25 iunie: Festivitatea de absolvire a Promoției 2022, a Universității din Alba Iulia. Parada studenților pe Porțile Cetății

Nicolae Stanciu, fotbalistul din Alba Iulia, a avut o prestație impecabilă, în a doua sa prezență în tricoul formației din China, Wuhan Three Towns. Echipa lui Stanciu s-a impus categoric cu un scor de 6-0, în fața formației adverse, Guangzhou FC.

Cele două goluri marcate de Stanciu au fost din faze fixe, din lovituri libere.

Primul gol marcat de Stanciu a fost și cel care a deschis tabela de marcaj. În minutul 11 al partidei, Nicolae Stanciu a deschis scorul cu un șut pe spațiul porții de la 18 metri.

#NicolaeStanciu scored with a fantastic direct free kick! It’s the first goal from the Romanian international in #CSL.#WuhanThreeTowns 1-0 #GuangzhouFc#CSL2022 #ChineseSuperLeague pic.twitter.com/pvF3vIIkZ0

— HOTPOT FOOTBALL (@paulhotpot) June 7, 2022