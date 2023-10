Comunicat finalizare proiect: ”Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: septembrie 2023

FINALIZAREA PROIECTULUI ”REABILITARE ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA”

Titlul proiectul: “REABILITARE ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA”

Beneficiarul proiectului: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA

Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP)

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, reprezentat de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în calitate de lider de parteneriat anunță finalizarea proiectului: “REABILITARE ENERGETICA A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA”, COD SMIS 114211.

Proiectul a fost finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Valoarea totală a proiectului este de 16.486.305,55 lei din care:

– 11.969.747,69 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – 85%;

– 1.830.667,30 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 13%;

– 281.641,12 lei, contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile – 2 %;

– 2.404.249,44 lei, cheltuieli neeligibile inclusive TVA.

Data începerii proiectului a fost 30.05.2018

Data finalizării este 30.09.2023

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficientei energetice a clădirilor administrate de Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia, având in vedere respectarea cerințelor specifice principiilor dezvoltării durabile si egalității de șanse.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

1. Diminuarea cu 75% a emisiilor in atmosfera a gazelor cu efect de sera. Energia solară este nepoluantă, inepuizabilă, ecologică și sigură. Aceasta facilitează economisirea resurselor energetice, fără a produce deșeuri sau a emite gaze poluante, precum dioxidul de carbon. Izolarea termica a anvelopei clădirii a diminuat pierderile de căldura si implicit consumul de resurse necesare încălzirii spitalului, astfel încât cantitatea emisa in atmosfera la nivelul anului 2017 a fost 1900,53 tone CO2 și s-a ajuns la nivelul anului 2023 la 414,02 tone CO2.

2. Consumului actual de energie primara s-a reduc cu peste 40% fata de consumul aferent anului 2017. Prin implementarea proiectului s-a realizat îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii prin utilizarea unor soluții prietenoase cu mediul. S-a avut in vedere utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A, precum si instalarea de sisteme de încălzire cu recuperarea căldurii. S-a urmărit reducerea consumului de energie primara cifrata la nivelul anului 2017 de la 9377082,5 kWh/an la

1881870 kWh/an pentru anul 2023, obținându-se o economie de 79,93%.

3. S-a implementat un sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile. Prin proiect s-au instalat panouri solare de producere apa calda de consum. Pentru eficientizare din punct de vedere al normelor de poluare, apa calde de consum se produce cu ajutorul energie solara, energie nepoluanta, printr-un sistem de captatori solari, preparare in module si înmagazinare in vase de acumulare (stocare), cat si automatizări ale sistemului. Utilizarea energiei solare pentru furnizarea apei calde de consum s-a dovedit a fi o soluție perfect viabilă. Principiul de funcționare al sistemului de încălzire a apei cu energie solară este simplu, iar tehnologia este deja bine cunoscută şi fiabilă.

4. Infrastructurii Spitalului a fost adaptată pentru nevoile persoanelor cu dizabilitati. Datorita faptului ca solicitantul aloca o atenție deosebita tuturor membrilor societății, s-a realizat o accesibilizare, suplimentara, fata de minimul legal care era deja implementat.

Rezultatele proiectului:

R1: Reducerea emisiilor de CO2 in atmosfera cu 1486,51 CO2.

R2. Diminuarea consumului de energie primara cu 7495212,54 kWh.

R3: Instalarea a 240 bucăți panouri solare pentru preparare apa calda curent.

R: 4. Realizarea de masuri suplimentare fata de prevederile minime legislative in domeniul accesibilizării infrastructurii:

– marcaje rezonatoare in zona rampelor de acces

– indicator BRAIlLE pe mana curenta, pentru indicarea poziției in cadrul spitalului

– la capătul rampelor de acces vor fi amplasate panouri luminoase, viu colorate.

– semnalizatoare acustice la intrările principale.

Impactul investiției la nivelul județului Alba

Prin implementarea proiectului s-au realizat lucrări de intervenții pentru reabilitarea termică a clădirilor, astfel a fost posibilă creșterea eficienței energetice a corpurilor de clădire din cadrul Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, ducând la creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie la nivelul Municipiului Alba Iulia și a județului Alba.

A fost redus consumul de energie primă și emisiile de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței bolnavilor și cadrelor medicale – beneficiari direcți ai investiției.

Date de contact beneficiar: Simona Diana MÂRZA, manager proiect, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Municipiul Alba Iulia, Bld. Revoluției, nr. 23, județul Alba, cod poștal 510073, România, telefon 0258 820825, email: managersjualba@gmail.com

Manager,

Simona Diana MÂRZA

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News