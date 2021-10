Când vor fi recuperate cele două săptămâni de vacanță ale elevilor. Ce spune ministrul Educației

Autoritățile s-au încurcat din nou în restricții și într-o succesiune de acte contradictorii, emise în doar câteva zile. Abia marți, 26 octombrie, prevederile hotărârii de guvern în acest sens au fost publicate în Monitorul Oficial și nu lasă loc de interpretări. Lista clară a regulilor, restricțiilor și excepțiilor în vigoare în România, este disponibilă abia marți, 26 octombrie.

O modificare radicală vizează necesitatea certificatului digital pentru accesul în majoritatea spațiilor publice, cu excepția poștei, a tribunalelor, a parchetelor, magazinelor alimentare și farmaciilor.

Pe de altă parte, pentru a nu lăsa loc eventuale interpretări, supermarketurile și farmaciile din centrele comerciale de tip mall au fost închise pentru 30 de zile, începând de luni, 25 octombrie.

Unde este necesară masca de protecție

Masca de protecție devine obligatorie în toate spațiile, fie ele închise sau deschise, publice sau private. Categoriile exceptate de la regulă:

– Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani

– Persoanele care sunt singure în birou

– Prezentatorii TV și invitații lor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane

– Reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane

– Persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.

Carantina de noapte

Circulația pe timpul nopții este interzisă zilnic, în intervalul orar 22:00-05:00, cu următoarele excepții:

Pentru vaccinați.

Pentru cei trecuți prin boală în ultimele 180 de zile

În interes profesional (legitimație de serviciu sau adeverință de la angajator sau declarație pe proprie răspundere)

Pentru asistență medicală de urgență

Pentru a merge la vaccinare

Pentru îngrijire bătrâni, copii

În urma decesului unui membru din familie

De menționat că, în cazul persoanelor vaccinate și a celor care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile, este necesar certificatul digital, nu se poate face dovada cu alte documente.

Școlile

Se închid școlile de stat, grădinițele şi afterschool-urile. Se aplică învăţământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.

Se suspendă activitatea faţă-în-faţă în şcolile private, e la alegerea lor dacă iau vacanţă sau fac şcoală online.

Creşele rămân deschise.

Acces permis strict pentru persoanele vaccinate, sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile, care au certificat digital

– Magazine (nu alimentare), cinematografe, săli de sport, de fitness, de jocuri, piscine interioare, concerte, spectacole, locuri de joacă, săli de jocuri, târguri, bâlciuri, muzee, biblioteci, librării.

Toate cele enumerate mai sus pot funcționa doar cu 30% capacitate, și doar în intervalul orar 05:00 – 21:00.

– Restaurante și cafenele

Acestea pot funcționa la o capacitate de 50%, doar în intervalul orar 05:00-21:00. Totuși, le este permis să facă livrări la domiciliu și între orele 21:00-05:00.

– Hoteluri, centre comerciale (cu excepţia instituţiilor publice)

Acces permis cu certificat digital generat pe baza unui test rapid (valabilitate 48 de ore) sau PCR (valabilitate 72 de ore)

– Instituţii publice – taxe şi impozite, direcţia paşapoarte, evidenţa persoanelor, inclusiv cele din Centrele Comerciale.

Acces permis fără condiții, pentru toată lumea

– Spitale, clinici medicale (de stat)

– Magazine alimentare (nu cele din Centrele Comerciale), care vor funcționa strict în intervalul orar 05:00-21:00.

– Biserici (cu respectarea distanțării sociale și a măsurilor sanitare)

– Activități recreativ sportive în aer liber (maximum 10 persoane)

– Farmacii, benzinării (pot avea program non-stop)

– Instanţe de judecată, secţii de poliţie (program normal, fără vizitatori, însoţitori)

– Instituţii/firme private (cum ar fi saloane de coafor, masaj, bănci etc) – limita trebuie să fie de maximum 50 de persoane, cu tot cu angajaţi

– Instituţii publice, pentru: (urgenţe) emitere certificat de deces, certificat de naştere etc, pentru a ridica pensii, alocaţii, ajutoare sociale etc

Se închid/interzic:

Baruri, cluburi, discoteci

Nunți, botezuri, evenimente private

Restricțiile nu se aplică minorilor sub 12 ani, dar numai dacă sunt însoțiți de un adult care prezintă un certificat verde cu dovada vaccinării complete sau a trecerii prin boală.

Deci, dacă un copil ce are sub 12 ani vrea să meargă în mall, o poate face, dar numai alături de un adult care are certificat digital pe baza vaccinării sau a trecerii prin boală în ultimele 180 de zile.

Sursă: Ziare.com