Bărbat din Alba, prins lângă Deva, la volanul unei mașini cu numere expirate și cu permisul reținut. S-a ales cu dosar penal

Jurnaliștii de la New York Times au publicat miercuri un reportaj despre Transilvania, Munții Carpați și despre zimbrii repopularea cu zimbrii a unor păduri.

”Nu a fost o situație în care mă așteptam vreodată să mă aflu: ghemuit într-o poiană românească la marginea unei păduri primitive, ascultând pașii de zimbri. „Locul de pândă”, l-a numit ghidul nostru.

Vă întindeți și evaluați zona în care știți că au fost recent zimbrii, ascultând peste zgomotul insectelor, păsărilor și foșnetul plantelor mișcate de vânt pentru a prinde semnalele sonore ale celui mai mare animal terestru din Europa, care, până de curând, nu fusese văzut în aceste părți de sute de ani.

Am auzit ceva mișcându-se în spatele meu, scrâșnetul frunzișului căzut, întorcându-mă exact la timp pentru a vedea o fulgerare a ceea ce știam că până atunci era cel mai probabil o căprioară roșie.

(…) Știam unde să găsesc livezile abandonate pe care le preferă, eliberate atunci când fermierii locali nu mai puteau concura cu supermarketurile germane low-cost care au colonizat piața după ce România a aderat la Uniunea Europeană în 2007.

Acum livezile erau năpădite de vegetație și recuperate de urși, care ies noaptea pentru a jefui pomii fructiferi și zimbrii care le devorează ramurile.

Am asistat la un proces cunoscut sub numele de resălbăticire, o abordare progresivă a conservării care urmărește refacerea ecosistemelor prin eliminarea intervențiilor umane.

Esențială pentru resălbăticire este reintroducerea „speciilor cheie” precum lupii, vulturii și zimbrii, animale care au o influență uriașă asupra habitatului lor, remodelând semnificativ peisajul și promovând biodiversitatea prin pășunat, răspândirea semințelor și controlul populației prădătoare” scriu jurnaliștii de la The New York Times în articolul „On Safari in the Transylvanian Alps, Where Bison Roam Once More”.

Jurnaliștii își povestesc experiența deosebit de interesantă pe care au avut-o în zona sălbatică a Carpaților, în păduri și în satele aproape părăsite, considerând zona ca una dintre ultimele din lume care mai păstrează un ”mod de viață vechi”, autentic.

”Timp de nenumărate generații, oamenii din Carpații Meridionali au trăit din pământ, din creșterea animalelor, vânătoare și agricultură”.

”Am coborât în tabăra de bază pentru cină, apoi am împărțit o sticlă de vin roșu local în jurul unui foc de tabără, în timp ce cerul s-a umplut de stele. Am decis să pornim înainte de zori a doua zi, o decizie pe care am regretat-o pe tot parcursul micului dejun înghețat în întuneric total. Abia în timp ce urcam pe munte sub prima lumină albastră a dimineții am început să prindem viață.

