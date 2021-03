Bărbat din Cugir suspectat pentru furtul unui telefon. Polițiștii i-au făcut dosar penal

Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, vorbește despre protestele față de restricțiile impuse în pandemie. Parlamentarul a amintit faptul că declarațiile iresponsabile ale unor politicieni conduc la o dezbinare a societății, iar pentru a lupta cu pandemia avem nevoie de unitate. Protestele pașnice își au locul într-o țară europeană, însă manifestările violente, extremiste, xenofobe și antisemite, nu își au locul și condamnă astfel de manifestări.

„Uniunea Salvați România este un partid care a luat naștere în stradă. Ne-am format și unit ca organizație politică în urma numeroaselor proteste la care am participat zile în șir, în frig, pentru a scanda împotriva corupției și hoției și pentru a cere respectarea drepturilor noastre. Înțelegem, mai bine decât oricine, dreptul de a protesta. Ne-am exercitat tot timpul acest drept în mod pașnic”, a declarat deputatul USR PLUS, Beniamin Todosiu.

În ultimele zile, observăm cum România este împărțită în două: cei care susțin măsurile și restricțiile impuse în pandemie și cei care le critică, uneori chiar prin manifestări violente în stradă. Din păcate această divizare a românilor este orchestrată și cu susținere politică. Se înmulțesc, stimați cetățeni, declarațiile iresponsabile ale unor politicieni, care nu înțeleg că în pandemie avem nevoie de UNITATE, nu de DEZBINARE. Pentru a lupta cu acest virus perfid avem nevoie de luciditate, responsabilitate, solidaritate și respect. Pandemia poate fi învinsă doar dacă respectăm reguli stricte și ne protejăm pe noi, protejându-i în același timp pe cei dragi cu care interacționăm.

În aceste zile, România este din nou arătată cu degetul la nivel european din cauza manifestărilor violente, extremiste, xenofobe și antisemite. S-a ajuns la acte de violență, de vandalism și la manifestări extremiste, care nu pot fi acceptate într-o Românie europeană.

Sunt omul care a luptat mereu pentru democrație și, în ultimii ani, am fost de multe ori în stradă alături de colegii mei. Însă ne-am manifestat mereu pașnic și cu bun simț, principii elementare pe care trebuie să le manifeste oricine crede în democrația autentică și în libertatea de exprimare.

Am făcut pasul spre politică promovând respectul, corectitudinea și onestitatea în discursul nostru. Ceea ce vedem în România, în ultimele zile, nu are nimic de-a face cu dreptul oamenilor de a-și striga nemulțumirea față de măsurile impuse de autorități, câtă vreme se promovează mesaje extremiste și acțiuni violente. Am văzut cu tristețe violențe verbale adresate chiar și celor din linia întâi, care, în aceste momente, se luptă pentru viețile noastre și îi îngrijesc pe cei bolnavi.

Nu poate fi acceptat acest lucru!

În tot acest timp, întreaga lume face eforturi și ia măsuri dure pentru a învinge pandemia. Israelul a vaccinat peste jumătate din populație cu ambele doze și de aceea relaxează măsurile. În Marea Britanie, apar primele vești pozitive și Londra a avut prima zi fără decese. Compartimentul de sănătate britanic a reușit să vaccineze complet 30 de milioane sau aproape 60% din populația adultă. Germania, Italia, Franța și alte țări europene continuă să impună restricții pentru a traversa noul val al pandemiei.

România va depăși în aceste zile 2 milioane de persoane imunizate, dintre care aproape jumătate cu ambele doze. În aceste momente este nevoie să comunicăm corect, să le explicăm oamenilor importanța vaccinării și a deciziilor luate.

Închei cu un apel, către toată clasa politică. În aceste momente, toate partidele politice ar trebuie să promoveze un mesaj de solidaritate și unitate, pentru a le arăta românilor că numai împreună putem trece cât mai repede peste această criză. De asemenea fac un apel către toți cetățenii: să fie responsabili și solidari pentru a putea învinge pandemia, iar orice formă de protest să fie pașnică.

Beniamin Todosiu

Deputat USR PLUS de Alba