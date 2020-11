Câte persoane din județul Alba sunt în prezent infectate cu Sars-Cov-2. Numărul cazurilor active de Covid – 22 noiembrie

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că la nivel politic s-ar fi decis ca numărul cazurilor noi să nu fie mai mare de 10.000 până la alegerile din 6 decembrie.

Acesta a postat un mesaj pe contul său de Facebook:

”Romanii se imbolnavesc si isi pierd viata pentru ca NU sunt testati la timp ! In Constanta si in toata tara – la fel! In schimb sunt blocati in case – scolile si HORECA sunt pustiite!

In Romania Guvernul REFUZA sa testeze oamenii – ca sa nu afecteze propaganda pentru Alegerile din 6 Decembrie!

S-a “decis” politic – ramanem sub 10.000 de cazuri pana pe 6 Decembrie/ si, pentru a atinge acest obiectiv mincinos nu se testeaza / sau se manipuleaza datele testelor facute in sistemul public!

Ca romanii sa nu distruga aceasta minciuna oficiala – de ieri s-a interzis comercializarea in farmacii a testelor rapide / desi aceste teste rapide sunt recomandate de Comisia Europeana si folosite in toate tarile !!!

Interzicerea comercializarii testelor rapide are 2 explicatii : sa impiedice romanii sa se testeze mai mult / si sa-i oblige pe oameni, daca isi permit, sa mearga la o clinica privata ( cost 400 ron) in loc sa faca un test rapid mai ieftin si mai simplu ( 60 ron)!” a scris acesta pe contul său.