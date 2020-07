ADMITERE online, de astăzi, la Universitatea din Alba Iulia. Cum se fac înscrierile în aplicație, până în 17 iulie

De astăzi este deschisă plaforma online pentru înscrieri la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Candidații trebuie să-și creeze un cont în aplicație și să aibă documentele scanate. Înscrierile la specializările de licență se fac până în 17 iulie, iar în 20 iulie se afișează rezultatele și încep înmatriculările candidaților. La fel, și pentru masterat.

În acest an, UAB pune la dispoziția candidaților, la specializările de licență, 710 locuri la buget, din care 29 pentru domenii prioritare și 949 locuri cu taxă (între 2.000 de lei pe an și 3.000 lei pe an, în funcție de specializare), respectiv 325 locuri la învățământ la distanță. În total, sunt 1.984 locuri disponibile.

Vezi ADMITERE 2020 la Universitatea din Alba Iulia prin înscrieri online. Locuri pe facultăți și specializări, acte, taxe, calendar

Taxa unică de înscriere este de 150 lei, pe baza căreia candidații pot depune dosare separate la două sau mai multe facultăți (cu aceeaşi dovadă a plăţii / chitanţă, ordin de plată etc., la fiecare dosar depus online).

În cadrul unei facultăți, candidaţii pot depune oricâte opţiuni doresc, pentru una sau mai multe specializări, pentru orice tipuri de locuri (subvenţionate, cu taxă sau cu taxă pentru învăţământul la distanţă). Este importantă ierarhia opțiunilor candidatului – se va începe cu cea mai dorită opţiune şi se vor completa şi altele, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, precizează UAB.

Taxa de înscriere se poate plăti:

– online prin card bancar, direct pe plaforma admiterii, AICI

– la bancă, prin ordin de plată în contul RO80TREZ00220F330500XXXX, beneficiar Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, cod fiscal 5665935, detalii – CNP candidat, nume prenume candidat, cu precizarea: Taxa Admitere

– la casieria universității, doar pentru situații speciale;

Documentul justificativ al plăţii se va încărca de către candidaţi în format .pdf sau .jpg în platforma de înscriere online.

Acte necesare pentru înscriere

Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpg şi listate din aplicaţie)

Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

Certificatul de naştere;

Cartea de identitate;

Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;

Diploma de bacalaureat sau echivalentă. Pentru promoţia 2019-2020 este valabilă diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire;

Foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;

Dovada plăţii taxei unice de înscriere (150 lei)

Pot fi solicitate și alte documente, detalii AICI.

Comisiile Admiterii vor funcţiona pentru verificarea şi validarea dosarelor înscrise online şi pentru eventuale situaţii speciale întâmpinate de candidaţi (imposibilitatea tehnică de accesare a platformei, probleme administrative ş.a.) şi pot fi contactate şi telefonic pentru consultanţă. Comisiile funcţionează de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 şi sâmbăta 9.00-13.00. În data de 17 iulie 2020 candidaţii se pot înscrie online până la ora 16.00.

Calendarul admiterii licenţă – sesiunea iulie-august 2020

8 iulie – 17 iulie: înscrierea candidaţilor

18 iulie: susţinerea interviului motivational / Proba de competenţă lingvistică – doar la specializările unde este cazul

20 iulie: afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie – 24 iulie: prima etapă de înmatriculare a candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

27 iulie: afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie – 31 iulie: a doua etapă de înmatriculare a candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget în urma redistribuirii locurilor bugetate neconfirmate de candidaţii admişi initial şi înmatriculare a candidaţilor admişi pe locuri cu taxă

3 august – 28 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.