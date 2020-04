Angajații primăriei din Zlatna, în izolare din cauza unui colaborator infectat cu coronavirus. Primarul: ”Lucrăm de acasă”

Angajații Primăriei Zlatna au intrat în izolare după ce un colaborator al instituției a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus.

Primarul orașului, el însuși aflat în izolare, a transmis un mesaj pe contul său de Facebook, pentru locuitorii orașului.

”Dragi zlătneni, din pacate ieri a fost confirmat pozitiv cu Coronavirus un coleg din Primaria Zlatna. Cei care au intrat în contact direct (inclusiv eu) cu acesta sunt izolați în diverse locații – la domiciliu sau la baza sportivă a orașului. Acest lucru nu înseamnă că tot orasul Zlatna este contaminat! Viața trebuie să meargă înainte! Nu intrați în panică și protejați-vă stând acasă! Doamne ajută!” a transmis primarul Silviu Ponoran.

Acesta a declarat pentru Alba24 că persoana infectată este un colaborator al instituției care presta servicii de consultanță (PFA) pe probleme de mediu.

”Îmi pare tare rău de el, are și o vârstă, sper să fie bine. Acum lucrăm de acasă, suntem pe telefoane… chiar acum am echipe care montează dezinfectant în scările de bloc. Suntem izolați. Cei care nu am avut contact cu el suntem acasă, iar 8 sau 9 persoane, care au avut contact, sunt izolate la stadion (unde primăria are spații de cazare – n.red.)” a declarat primarul.

Bărbatul confirmat cu infecie COVID-19 are 77 de ani și a manifestat şi simptome ale bolii COVID 19, iar luni a fost internat la secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Comunicatul Spitalului Județean Alba:

”Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost adus, în cursul zilei de 30 martie 2020, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, după ce la domiciliul său a prezentat febră şi frisoane.

Acesta este internat în cadrul secţiei de Boli infecţioase, singur într-un salon special amenajat pentru cazurile COVID-19, boală cauzată de infectarea cu noul coronavirus (SARS-CoV-2).

I-au fost recoltate probe biologice pentru COVID-19, care au fost analizate în cadrul laboratorului Direcţiei de Sănătate Publică Alba.

Potrivit rezultatului testării, din data de 31.03.2020, bărbatul este infectat cu noul coronavirus”, a transmis marţi seara Spitalul Judeţean de Urgenţă, la solicitarea presei.

Conform anchetei epidemiologice, pacientul nu a călătorit într-o zonă afectată de COVID-19 şi nu a venit în contact cu o persoană confirmată cu această boală. Starea sa generală de sănătate este bună, pacientul fiind afebril şi sub atenta supraveghere a cadrelor medicale.

