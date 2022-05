Cătălin Drulă și-a anunțat candidatura la președinția USR: ”este nevoie de o mână hotărâtă pe volan”

Ziua Unității Reformate este sărbătorită sâmbătă la Alba Iulia, prin evenimente organizate în centrul istoric al orașului, cu participarea președintelui Ungariei, Katalin Novak, a altor oficialități centrale și locale, dar și a mii de etnici maghiari.

Sunt prezenți și preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

În Cetatea Alba Carolina este dezvelită statuia pricipelui Bethlen Gabor, iar în apropiere vor fi susținute discursuri de către cei prezenți. De la ora 12.00, se desfășoară o slujbă de comemorare.

În zonă sunt asigurate măsuri de securitate. Este prima vizită oficială, într-o țară străină, în calitate de președinte, a Katalinei Novak, care și-a preluat mandatul în 10 mai.

Sunt mii de persoane prezente la eveniment.

Cine este Katalin Novák

Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, are 44 de ani și a fost ministru al tineretului și familiei. Are trei copii și a fost vicepreşedinte al FIDESZ. Are studii economice, de drept şi administraţie publică, în Ungaria şi Franţa. A trăit în SUA, Franţa şi Germania şi vorbeşte engleza, franceza, germana şi spaniola.

Ziua Unității Reformate maghiare

Evenimentul este organizat de către Eparhia Reformată din Ardeal.

Seria evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Unității Reformate maghiare a început joi. Programul a inclus Convenția Generală a Bisericii, cu participarea celor zece episcopi din Bazinul Carpatic și a altor reprezentanți ai bisericii. Au fost sfințite zece biserici renovate din sudul Transilvaniei.

Béla Kató, episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, a precizat că Alba Iulia a fost aleasă ca locație pentru acest eveniment festiv pentru că s-a dorit și aniversarea Colegiului Academic (Collegium Academicum), fondat aici în urmă cu 400 de ani de către principele Transilvaniei, Gábor Bethlen. Colegiul a fost mutat ulterior la Aiud din ordinul principelui Mihály Apafi.

Statuia principelui Gabriel Bethlen

Statuia Principelui Gabriel Bethlen este din bronz, cizelată și patinată maro închis, cu înălțime de 2,7 metri. Este așezată pe un soclu împărțit în două registre orizontale.

Pe registrul superior este inscripționat textul „Gabriel Bethlen 1580 – 1629”, iar pe registrul inferior „SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS (ROM. 8,31) COLLEGIUM ACADEMICUM 400 (1622 – 2022)”.

Greutatea totală a ansamblului este de 3,5 tone. Statuia Principelui este realizată de sculptorul Deak Arpad.

Bethlen Gábor (1580, Ilia – 15 noiembrie 1629, Alba Iulia) a fost principe al Transilvaniei între anii 1613-1629.

