fiscal doar informațiile legate de plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net și date obținute din declarații sau documente.

Potrivit notei de fundamentare, scopul modificării este creșterea transparenței și posibilitatea autorităților de a utiliza anumite date în acțiuni de control sau verificare.

Eliminarea unor categorii de informații din sfera secretului fiscal ar urma să facă legea mai clară în privința datelor ce pot fi divulgate.

Proiectul introduce și obligația publicării, pe site-ul ANAF și pe paginile organelor fiscale locale, a listelor cu debitorii – persoane fizice și juridice – care au obligații fiscale restante, alături de cuantumul acestora.

Totodată, vor fi publicate și liste cu contribuabilii care și-au achitat datoriile la termen și nu au restanțe.

În cazul persoanelor fizice, listele vor include numele, localitatea și numărul rolului fiscal. Potrivit inițiatorilor, măsura urmărește să promoveze disciplina fiscală și să crească gradul de conformare voluntară la plata taxelor și impozitelor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Evenimentacum 27 de minute

Lucrări de Picasso, Dalí, Matisse, Kandinsky, Chagall și mulți alții, expuse la Alba Iulia. Vernisaj al artistului ZuZu Caratănase
Actualitateacum O oră

Bărbat din Meteș, prins băut la volan. Polițiștii l-au dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan
Administrațieacum 4 ore

Lucrările programate pe conducta de apă din Alba Iulia, amânate din motive tehnice
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anaf
Economieacum 3 ore

Companiile au la dispoziție doar 7 zile să transmită cu mare acuratețe datele financiar – contabile. Analiză
Economieacum 3 ore

Datoriile firmelor vor fi la vedere. Guvernul va reduce lista informațiilor considerate secret fiscal
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 10 minute

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum 4 ore

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 5 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de Weekend
Evenimentacum 3 ore

Horoscop pentru săptămâna 11-17 august 2025. Perioadă plină de energie și transformări pozitive pentru majoritatea zodiilor
Evenimentacum 4 ore

Veta Biriș, marea doamnă a muzicii populare românești, împlinește 76 de ani. Viața și cariera cântăreței născute în Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Evenimentacum 4 zile

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 5 ore

11 august Bacalaureat 2025, sesiunea a doua: Proba la Limba și literatura română. Câți candidați s-au înscris în județul Alba
Educațieacum o zi

Copiii de la școala de vară ”Curcubeul prieteniei” din Petrești, vizitați de polițiști. Oră de educație rutieră interactivă
Mai mult din Educatie