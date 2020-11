Comunicat de presă Cosmin Arion, candidat Pro România la Senat: „Guvernul PNL a ajuns mai periculos decât Virusul”

Cât de ipocrit trebuie să fii ca să vorbești despre recorduri negative și în același timp să susții că organizarea alegerilor, în plin val pandemic, este sigură? În loc să avem deja stocuri făcute, măsuri specifice gândite pentru izolare, carantină și testare, abia acum președintele dă ordin „guvernului meu” ca să se mobilizeze.

Avem o prăbușire incredibilă a sistemului de sănătate tocmai din cauză că guvernul nu a luat măsuri până acum. Deja avem 2 medici din prima linie a Spitalului Județean Alba care au făcut infarct și alte zeci de cadre medicale la limita puterilor! Sunt totuși 9 luni în care era datoria lor să asigure dotări în spitale, să suplimenteze cadrele medicale, paturi ATI, ventilatoare și mai ales MEDICAMENTE!!! Au dat toți banii pe campanii electorale, ca sa pună mâna pe toată puterea.

Nu am auzit încă nimic despre măsurile pe care Guvernul le va lua pentru a asigura acces la serviciile de sănătate și pentru bolnavii NON COVID, pentru bolnavii de cancer care stau ore în șir la rând pentru testarea obligatorie de dinainte de chimioterapie. Iar dreptul la sănătate este consfințit prin Constituție, dacă o fi auzit Guvernul PNL de așa ceva…

Poate că în final vom ajunge să constatăm că cei care au murit din cauza pandemiei sunt mai mulți decât cei care au murit de COVID. Cine va răspunde pentru aceste vieți? Pentru atâtea familii distruse?

Orban ne spune că am depășit 50.000 de teste capacitate de testare pe zi și că numărul de teste realizat într-un județ depinde de nevoia de testare de acolo. Ignorarea realității: asta este politica pe care Orban o promovează pus in fata unor analize care arata că există posibilitatea ca măsurile restrictive să fie decise greșit, si, deci, ineficiente. Este exact politica pe care Orban și Guvernul au promovat-o și in privința testării, ignorând încă din martie acea solicitare a OMS: testati,testati,testati! Ca nu cumva calculele electorale să le fie date peste cap.

Într-un context în care nu știi cum poate evolua pandemia, să rămâi închistat în protocoale stabilite la început și să nu actualizezi aceste proceduri, așa cum fac alte țări, denotă fie prostie, fie teama că realitatea extinderii infectărilor i-ar forța să renunțe la planurile de organizare a alegerilor.

Acest guvern care prin incompetenta lui a devenit mai periculos decât virusul, trebuie să plece pe 6 decembrie.

Cosmin Arion

Candidat Senat PRO ROMÂNIA