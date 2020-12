Câți români au drept de vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie. AEP a anunțat numărul oficial de alegători

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat, marți seara, la B1TV, că „alianța naturală” a liberalilor este cu PMP pentru guvernare, dar că este nevoie și de USR pentru a obține majoritatea necesară modificării Constituției, așa cum își dorește și președintele Klaus Iohannis.

”Alianța naturală este cu PMP, pentru că au fost singurii parteneri loiali și de cuvânt care au stat lângă PNL în lupta din Parlament cu PSD.

Din păcate, sondajele ne arată că nu am putea face doar noi și atunci mai e nevoie și de UDMR pentru a face majoritatea, din păcate nu extrem de confortabilă.

Venirea USR în această alianță va genera majoritate pentru schimbarea Constituției. Președintele vrea să avem și o reformă serioasă a statului român. Pentru revizuirea Constituției este nevoie de două treimi.

Ce încredere pot să am eu într-un partener care de un an de zile atacă PNL în loc să atace PSD. Eu personal nu am încredere că pot lucra cu acești oameni”, a declarat Florin Roman.