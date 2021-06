FOTO ACCIDENT RUTIER pe Calea Moților din Alba Iulia, în zona ILF: Un autoturism și o motocicletă implicate. TRAFIC ÎNGREUNAT

Dragoş Damian, CEO al companiei pharma Terapia Cluj, este de părere că reforma pensiilor care vine la pachet cu PNNR va însemna că românii de 40-50-60 de ani vor muri înainte de a ajunge la pensie.

„Cei care aveţi 40-50-60 de ani, nu o să apucaţi pensia, o să muriţi înainte! PNRR, Money for Nothing – vor fi rambursaţi din contribuţia de 25% la pensiile de care n-o să ne bucuram la actuală speranţă de viaţă a romanilor”, scrie, pe Facebook, Damian Dragoş, CEO Terapia, citat de ziarul Adevărul.

„Iată că acum toată lumea ştie cine a scris PNRR şi şi l-a dat cu dedicaţie, aceleaşi grupuri de interese care guvernează România şi care, am mai scris, au transformat-o în ceea ce este astăzi, o sursă inepuizabilă de forţă de muncă pentru UE, de împrumuturi de la investitorii financiari şi un importator al celor mai banale produse.

Dar, poate că e mai bine că România să fie guvernată de alţii, pentru că noi am dovedit că nu ştim s-o facem.

Lăsaţi cele 30 de miliarde, fiţi cu ochii pe cele câteva zeci de milioane de Euro – cu un mic efort poate câteva sute – care vor fi risipiţi generos pe consultanţă şi studii de management, necesitate, oportunitate, fezabilitate, etc. şi care vor ajunge în buzunarele cui trebuie. Execuţia însă, este cu totul altă poveste”, completează Damian.

Damian mai susţine că PNRR-ul este un exerciţiu de bifare politică al UE şi o gafa de pierdere de şi mai multă suveranitate a României prin componenta de împrumuturi.