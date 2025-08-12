ACCIDENT rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, în zona Stadion

Un accident rutier s-a produs la Alba Iulia, în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 23:50. Două mașini s-au lovit, în zona Stadion.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în muninipiul Alba Iulia, zona Stadion.

Este vorba despre două autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Salvatorii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

