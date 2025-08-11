Ecologizarea haldei de steril Vârciorogul și amenajarea drumului spre cascada Vârciorog, la Arieșeni. Undă verde de la ANMAP

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a dat undă verde pentru proiectul de ecologizarea prin exploatare a haldei de steril Vârgiorogul și amenajarea drumului spre cascada Vârciorog, în comuna Arieșeni din Munții Apuseni.

Cascada Vârciorog din comuna Arieșeni se află lângă o veche mină de prospectiuni. Pentru a ajunge la cascadă, turiștii trebuie să treacă pe lângă o haldă de steril ce a fost scoasă din adâncul muntelui.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent luarea deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Ecologizarea haldei de steril Vârciorogul prin exploatare, amenajarea drumului spre cascada Vârgiorog”, propus a fi amplasat în comuna Arieșeni, titular Primăria Arieșeni.

Ecologizarea haldei de steril Vârciorogul și amenajarea drumului spre cascada Vârciorog

Potrivit documentației, investiția se va realiza pe terenul având suprafața totală de 9.780 mp., din care perimetrul de exploatare are o suprafață de 3.960 mp, lucrările propuse sunt de ecologizare a haldei de steril.

În perimetrul „Halda Vârciorogul” resursele în cantitate de 30.000 mc sunt deschise în totalitate, fiind necesară doar întreținerea regulată a drumurilor pe care asigură transportul

materialului extras din haldă, prin balastare periodică (în funcție de necesități), nivelare și tasare cu buldozerul / încărcătorul frontal.

Accesul pe haldă se realizează cu o rampă de acces pe marginea sudică care urcă până la cota +1115 m după care se întoarce și se transformă într-o semitranșee de atac. Se vor deschide din acestă rampă de acces două trepte, una la bază la cota +1100m și una la jumătatea haldei, la cota +1115m.

Rampa va permite accesul unui excavator care va împinge materialul la baza ei, de unde este încărcat în autobasculante de către un încărcător frontal sau un excavator.

Crearea accesului la fâșiile dintr-un compartiment de resurse din perimetru care se supun exploatării se derulează astfel încât exploatarea să se facă pe lungimea perimetrului de exploatare, începând din SE spre NV pentru fiecare felie iar în cadrul ei se va avansa dinspre taluz către masiv, în retragere către rampa de acces.

Pe vatră nu se acumulează ape pluviale din precipitații deoarece vatra va fi constituită din material de haldă care este un mediu poros permeabil ce asigura infiltrarea până la nivelul pânzei freatice.

Lungimea rampei este de 250 m, înclinarea maximă de 12 grade și o lățime de cca. 3 m.

La finalul exploatprii produsului rezidual din haldă, se vor executa lucrările pentru refacerea mediului reprezentate prin lucrările necesare sistematizării și amenajării taluzului natural rămas și a terenului adiacent.

Accesul se face din DN 75 la intrarea-ieșirea din Arieșeni către Nucet, pe un drum comunal de piatră ce urmărește valea Vârciorogul până la baza haldei de steril. Pe perioada exploatării, drumul de exploatare va fi întreținut permanent cu material din haldă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News