Amenzi de 90.000 de lei pentru distribuirea de știri false și conținut deepfake. Ministru: se lucrează la filtre de limitare

Amenzi de 90.000 de lei pentru distribuirea de știri false și conținut deepfake. Instrumenteele de limitare a distribuirii de știri false și conținut deepfake în online vor fi disponibile înainte de alegeri, anunță ministrul Digitalizării.

Referitor la sancţiuni, Bogdan Ivan a declarat că există un proiect de lege în analiză în Camera Deputaţilor care prevede amenzi de până la 90.000 de lei pentru cei care încarcă astfel de conţinut online sau chiar închisoare de până la doi ani pentru autorilor cazurilor cu efecte foarte grave.

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat că instrumentele de limitare a distribuţiei de fake news în online sau a imaginilor generate de inteligenţa artificială vor fi disponibile înainte de campania electorală pentru alegerile din iunie.

El a spus că a găsit deschidere din partea marilor companii de tehnologie care au platforme de socializare pentru aplicarea unor filtre suplimentare, transmite Agerpres.

„Avem două paliere principale, avem un memorandum pe care l-am setat împreună cu alte şase entităţi din România, pornind de la ANCOM, CNA, pentru a implementa la nivelul României ceea ce s-a transpus la nivel european, în care clarificăm foarte clar şi tragem linie roşie între ceea ce înseamnă conţinut care poate să fie promovat în reţelele de socializare şi mediul online şi responsabilitatea pentru acest lucru.

Înseamnă că atunci când vorbim despre inteligenţa artificială care foloseşte în mod abuziv imaginea unei persoane publice, fie din zona politică, fie din media, să poată să existe o delimitare foarte clară şi nişte filtre foarte clare pentru companiile de tehnologie – mă refer la platformele mari, Meta, TikTok, Google – prin care acest conţinut să nu poată să fie încărcat decât dacă este unul autentic.

Iar în situaţia în care a ajuns pe o anumită reţea de socializare sau de entertainment un conţinut care foloseşte inteligenţa artificială generativă şi care nu este creat cu acordul celui care apare în acea imagine, să poată fi dat jos într-un termen foarte scurt, undeva până în 60 de minute”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că aceste filtre şi instrumente vor fi funcţionale înainte de campania electorală, platformele lucrând deja la implementarea lor.

„Au deschidere foarte mare companiile, eu am dialog setat cu ei de când am ajuns în mandat şi am avut discuţii la nivel tehnic”, a spus Ivan.

El a subliniat că nu doar în România se vor lua măsuri împotriva fake news, în perspectiva alegerilor din acest an.

„Vorbim de patru miliarde de oameni care îşi aleg viitorii lideri în acest an. Acest nou trend reprezintă o provocare şi pentru marile companii de tehnologie, dar intenţia este foarte clară: de a limita cât mai mult fake-news-ul”, a subliniat ministrul Bogdan Ivan.

