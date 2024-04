7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății. Drepturile cetățenilor de a avea acces la servicii de sănătate și educaţie

Ziua mondială a sănătăţii este marcată, anual, la 7 aprilie. În această dată a intrat în vigoare Convenţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, un tratat între naţiunile lumii. Aceasta recunoştea că sănătatea nu este doar un drept fundamental al omului ci şi un drept fundamental pentru pace şi securitate.

În întreaga lume, dreptul la sănătate a milioane de oameni este din ce în ce mai ameninţat. Bolile şi dezastrele sunt principalele cauze de deces şi invaliditate. Conflictele devastează vieţi, provocând moarte, durere, foame şi suferinţă psihologică.

Arderea combustibililor fosili provoacă simultan criza climatică şi ne ia dreptul de a respira aer curat, poluarea aerului din interior şi exterior costând o viaţă la fiecare 5 secunde, potrivit Agerpres.

Ziua Mondială a Sănătății. Tema anului 2024

Tema zilei, în 2024, este „My health, my right”. A fost aleasă pentru a susţine dreptul tuturor, de pretutindeni, de a avea acces la servicii de sănătate, educaţie şi informaţii de calitate, precum şi

apă potabilă sigură, aer curat, alimentaţie bună

locuinţe de calitate, condiţii decente de muncă şi de mediu

libertate fără discriminare.

Consiliul OMS pentru Economia Sănătăţii pentru Toţi (WHO Council on the Economics of Health for All) a constatat că cel puţin 140 de ţări recunosc sănătatea ca un drept al omului în constituţia lor.

Cu toate acestea, sunt ţări care nu adoptă şi nu pun în practică legi ce pot asigura dreptul de a accesa servicii de sănătate pentru populaţie.

Acest lucru susţine faptul că cel puţin 4,5 miliarde de oameni mai mult de jumătate din populaţia lumii – nu au fost acoperiţi în totalitate de serviciile de sănătate esenţiale în 2021.

Dezbatere în 8 aprilie despre protejarea dreptului la sănătate

În 2023 s-au aniversat 75 de ani de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi constituirea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. La 8 aprilie 2024, va avea loc dialogul la nivel înalt „Realizing the right to health in a world in turmoil”. În cadrul acestuia,

directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şi Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk,

precum şi apărătorii drepturilor omului, factorii de decizie politică, lucrătorii din domeniul sănătăţii şi alte părţi interesate,

vor discuta despre modul de protejare a dreptului la sănătate şi alte drepturi ale omului legate de sănătate într-o lume frământată.

Evenimentul va explora modul în care factorii de decizie pot susţine angajamentele internaţionale şi pot discuta acţiunile ce ar trebui întreprinse la nivel global, naţional şi local pentru a realiza dreptul la sănătate pentru toată lumea.

Sănătatea, drept fundamental

Organizaţia Mondială a Sănătăţii este o instituţie specializată a Naţiunilor Unite. A fost creată la 22 iulie 1946, cu sediul la Geneva. În 1948, cu prilejul primei întruniri globale dedicată sănătăţii, s-a hotărât aniversarea la 7 aprilie a Zilei mondiale a sănătăţii. A fost marcată pentru prima dată în 1950. În ultimele şapte decenii şi jumătate, s-au înregistrat progrese extraordinare în protejarea oamenilor în faţa bolilor şi a distrugerilor, prin eradicarea variolei, reducerea incidenţei poliomielitei cu 99%, imunizarea copiilor, scăderea mortalităţii materne şi îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării pentru alte milioane.

Sănătatea este un drept fundamental al oricărei fiinţe umane. Sănătatea ca drept al omului este recunoscută în Constituţia OMS (1948), Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) şi în multe tratate internaţionale şi regionale privind drepturile omului. Toate statele membre ale OMS au ratificat cel puţin un tratat care recunoaşte dreptul la cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică şi mintală. Aceasta înseamnă că ţările au obligaţii legale, recunoscând totodată că sunt necesare timp şi resurse pentru a le îndeplini pe deplin. Unele obligaţii imediate pentru ţări includ garanţiile de nediscriminare şi tratament egal în domeniul sănătăţii.

Dreptul la sănătate include drepturi, cum ar fi dreptul de a-şi controla sănătatea, consimţământul informat, integritatea corporală şi participarea la luarea deciziilor legate de sănătate. Include, de asemenea, libertăţi, cum ar fi libertatea fără tortură, rele tratamente şi practici dăunătoare. Dreptul la sănătate este strâns legat şi depinde de realizarea altor drepturi ale omului, inclusiv dreptul la viaţă, hrană, locuinţă, muncă, educaţie, intimitate, acces la informaţii, libertatea de tortură şi libertăţile de asociere, întrunire şi circulaţie. Include atât accesul nediscriminatoriu la sisteme şi servicii de sănătate de calitate, în timp util şi adecvate, cât şi la factorii determinanţi ai sănătăţii, conform https://www.who.int/.

