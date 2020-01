Angajarea răspunderii pe proiectul de alegere a primarilor în două tururi. Când ar putea fi demis Guvernul Orban

„Încă un an peste accidentul aviatic din Munții Apuseni. Un an de liniște. Prea multă liniște în condițiile în care avem doi morți și niciun vinovat! O anchetă ținută, încă un an, sub tăcere. Un dosar în care, 6 ani, nu s-a făcut NIMIC! Cât mai trebuie să aștept dreptatea? „20 Ianuarie 2019 – ne […]