Cât costă să duci vaca la păscut în Alba Iulia. Consilierii locali aprobă taxele de pășunat pentru oi, capre, vite și cai

Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-au aflat marți, în Ucraina, unde s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, și cu Denys Shmyhal, premierul țării vecine.

Ciucă și Ciolacu au declarat că războiul pornit Rusia este o agresiune ilegală și imorală.

”L-am asigurat de sprijinul deplin al Românei în eforturile de a opri agresiunea ilegală și imorală a Rusiei, atrocitățile umane și distrugerile materiale suferite de această țară.

L-am asigurat pe președintele Zelenski că România sprijină, în aceste momente dificile, derularea unei investigații internaționale care să tragă la răspundere pe cei vinovați de comiterea de crime internaționale, inclusiv prin contribuția financiară voluntară recentă, decisă de Guvernul României, către Fondul fiduciar al Curții Penale Internaționale.

#Zelensky April 26

Today in Kyiv he met with the Prime Minister of Romania Nicolae Chuque.

Each such visit is an important signal of solidarity with the Ukrainian people. We appreciate Romania’s defense support, humanitarian aid and a clear position on sanctions policy. pic.twitter.com/NavDCC1Vhe

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) April 26, 2022