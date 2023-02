Bărbat din Alba, condamnat după ce a furat 6 borcane cu miere și ulei de dovleac. Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia

Un bărbat din Alba a fost condamnat recent pentru furt calificat, după ce a sustras din portbagajul unei mașini, parcate în fața casei mai multe borcane cu miere și o sticlă cu ulei de dovleac.

Bărbatul mai avea o condamnare, iar în data de 3 feburarie 2023, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o nouă sentință pe numele acestuia. La scurt timp motivarea instanței de judecată a fost făcută publică pe portalul rejust.ro.

Potrivit motivării instanței, ”în noaptea 26/27.02.2022, în jurul orei 01.30, inculpatul a sustras un număr de 6 borcane de miere de albine și o sticlă de 500 mililitri cu ulei de dovleac, din portbagajul autoturismului Volkwagen Golf, aparținând persoanei vătămate, care se afla parcat in fața imobilului, prin deschiderea portbagajului care nu era încuiat”, se arată în motivarea judecătorilor.

Persoana vătămată, a declarat în fața anchetatorilor că în ”data de 26.02.2022, in jurul orei 13.30, a parcat autoturismul VW Golf în dreptul imobilului unde locuiește din localitatea Sard, iar in jurul orei 17.00, a încărcat portbagajul acestuia cu mai multe borcane de miere depozitate in lădițe, cu scopul ca duminica dimineața sa se deplaseze cu ele la piaţă la Cugir.

Persoana vătămată a precizat că după ce a încărcat produsele in portbagaj, nu mai retine dacă a încuiat portbagajul, însă acesta era închis. La ora 00.00 noaptea când s-a întors la domiciliu, cu soțul acesteia, fiind plecaţi de acasă, nu a constatat ca autoturismul care era parcat in fata imobilului sa fie forţat, respectiv sa prezinte urme de forţare la nivelul uşilor sau portbagajului.

Ulterior, în dimineaţa zilei de 27.02.2022, in jurul orei 04.45, cand s-a deplasat la autoturism, a observat in imediata apropiere a acestuia, un borcan de miere spart pe jos, astfel ca a verificat portbagajul autoturismului care era inchis, dar neasigurat, iar dintr-o ladita a constatat lipsa a 6 borcane de miere care au fost sustrase din portbagaj”, mai arată în documentul citat.

Paguba celor doi a fost de 200 de lei.

Pentru fapta sa din noaptea de 26 spre 27 februarie, a fost condamnat la 9 (nouă) luni de închisoare cu suspendare. Din cauza faptului că mai avea o condamnare, prin calcul judecătoresc, pedeapsa finală dată de magistrați, în 3 februarie 2023, a fost de un an și șapte luni de închisoare cu suspendare.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, în termen de 10 zile de la comunicarea către părțile implicate.

