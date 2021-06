ALBA: Doar un caz COVID confirmat în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ, la 14 zile

Consilierii Locali ai municipiului Alba Iulia se întrunesc marți, 29 iunie, într-o ședință de Consiliu Local unde au de dezbătut și votat 50 de proiecte.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele

locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, modificată și completată ulterior

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local ” și al Serviciului voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare a

promovării în grad profesional, începând cu data de 01 iulie 2021

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular, din Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Ștrumfilor” Alba Iulia în Școala Primară „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, începând cu anul școlar 2021-2022

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 399/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale și a modificării liderului de parteneriat al proiectului ” Cargo-bicicleta – agent de

schimbare al orașului” – acronim CityChangercargoBike CCCB”

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”

8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 52231/10.05.2021, formulată de către doamna

Mada Maria Lucreția împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

9. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50874/06.05.2021, formulată de către doamna

Cornea Andreia Ramona împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50877/06.05.2021, formulată de către doamna Rociu Adina Anastasia împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și

sancționarea faptelor ce constituie contravenții

12. Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public al stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul Școlar Județean Alba a unui spațiu în clădirea Școlii Gimnaziale Oarda de Jos, pentru

amenajarea depozitului de manuale școlare

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”Construire

ansamblu de locuințe sociale, 5 tronsoane, tip B1, B3, B4, cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia ”

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului local privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local, cu modificarile si completarile ulterioare

16. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64795/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE STRADA ACCES”, ALBA

IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant MUNTEAN GHEORGHE, KOLAR DANIEL

17. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64784/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,

MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE JOASE ”, ALBA IULIA, STR.

OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA

18. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64916/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE ZONE FUNCTIONALE(ZONA DE LOCUINTE L3A SI ZONA DA) IN ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE

MEDII”, ALBA IULIA, STR. SIMION BARNUTIU, NR. 32, solicitant SC COMMUNICATION DISTRIBUTION SOLUTIONS SRL PRIN LAZAR CARMEN-GINA

19. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea

publicului nr. 64613/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE

APROBATE CU HCL 195/2013 ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI, NR. 16, solicitant ROMITAN OVIDIU FLORIN SI ROMITAN

GABRIELA MARIA

20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64607/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRMA STRADALA SI LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE SI

SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. DEALUL FURCILOR, FN, solicitant COSERIU BOGDAN SORIN SI COSERIU ANDREI NICOLAE

21. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 63453/03.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE IN VEDEREA REPARCELARII”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU

MACEDONSKI, NR. 12-18, solicitant BILASCO VASILE, BILASCO SABINA, BILASCO IOAN

22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 61339/28.05.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE

VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, STALP PUBLICITAR SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 215, solicitant COTOFREA MARIA, COTOFREA MARCEL, METES MARIA

23. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64853/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE IN REGIM IZOLAT, CUPLAT, INSIRUIT SI REALIZARE

DRUM DE ACCES – MODIFICARE REGLEMENTARI APROBATE CU HCL 108/2008”, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, FN, solicitant COTOFREA MARIA,

COTOFREA MARCEL, METES MARIA

24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 62776/02.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 2A, 2B, solicitant BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL

25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64915/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII , SPATIU COMERCIAL, SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 9C, solicitant ALBA DECOR SRL

26. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 55603/17.05.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, NR. 38,

solicitant SC APULUM RESIDENCE SRL PRIN BALEA ELENA

27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64798/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

,,CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE”, ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, NR. 100, solicitant MUNTEAN EMANOIL, MUNTEAN MIHAELA

28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64914/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. NICOLAE GRIGORESCU, NR. 11H, solicitant LUPEAN MILIAN NICU PENTRU SC ALBANIC SERVICE SRL

29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64857/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE

URGENTA ALBA”, ALBA IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, solicitant SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PRIN MARZA SIMONA

DIANA

30. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 237/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerilor prealabile

31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 125/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerii prealabile

32. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de asociere nr.46064/30.12.2011, Regulamentul de Organizare și Funcționare al

Ocolului Silvic Sebeș R.A., Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Asociația Non –

Guvernamentală Maria Beatrice

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor minime ale prețului de concesionare a unor imobile (terenuri) din patrimoniul municipiului Alba Iulia

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba a unui spațiu (birou) din componența spațiului comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.32, lângă bl.B7, ap.34

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2

38. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia –

Micești, str.Gilău și str.Apuseni

39. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Dr.Ioan Rațiu, nr.10A, către Parohia Ortodoxă Română ”Sf.Apostoli Petru și Pavel și Sf.Mucenic Emilian Mărturisitorul” Alba Iulia

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Livezii, FN

41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Calea Moților intersectie cu

strada Lupșa

42. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Cavnic

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba

Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – strada Blandiana și strada Bucium

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Vadului, Oarda de Sus

45. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba

Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Rodnei, nr. 1

46. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil (teren) situat in Cetatea Alba Carolina

47. Proiect de hotărâre privind parcelarea Pieței Centrale a Cetății Alba Carolina 48. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Diana, Pâclișa

49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curti constructii), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță

50. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie –

septembrie 2021

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a parcărilor publice cu plată din Zona I din municipiul Alba Iulia de către donatorii de sânge