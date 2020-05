Aproape 350.000 de contracte de muncă, încetate. Câte sunt suspendate și care sunt cele mai afectate domenii

Medicul militar Silviu Ionel Dumitrescu (locotenent colonel) este șeful Secției Cardiologie I (Cardiologie Intervențională și Perioperatorie) din cadrul Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei. Acesta a fost infectat cu coronavirus și s-a vindecat. A postat un mesaj pe contul său de Facebook, în care a povestit puțin din experiența prin care a trecut.

Postarea medicului:

”Mi-e greu să povestesc despre perioada în care, din doctor, m-am transformat în pacient, un pacient Covid-19. Tocmai de aceea, acum nu vorbeşte medicul Silviu I Dumitrescu, ci omul care a fost bolnav şi s-a vindecat.

Am spus că nu mi-a fost deloc uşor şi că este o afecţiune extrem de serioasă, departe de o ”banală” gripă. De aceea tind să răspund emoţional celor care neagă această dramă a lumii noastre, în care se pierd vieţi în fiecare minut şi care ne modifică existenţa.

Pentru mine, personal, a fost un moment de cumpănă. Orice criză prin care ai trecut te schimbă, te face să reflectezi mai atent asupra lucrurilor cu adevărat importante.

Eu am ieşit cu bine din această încercare şi înţeleg mai mult decât oricând importanţa solidarităţii umane, a gesturilor simple de întrajutorare, mult mai valoroase decât o mulţime de cuvinte şi declaraţii de intenţie.

De aceea, întrucât am dobândit anticorpi protectori, m-am hotărât să donez plasmă pentru cei care traversează în prezent momente foarte dificile. Sper că le va fi de ajutor şi că vor depăşi perioada critică.

Vă îndemn pe toţi să ne aducem aminte de cuvintele lui Winston Churchill: “We make a living by what we get. We make a life by what we give.”