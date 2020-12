4.916 cazuri COVID confirmate în România, în ultimele 24 de ore. 135 decese, 1.260 pacienți la ATI. Date oficiale, 2 decembrie

Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că de la sfârșitul acestei săptămâni vor fi redeschise piețele agroalimentare închise, motivând decizia prin scăderea numărului zilnic de infectări.

Iohannis a spus la Bacău că ”în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate zilnic a scăzut semnificativ. E adevărat ca s-a testat un pic mai puțin de sărbători, dar scăderea e clară”.

Președintele a mai susținut că ”scăderea numărului de cazuri noi de se poate constata peste tot în Europa. Nu numai noi am luat măsurile juste, corecte. Scăderea e o realitate în Europa, din fericire și noi suntem pe tendința de scădere. Am discutat cu experții și specialiștii și am decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschide piețele”.

Activitatea în piețele agroalimentare care funcționau în spații închise a fost interzisă la începutul lunii noiembrie, după ce premierul Ludovic Orban și președintele Iohannis au declarat că specialiștii le consideră focare de infecție cu Covid-19.

În ciuda anunțului oficial, multe dintre piețe au fost redeschise aproape imediat prin eliminarea pereților modulari sau de sticlă, acolo unde această soluție tehnică a fost posibilă. Alte piețe și-au mutat activitatea în aer liber, spre nemulțumirea vânzătorilor, care s-au plâns de condițiile meteo extrem de dure.

Sursă: G4Media.ro