Atenționare COD GALBEN de ceață în Alba și în alte județe din țară. Recomandări pentru șoferii aflați în trafic

Județul Alba și alte zone din țară se află sub atenționare Cod Galben de ceață, luni dimineața. Vizibilitatea este scăzută, sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Până la ora 10.00, este vizată zona joasă a județelor Alba și Cluj, Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita, Covasna, Satu Mare, Dolj, Mehedinți.

Atenționări similare sunt pentru:

Maramureş (Baia Mare, Târgu Lăpuș, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Suciu de Sus, Fărcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Coroieni, Săcălășeni, Băsești, Coltău, Vima Mică, Gârdani, Oarța de Jos, Sălsig, Boiu Mare, Ariniș)

Sălaj (Jibou, Cehu Silvaniei, Bălan, Surduc, Hida, Creaca, Someș-Odorhei, Sălățig, Românași, Năpradea, Gârbou, Gâlgău, Ileanda, Letca, Cuzăplac, Băbeni, Mirșid, Benesat, Dobrin, Sânmihaiu Almașului, Cristolț, Șimișna, Dragu, Poiana Blenchii, Zalha, Zimbor, Rus, Lozna)

Bistriţa-Năsăud (Bistrița, Beclean, Teaca, Lechința, Spermezeu, Căianu Mic, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Negrilești, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Chiuza, Budești, Ciceu-Giurgești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Ciceu – Mihăiești, Silivașu de Câmpie)

Olt (Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt, Brastavățu, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Vădăstrița, Dăneasa, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Gostavățu, Obârșia, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Stoenești, Ștefan cel Mare, Cezieni, Mihăești, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Seaca, Urzica).

Până la ora 9.00, sunt atenționări de ceață pentru Hunedoara, Constanța, Argeș, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Dâmbovița.

Atenționări Poliția Română

Poliția atenționează șoferii privind condițiile de ceață pe drumuri din județele menționate, dar și pe autostrăzile A1 București-Pitești, A1 Sibiu-Deva, A2 București-Constanța, A4 Ovidiu-Agigea, A10 Sebeș-Turda. Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri.

Conducătorilor auto le este recomandat:

să reducă viteza în mers, sporind atenția la volan

să folosească sistemele de iluminare și dezaburire

să mărească distanța de siguranță între vehicule

să evite manevrele riscante sau depășirile periculoase

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli specifice:

nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă!

în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!

