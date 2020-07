Belgia a inclus România în zona portocalie. Condiții de călătorie și precizări de la Ministerul Afacerilor Externe

Echipa emisiunii „Izolați în România” a urcat din nou în Munții Apuseni din Alba, unde a întâlnit bătrâni care trăiesc încă din munca mâinilor lor. Înțelepți și singuri nu se plâng deși nu au nimic, doar pădure și Dumnezeu. La peste 80 de ani, bătrânii cresc animale, cosesc iarba în grădini, fac pâine, pentru că pădurea la care au muncit o viață nu le dă pensie.

„La cei 84 de ani ai săi cosește și taie lemne, pentru că altfel nu ar avea ce să mănânce. (…) Pâinea o fac acasă pentru că drumul până la magazin e prea lung pentru anii pe care îi au. (…) Vecinii sunt departe, copii nu au și de aceea s-au învățat să se mulțumească cu ce produc din mâinile lor. (…) În Munții Apuseni întâlnești mulți bătrâni precum ei, care trăiesc din munca mâinilor lor, deși au peste 80 de ani. Au lucrat o viață întreagă acasă și la pădure, dar pădurea nu le dă pensie”, a explicat Dite Dinez, realizatorul emisiunii „Izolați în România”.

„Cu spatele am muncit mai mult. A fost bine că am putut munci. Eu nu am timp să stau, acum dacă bag pâinea în cuptor, dacă nu pot lucra la fân, am aici niște lemne, trebuie să ies prin ploaie, m-am dus, le-am adus să le tăiem, îmi e timpul foc și acuma vara, fierb la porci, fac de mâncare. (…) Greu, și iarna, nu are cine-ți aduce lemne de foc, nu are cine să te ia dacă se întâmplă ceva. (…) Mulțumim lui Dumnezeu că putem merge, că putem lucra”, spune o femeie.

„Nu am avut casă, a trebuit să facem casă, copii, trebuie să lucrăm și acum, suntem bătrâni și musai să lucrăm. Pensie nu avem, pădurea nu ne dă pensie”, spune o altă femeie.

sursa: Izolați în România