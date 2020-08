CNAS: Polițiștii vor putea avea concedii medicale prelungite. Măsuri modificate pentru alte categorii de asigurați

Cei care au nevoie urgentă de bani apelează din ce în ce mai des la credite online oferite de instituţiile financiare nebancare, mai ales pentru că procedura de contractare a împrumuturilor este mai simplă și sunt cerute mai puține acte.

Un studiu realizat de echipa Volt a inclus 13 IFN-uri care oferă credite online. Sunt luate în calcul rata dobânzii, sistemul de aplicare şi alte criterii, însă acestea au fost luate în considerare dacă permit aplicare 100% online, fără garanţii şi virarea banilor în 1-2 zile lucrătoare.

Ofertele instituțiilor financiare nebancare au fost comparate pe baza a 4 criterii: costuri, numărul de documente necesare, programul echipei de suport, modul și viteza prin care solicitantul intră în posesia banilor.

Ce IFN-uri oferă cele mai avantajoase credite?

Pentru a putea compara costurile, a fost simulată o situație în care obținem un credit în valoare de 2.000 RON, pe o perioadă de 3 luni, credit pe care l-am returna apoi în cel puțin 3 rate. Și asta pentru că termenele de achitare la IFN-urile examinate pot varia, unele credite necesitând plata per săptămână, iar altele plata per lună.

Pe lângă dobânda propriu-zisă, IFN-urile pot percepe și alte comisioane, cum ar fi cel de analiză dosar sau de administrare. Pentru a determina costul total, au fost luate în calcul toate comisioanele percepute, iar pentru ușurința înțelegerii datelor, cifrele au fost rotunjite la numere întregi.

Pentru un credit în valoare de 2.000 RON, pe o perioadă de 3 luni, cu rambursare în cel puţin 3 rate, clasamentul celor mai ieftine credite oferite de IFN este:

IFN / rată cost total rotunjit

1. Ocean Credit – 239 de RON

2. Provident – 334 RON

3. Ferratum – 748 RON

4. Mozipo Group – 848 RON

5. iCredit – 904 RON

6. Credius – 918 RON

7. Smile Credit – 1087 RON

8. Via Conto – 1097 RON

Viva Credit, Credit Prime, Mobilo, CreditFix și Hora Credit oferă dobândă zero pentru primul credit. Fiind vorba, însă, de dobândă zero doar în prima lună a împrumutului, acestea nu pot fi incluse în studiu, unde au fost analizate creditele pe o durată de 3 luni, din cauza formulei anuității (menționate în exemplul de calcul). Practic, doar în cazul în care rambursarea are loc în decursul celor 30 de zile, clientul nu va plăti nimic în plus.

Acte necesare:

1. Instituţii care acordă credite cu buletinul: iCredit, Ocean Credit

2. Instituţii care cer atât buletinul, cât şi o dovadă a veniturilor stabile (extras de cont, talon de pensie, fluturaş de salariu, etc.): CreditFix, Credit Prime, Credius, Ferratum, Hora Credit, Mobilo Credit, Mozipo Group, Provident, Smile Credit, Viaconto, Viva Credit.

În toate situaţiile, creditul va fi acordat în baza salariului real.

Cum se obţin banii: în cont IBAN sau direct pe card. Mai există, de asemenea, şi metoda clasică, în cash – prin ridicare de la bancă sau livrare acasă prin curier.

Companii care transferă banii direct pe card: Credit Prime, Mobilo Credit, Ocean Credit, Viva Credit;

Companii care transferă banii către un cont IBAN: CreditFix, Credit Prime, Credius, Ferratum, Hora Credit, Mobilo Credit, Mozipo Group, Provident, Smile Credit, Viaconto, Viva Credit;

Companii care oferă banii cash prin curier sau prin sucursalele băncilor partenere: Credit Prime, iCredit, Credius, Ferratum, Mobilo Credit, Provident.

Regimul de funcționare al echipei de suport

IFN-uri care lucrează și seara și în weekend: Viva Credit, Provident, Ferratum, Hora Credit, Credit Prime, CreditFix.

IFN-uri care au program de lucru normal: Credius, iCredit, Mobilo Credit, Mozipo Group, Smile Credit, Ocean Credit, Viaconto

De regulă, aplicarea pentru un împrumut are loc în timpul liber, adică seara sau în weekend. Privite din această perspectivă, Provident, Viva Credit, Ferratum, CreditFix, Hora Credit și Credit Prime au un program mai flexibil, care le permite să proceseze cererile de împrumut rapid.

Cât de repede are loc transferul de bani?

Pe baza datelor oferite de IFN-uri, studiul analizează și durata procesului, de la aplicare și până la primirea banilor, în condițiile parcurgerii cu succes a aplicării și a semnării contractului. Majoritatea IFN-urilor oferă posibilitatea semnării electronice a contractului, cu două excepții. Provident permite doar semnarea fizică a acestuia prin intermediul unui serviciu de curierat, în vreme ce Credius necesită semnarea contractului la unul dintre birourile companiei.

IFN-uri care trimit bani la orice oră: Ocean Credit

IFN-uri care trimit bani în decursul unei zile lucrătoare: Viva Credit, Viaconto, Smile Credit, Mozipo Group, Mobilo Credit, Hora Credit, Ferratum, CreditFix, Credit Prime

IFN-uri care trimit bani în decursul a două zile lucrătoare: Provident, Credius, iCredit.

În urma studiului efectuate, 3 IFN-uri au obținut în mod constant scoruri mari la toate categoriile analizate: