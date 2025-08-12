Miercuri, 13 august: Vernisajul expoziției internaționale de artă „Himalayan Prayers”, la Muzeul Unirii din Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia găzduiește miercuri, 13 august, de la ora 16:30, vernisajul expoziției „Himalayan Prayers”, semnată de artiștii Iwa Kruczkowska Krol (Polonia) și Han-Wen Cheng (Taiwan).

Evenimentul este curatoriat de Anca Sas și face parte din Tabăra Internațională de Artă Plastică “Inter-Art” Aiud, ediția a XXVIII-a (10–23 august 2025).

Cuvintele de deschidere vor fi rostite de Dr. Gabriel Rustoiu, director general al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, și Ioan Hădărig, director artistic al Fundației „Inter-Art” Aiud.

Expoziția este organizată în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice – Guvernul României, Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Aiud și Fundația „Inter-Art” Aiud.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News