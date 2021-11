ANM: Atenționare COD GALBEN de CEAȚĂ în ALBA. Vizibilitate redusă sub 200 de metri în mai multe zone și localități din județ

Acum 12 ani, Ioan Fărcașiu alături de soția lui au investit banii de la nuntă într-o familie de struți africani, cele mai mari păsări din lume, care depun și cele mai mari ouă.

La început a fost un vis mărunt, acum a devenit o afacere profitabilă, cum rar întâlnim în România.

“Ne-am uitat ce afaceri putem face, am citit despre struți, am trimis câteva e-mailuri să vedem dacă avem potențiali cumpărători. Și am primit feedback pozitiv.

Așa a început acest vis. Nu am stat pe gânduri. A doua zi am cumpărat o familie de struți și un incubator. Am început cu 5000 de euro în prima fază și apoi am tot reinvestit în fiecare an”, spune Ioan Fărcașiu, proprietarul Ogradei cu Struți din Sebes.

Cum au ales să intre în această afacere

Nu au ales întâmplător o afacere cu struți. Au studiat domeniul înainte și au înteles că în acest mod pot oferi produse mult mai sănătoase oamenilor.

“Toată lumea fuge de carne injectată, nesănătoasă, păsări crescute cu hormoni, foarte repede. E motivul pentru care noi am vrut altceva. Asta ne dorim, să oferim o carne mult mai sănătoasă și care are multe calități. Multă proteină, foarte puțin colesterol, foarte puțină grăsime”, mai spune Ioan Fărcașiu.

Carnea de struț este o carne roșie, fragedă, cu mai mult fier și mai puțin colesterol decât orice altă carne roșie și cu cel mai mare număr de valori nutritive.

Aceasta este săracă în grăsimi, bogată în Omega3, proteine, fier și vitamine,cu un conținut ridicat de carnitină și creatină.

Pe scurt, este cea mai sănătoasă carne roșie disponibilă.

Un ou de struț, cât 30 de ouă de găină

Și nu doar carnea de struț are multe beneficii pentru sănătate, ci și ouăle.

Au un conținut redus de grăsimi și de colesterol, aceste ouă fiind mult mai sănătoase decât ouăle de la găină.

Un ou de struț are aproximativ 1,7 kg și reprezintă echivalentul a 30 de ouă de găină.

Practic, dintr-un singur ou se poate obține o omletă pufoasă suficientă pentru întreaga familie, plus musafiri.

La 12 ani de când au reușit să pornească această afacere cu struți africani în micul burg săsesc Sebeș, familia Fărcașiu se poate mândri cu o gamă largă de produse realizate în Ograda cu Struți, printre care mici de struț, burger de struț, salam, cârnăciori sau păstramă de struț.

Pe lângă carne și ouă, la mare căutare este de asemenea și coaja de ou de struț, mai ales pentru încondeiat.