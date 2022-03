Anunț de la Guvern pentru românii care au luat cu asalt supermarketurile, speriați de o eventuală criză a alimentelor

Guvernul intenționează să reglementeze prețul final plătit al gazelor naturale plătite de populație și de producătorii de energie termică pentru populație, potrivit ultimul draft al proiectului de OUG cu măsurile aplicabile în piețele de energie și gaze obținut de economica.net.

Petrom și Romgaz vor fi obligate să vândă gazele românești la preț plafonat pentru aceste categorii de consumatori.

Astfel, potrivit documentului obținut de economica.net, timp de un an de zile, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, consumatorii casnici de gaze și producătorii de energie termică pentru populație vor plăti un preț stabilit de stat.

Gazele de care au nevoie furnizorii pentru acești consumatori vor proveni exclusiv din producția internă curentă și din gaz înmagazinat obligatoriu. Furnizorii vor avea obligația să înmagazineze cel puțin 30% din consumul clienților lor.

În concluzie , potrivit OUG, populația și producătorii de energie termică nu vor consuma în iarna care vine gaze din import curent, ci doar din producția internă, adică de la Petrom și Romgaz, la preț plafonat, și din înmagazinare.

Producătorii vor fi obligați să vândă la acest preț furnizorilor cantitatea de gaze de care ei au nevoie pentru clienții lor.

Factura consumatorului casnic va depinde de prețul impus de stat pentru Petrom și Romgaz

Draftul OUG nu mai pomenește de plafonări sau compensări pentru persoanele fizice, deci factura casnicului va depinde de cât va fi prețul impus de stat celor doi producători, pe care probabil îl vom afla la începutul săptămânii viitoare.

Pentru firme, se va păstra prețul plafonat de 37 de bani/kWh de gaz, preț final cu TVA, pentru cine consumă sub de cel mult 28.000 MWh/an. Diferența dintre prețul real și plafon înțelegem că va fi plătit furnizorilor de la bugetul de stat, așa cum se întâmplă (sau ar trebui să se întâmple și acum).

Toate cheltuielile furnizorilor de energie electrică și gaze naturale vor fi limitate de Guvern la 7 lei pentru fiecare loc de consum, potrivit draftului de OUG publicat de economica.net care se referă la “măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023”

Guvernul plafonează prețul componentei de furnizare din facturile de gaze și energie la 7 lei pe lună per client

Prevederea din draftul OUG consultat de economica.net

„(1) Componenta de furnizare a energiei electrice si/sau a gazelor naturale este de 7 lei/loc de consum/ lună. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) componenta de furnizare a energiei electrice si/sau a gazelor naturale din prețurile aplicate clienților preluați în regim de ultimă instanță este de 8,5 lei/loc de consum/lună. (3) Componenta de furnizare se determină în lei/MWh de către fiecare furnizor, pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, luând în considerare cantitatea de energie electrică/gaze naturale furnizată clienților finali în anul 2021 și numărul mediu de locuri de consum din portofoliu din anul 2021. Componenta de furnizare acoperă costurile necesare desfăşurării activităţii de furnizare şi o cotă de profit”.

Draftul de OUG arată că prevederile se aplica in cazul contractelor încheiate ulterior intrării in vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe, iar “la solicitarea clienților finali furnizorii/ operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice pot incheia contracte de furnizare și în alte conditii decat cele prevazute in prezentul articol”.

Facturile la energie și gaze vor fi cuprinse din componenta de achiziție (preț liber la energie, dar reglementat la gaze), costurile de rețea, componenta de furnizare (cei 7 lei) și taxele și contribuțiile specifice.

sursa: economica.net