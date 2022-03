Amenajări exterioare la noul cămin studențesc al Universității din Alba Iulia. Parcări, alei, spații verzi și barieră de acces

Românii par din ce în ce mai preocupați de războiul din Ucraina și vor să fie pregătiți în eventualitatea în care conflictul se va extinde. Cererile pentru eliberarea de noi pașapoarte au crescut foarte mult în ultima perioadă. De asemenea, a crescut și cererea de numerar în valută, dar și împuternicirile pentru a scoate minorii din țară.

În mai multe județe din țară, programul de preluare a documentelor pentru obținerea unui pașaport a fost prelungit în timpul zilelor săptămânii și chiar în weekend, scrie G4Media.ro.

Prefectul de Alba, Nicolae Albu, a declarat pentru că numărul de solicitări de pașapoarte a crescut mult față de perioada similară a anului trecut, dar nu a comentat motivele care i-au determinat pe oameni să facă acest lucri.

Între 15 decembrie 2020 și 7 martie 2021, au fost soluționate, spune el, 344 de cereri de pașapoarte. Un an mai târziu, în aceeași perioadă, numărul pașapoartelor emise a fost de 1.356, iar numărul de programări este în creștere.

Asta a determinat autoritățile locale să suplimenteze programul de lucru cu publicul al Serviciului de Pașapoarte. Astfel, programul în următoarea perioadă va fi de la ora 7 la ora 20 și se va lucra inclusiv sâmbăta până la ora 14. Situația este similară și în multe alte județe, unde autoritățile au prelungit programul acestor instituții.

Între solicitanți sunt cetățeni care au spus că au nevoie de pașaport în scopuri turistice, alții au recunoscut că principalul motiv este războiul din Ucraina.

”Este bine să îl am pentru că nu se știe niciodată cum va evolua situația la granița României. Am decis toată familia să ne facem pașapoarte, să le avem. Nu suntem neapărat deciși să plecăm undeva anume. În Europa poți merge și cu pașaportul, dar noi avem rude în Canada” spune Cristina R., care și-a depus joi documentele pentru un nou pașaport.

”Eu personal am două motive. S-a terminat pandemia, cel puțin așa sper, iar anul acesta aș vrea să plec în concediu, încă nu am decis unde, dar mai departe, să zic așa. Cel de-al doilea motiv este că așa mă simt mai confortabil, inclusiv cu războiul ăsta. Toată viața am avut pașaport valabil”, a spus și Ioan T., aflat și el joi la serviciul de pașapoarte.

Pe de altă parte, mulți oameni și-au scos banii din bancă și i-au schimbat în euro.

La începutul săptămânii, mai multe case de schimb valutar din Alba Iulia au rămas temporar fără moneda europeană, care se vindea la 5,13 lei.

Reprezentantul unei case de schimb valutar a declarat că situația nu a fost generată de refugiații ucrainieni aflați în tranzit, ci de localnici.

Numărul de declarații pentru ieșirea din țară a minorilor fără unul dintre părinți a crescut ușor față de perioada anterioară a anului trecut.

Unul dintre notarii consultați de G4Media a spus că numărul lor este mai mare decât în trecut, dar că acest lucru poate fi legat și de reducerea restricțiilor legate de pandemie.

sursa: g4media.ro

