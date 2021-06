Alertă hidrologică pe Târnave, în județul Alba. Scurgeri importante pe versanți, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare

În mijlocul mulțimii de absolvenți ai Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia care au participat vineri, 19 iunie, la festivitatea de absolvire, se distingea o tânără care purta pe brațe ”cheia succesului” academic.

Este vorba despre Cristiana Maria Pavel, studenta Universității care a terminat cei trei ani de studiu cu media 10 pe line și care a fost automat și șefă de promoție.

Am stat de vorba cu Cristiana pentru a afla care a fost secretul prin care a reușit performanța academică, chiar dacă mai bine de un an cursurile s-au desfășurat în format on line.

Cristiana este absolventa Facultății de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, specializarea informatică. Tânăra a reușit să îmbine utilul cu plăcutul. Fiind foarte pasionată de informatică și cu multă ambinție la care se adaugă și mai multă muncă a reușit ca în fiecare an după sesiune să obțină media maximă.

Încă din anii facultății a început să și lucreze în domeniu, fiind programator Java.

”A presupus muntă muncă și efort, dar am făcut-o cu plăcere deoarece mă pasionează informatica și asta îmi doresc să fac și mai departe și atunci nu a fost dificil. A fost muncă făcută cu drag”, a declarat Cristiana pentru reporterul alba24.ro.

Pandemia și cursurile în format on line nu au afectat-o foarte mult pe Cristiana deoarece a avut la dispoziție toate uneltele necesare pentru a-și desfășura activitatea, însă nu a mai fost aproape de colegi și socializarea a lipisit cu desăvârșire, a mai precizat aceasta.

Pe viitor Cristiana se va înscrie la programul de master al Universității din Alba Iulia și își va urma cariera deja începută în lumea programării.

Festivitatea de absolvire a promoției 2021 a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia poate fi urmărită integral pe link-ul de mai jos.

