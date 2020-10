ANALIZĂ: Gabriel Pleșa a fost ales primar la Alba Iulia de 13% din totalul alegătorilor de pe liste. Efectul prezenței reduse

Festivalul Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine”, cel mai important festival concurs de muzică folk din România, își anulează ediția din acest an din cauza pandemiei, anunță organizatorii.

Potrivit surselor citate, măsura a fost luată din cauza creșterii alarmante a numărului de îmbolnăviri la nivel național pentru protejarea spectatorilor, a artiștilor și a personalului tehnic care ar fi fost implicat în organizare.

„Pandemia cu care ne confruntăm la nivel mondial a modificat viața culturală și trebuie să ne gândim, mai mult ca oricând, la protejarea spectatorilor noștri. Din cauza numărului tot mai crescut de cazuri de coronavirus, am decis să anulăm ediția din acest an a Festivalului Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine”. Este o decizie grea, dar pe care am luat-o cu cea mai mare seriozitate pentru siguranța participanților, dar și a celor câteva zeci de persoane, artiști și colegi care ar fi fost implicați în organizare. Este o perioadă dificilă pentru cultură, însă promitem că nu renunțăm la tradiția Festivalului „Ziua de Mâine” și anul acest îl ducem în suflete cu gândul la ediția viitoare pe care sperăm să o sărbătorim așa cum se cuvine, în sala de spectacole, cu muzică bună. Suntem siguri că vom trece cu bine și peste aceste încercări și așteptăm cu mare drag să vă avem ca spectatori de seamă la evenimentele noastre”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

În fiecare an, la sfârșit de toamnă, Alba Iulia era considerată capitala muzicii folk găzduind Festivalul Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine”, cel mai important festival de gen din România. Cu o vechime de 15 ani, festivalul este apreciat atât de public, cât și de corifeii muzicii folk care sunt prezenți la fiecare ediție. Pe scena festivalului au urcat cantautori precum Zoia Alecu, A.G. Weinberger, Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu sau Alexandra Ușurelu.

Festivalul Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine” este organizat de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena”. „Ziua de Mâine”, este, la fel ca multe alte evenimente culturale organizate în Alba, o marcă înregistrată a Consiliului Județean Alba.